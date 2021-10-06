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Пять стран ЕС потребовали от Брюсселя объяснений: почему газ стал таким дорогим

Мир » Европа » Евросоюз

Пять стран-членов ЕС — Испания, Греция, Румыния, Франция и Чехия — потребовали от официального Брюсселя расследовать причины "рекордного повышения цен на газ в регионе".

Пять стран ЕС потребовали от Брюсселя объяснений: почему газ стал таким дорогим

Заявление за подписями глав Министерств экономики и финансов этих стран размещено на сайте французского минэконома.

Как следует из текста документа, необходимом разобраться, почему функционирование европейского газового рынка дало сбой и почему "текущие газовые контракты оказались недостаточны". А также указывается на необходимость "установить общие правила в вопросе объемов запасов газа и повысить координацию при закупках".

То есть, подписанты считают, что рынок газа в ЕС срочно требуется реформировать.

Напомним, что цены на голубое топливо в Европе уже несколько недель бьют все возможные рекорды — сейчас 1000 кубометров газа стоят уже больше $1000. Что, по версии журнала Forbes может привести Европу к энергетической катастрофе уже этой зимой.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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