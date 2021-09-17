У ШОС и ОДКБ есть план по реинтеграции Афганистана на деньги США

Саммит ОДКБ в Душанбе показал, что блок совместно с ШОС имеет план по выводу Афганистана из кризиса, от США требуется только контрибуция.

Приведение войск ОДКБ к единообразию, как в НАТО

В столице Таджикистана Душанбе 16 сентября прошло заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Одной из тем переговоров стала деятельность, связанная с ситуацией в Афганистане.

По итогам встречи подписано 14 документов. Среди них:

план оснащения совместных сил быстрого реагирования современным вооружением ;

; решение о составе воинских контингентов и формировании сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования.

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сказал в этой связи, что государства-члены согласились разместить вооружённые силы вдоль границы Таджикистана с Афганистаном для предотвращения угрозы терроризма, а также для проведения операций по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и нелегальной иммиграции.

Зась подчеркнул, что если ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшится, "государства-члены предоставят Таджикистану необходимую помощь", добавив, что страна, имеющая общую границу с Афганистаном протяженностью 1300 километров (808 миль), может подвергнуться различным угрозам со стороны своего соседа после захвата власти талибами*.

Напомним, недавно бывший начальник Генштаба ВС РФ генерал Юрий Балуевский упомянул о возможности применения против талибов* дальних бомбардировщиков.

"Если вы следили за учениями в Узбекистане, то заметили, что бомбардировщики Ту-22М3 использовались там для нанесения дальних ударов по избранным целям. Эти самолёты являются предупреждением талибам* не приближаться к границам", — заявил Балуевский в комментарии РИА Новости.

В числе подписанных документов также соглашение, предусматривающее, в частности, создание

военной полиции,

военной прокуратуры

и судов.

Как сказал Pravda.Ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, речь идёт о приведении войск к единообразной системе управления.

"У нас в Вооружённых силах Российской Федерации данные структурные подразделения имеются. Соответственно, они должны быть и в других странах, которые являются членами ОДКБ. Это нормальная практика. То же самое происходит в странах-членах НАТО. У них единым стандартом управление командами проводится", — отметил депутат.

Биолаборатории США уберут из Армении и Казахстана?

Также подписано соглашение о создании Координационного совета уполномоченных органов по вопросам биологической безопасности. Документ подписан "исходя из необходимости создания практических условий для консолидации усилий уполномоченных органов государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности по вопросам обеспечения биобезопасности".

Хотелось бы думать, что из Казахстана и Армении уберут американские биолаборатории. По мнению Александра Шерина, это координация взаимодействия по борьбе, пресечению и профилактике таких проблемных явлений, как биологическое оружие.

Есть совместный план ОДКБ с ШОС

Среди подписанных документов также декларация Совета коллективной безопасности ОДКБ о том, что все участники привержены становлению справедливого и устойчивого многополярного мироустройства и тесному сближению с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС). Это говорит о том, что есть единый план действий с Китаем.

О координации действий говорят два совершенно аналогичных заявления российского и китайского МИД.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова:

"Мы исходим из того, что ответственность за сложившуюся в Афганистане ситуацию несут США и страны международной коалиции, на протяжении последних 20 лет присутствовавшие в этой стране. Именно поэтому они должны взять на себя основную долю расходов по восстановлению и обустройству Афганистана".

Министр иностранных дел КНР Ван И:

"Соединённые Штаты должны взять на себя ответственность за восстановление Афганистана, оказать ему экономическую и гуманитарную помощь".

Пять предложений Китая по координации с РФ, Пакистаном и Ираном

В Душанбе также 16 сентября прошла встреча китайского министра с коллегами

из России — Сергеем Лавровым ,

, Пакистана — Шахом Махмудом Куреши

и представителем МИД Ирана Аббасом Мусави

в рамках ШОС, где Афганистан имеет статус наблюдателя.

Ван И выдвинул пять предложений по координации и сотрудничеству четырёх стран на следующем этапе:

призвать Соединённые Штаты серьёзно выполнять свои обязательства; установить контакт с руководством Афганистана; предотвратить распространение рисков для безопасности; способствовать формированию всеми сторонами совместных сил для помощи Афганистану; помочь Афганистану интегрироваться в поток регионального сотрудничества.

Владимир Путин в режиме видеосвязи отметил, что "можно было бы рассмотреть вопрос о возобновлении деятельности Контактной группы ШОС — Афганистан, которая была создана ранее именно для сотрудничества с афганскими партнёрами".

По мнению Александра Шерина, все члены ОДКБ и ШОС выступают за то, чтобы не было гегемонии Соединённых Штатов Америки, чтобы мир был многополярным.

"Члены ОДКБ и ШОС не преследуют цели завоевать авторитет во всём мире и доминировать над другими странами, а имеют цель организовывать коллективную безопасность и недопущение гегемонии одной страны в мире", — отметил депутат для Pravda.Ru.

Необычные моменты

На встречу приехал президент Узбекистана Шавкат Мерзиёев, хотя Узбекистан не входит в ОДКБ, но обладает вполне боеспособной армией.

Из интересных заявлений — президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал позицию ОДКБ о неприемлемости размещения афганских беженцев и иностранных военных баз.

В резолюции по итогам встречи впервые от имени всех шести стран-членов ОДКБ говорится о неприемлемости размещения на своей территории находившихся в Афганистане объектов военной инфраструктуры США и других стран НАТО, а также афганских граждан, сотрудничавших с иностранными военными, "за исключением случаев, требующих безотлагательного решения в гуманитарных целях".

Это означает, что установка госдепа США на размещение в регионе неких "учебных центров" не будет осуществлена, как и не будут созданы "лагеря беженцев", являющихся на самом деле прикрытием для деятельности террористов.

Соглашение о коллективной безопасности было подписано в Ташкенте в 1992 году. Тогда в него вошли:

Россия,

Армения,

Белоруссия,

Таджикистан,

Казахстан,

Киргизия.

В 2021 году в ОДКБ председательствует Таджикистан. Со следующего года председательство переходит к Армении.

В состав ШОС сейчас входят восемь стран —

Россия,

Китай,

Индия,

Казахстан,

Киргизия,

Пакистан,

Таджикистан,

Узбекистан.

Четыре страны:

Белоруссия,

Афганистан,

Иран

и Монголия, —

имеют статус наблюдателей. Шесть стран являются "партнёрами по диалогу ШОС" — это

Азербайджан,

Армения,

Камбоджа,

Непал,

Турция

и Шри-Ланка.

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