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Цена газ в Европе впервые в истории перевалила за $1000

Экономика » Сырье » Газ

Цены на природный газ в Европе на торгах достигли рекордных максимумов, впервые в истории превысив $1000 за 1000 кубометров.

Цена газ в Европе впервые в истории перевалила за 00

Таковы данные Межконтинентальной биржи (ICE).

  • Цена октябрьских фьючерсов на голландской бирже TTF выросла до $1 031,30 за 1000 кубометров, при этом общий рост цен на газ с начала торгового дня превысил 11%.
  •  Цена ноябрьских фьючерсов на TTF достигла почти $1040 за 1000 кубометров.

Европейские цены на газ могут продолжить расти и побить новые рекорды в случае холодной зимы и физического дефицита газа на рынке, согласно данным международного рейтингового агентства Fitch.

“Основным испытанием для цен на газ и потребителей будет зима – в случае холодной погоды и физического дефицита цены могут взлететь еще выше, чем сейчас”, - сказал ТАСС старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко.

Напомним, ранее российские эксперты предупреждали, что цены на газ могут вырасти из-за ряда факторов, включая спрос в Азии, погоду в Европе и предстоящий зимний сезон, а также сроки запуска газопровода "Северный поток-2". Низкие объемы в хранилищах газа по всему континенту и необычно высокий спрос в текущем сезоне также увеличивают перспективы рекордного роста на европейском газовом рынке.

По словам председателя правления российского "Газпрома" Алексея Миллера, растущий спрос в Европе и отставание в заполнении подземных хранилищ будут продолжать повышать цены на природный газ.

Сергей Комлев, руководитель департамента "Газпром экспорта", заявил, что поставки трубопроводного газа из России в Европу в этом году находятся на историческом максимуме, при этом "Газпром" увеличил добычу газа на 18,4% в годовом исчислении.

В то же время европейский газовый рынок в первой половине 2021 года столкнулся с оттоком сжиженного природного газа (СПГ) на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона и Южной Америки, при этом его доля в импорте снизилась с 41,5% до 31%. В абсолютном выражении поставки СПГ в Европу за этот период сократились на 10,74 млрд кубометров (15,9%).

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Автор: Ольга Лебедева
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