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Автор Любовь Степушова

У ШОС и ОДКБ есть план по реинтеграции Афганистана на деньги США

Мир » Азия » Центразия

Саммит ОДКБ в Душанбе показал, что блок совместно с ШОС имеет план по выводу Афганистана из кризиса, от США требуется только контрибуция.

У ШОС и ОДКБ есть план по реинтеграции Афганистана на деньги США

Приведение войск ОДКБ к единообразию, как в НАТО

В столице Таджикистана Душанбе 16 сентября прошло заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Одной из тем переговоров стала деятельность, связанная с ситуацией в Афганистане.

По итогам встречи подписано 14 документов. Среди них:

  • план оснащения совместных сил быстрого реагирования современным вооружением;
  • решение о составе воинских контингентов и формировании сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования.

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сказал в этой связи, что государства-члены согласились разместить вооружённые силы вдоль границы Таджикистана с Афганистаном для предотвращения угрозы терроризма, а также для проведения операций по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и нелегальной иммиграции.

Зась подчеркнул, что если ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшится, "государства-члены предоставят Таджикистану необходимую помощь", добавив, что страна, имеющая общую границу с Афганистаном протяженностью 1300 километров (808 миль), может подвергнуться различным угрозам со стороны своего соседа после захвата власти талибами*.

Напомним, недавно бывший начальник Генштаба ВС РФ генерал Юрий Балуевский упомянул о возможности применения против талибов* дальних бомбардировщиков.

"Если вы следили за учениями в Узбекистане, то заметили, что бомбардировщики Ту-22М3 использовались там для нанесения дальних ударов по избранным целям. Эти самолёты являются предупреждением талибам* не приближаться к границам", — заявил Балуевский в комментарии РИА Новости.

В числе подписанных документов также соглашение, предусматривающее, в частности, создание

  • военной полиции,
  • военной прокуратуры
  • и судов.

Как сказал Pravda.Ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, речь идёт о приведении войск к единообразной системе управления.

"У нас в Вооружённых силах Российской Федерации данные структурные подразделения имеются. Соответственно, они должны быть и в других странах, которые являются членами ОДКБ. Это нормальная практика. То же самое происходит в странах-членах НАТО. У них единым стандартом управление командами проводится", — отметил депутат.

Биолаборатории США уберут из Армении и Казахстана?

Также подписано соглашение о создании Координационного совета уполномоченных органов по вопросам биологической безопасности. Документ подписан "исходя из необходимости создания практических условий для консолидации усилий уполномоченных органов государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности по вопросам обеспечения биобезопасности".

Хотелось бы думать, что из Казахстана и Армении уберут американские биолаборатории. По мнению Александра Шерина, это координация взаимодействия по борьбе, пресечению и профилактике таких проблемных явлений, как биологическое оружие.

Есть совместный план ОДКБ с ШОС

Среди подписанных документов также декларация Совета коллективной безопасности ОДКБ о том, что все участники привержены становлению справедливого и устойчивого многополярного мироустройства и тесному сближению с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС). Это говорит о том, что есть единый план действий с Китаем.

О координации действий говорят два совершенно аналогичных заявления российского и китайского МИД.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова:

"Мы исходим из того, что ответственность за сложившуюся в Афганистане ситуацию несут США и страны международной коалиции, на протяжении последних 20 лет присутствовавшие в этой стране. Именно поэтому они должны взять на себя основную долю расходов по восстановлению и обустройству Афганистана".

Министр иностранных дел КНР Ван И:

"Соединённые Штаты должны взять на себя ответственность за восстановление Афганистана, оказать ему экономическую и гуманитарную помощь".

Пять предложений Китая по координации с РФ, Пакистаном и Ираном

В Душанбе также 16 сентября прошла встреча китайского министра с коллегами

  • из России — Сергеем Лавровым,
  • Пакистана — Шахом Махмудом Куреши
  • и представителем МИД Ирана Аббасом Мусави

в рамках ШОС, где Афганистан имеет статус наблюдателя.

Ван И выдвинул пять предложений по координации и сотрудничеству четырёх стран на следующем этапе:

  1. призвать Соединённые Штаты серьёзно выполнять свои обязательства;
  2. установить контакт с руководством Афганистана;
  3. предотвратить распространение рисков для безопасности;
  4. способствовать формированию всеми сторонами совместных сил для помощи Афганистану;
  5. помочь Афганистану интегрироваться в поток регионального сотрудничества.

Владимир Путин в режиме видеосвязи отметил, что "можно было бы рассмотреть вопрос о возобновлении деятельности Контактной группы ШОС — Афганистан, которая была создана ранее именно для сотрудничества с афганскими партнёрами".

По мнению Александра Шерина, все члены ОДКБ и ШОС выступают за то, чтобы не было гегемонии Соединённых Штатов Америки, чтобы мир был многополярным.

"Члены ОДКБ и ШОС не преследуют цели завоевать авторитет во всём мире и доминировать над другими странами, а имеют цель организовывать коллективную безопасность и недопущение гегемонии одной страны в мире", — отметил депутат для Pravda.Ru.

Необычные моменты

На встречу приехал президент Узбекистана Шавкат Мерзиёев, хотя Узбекистан не входит в ОДКБ, но обладает вполне боеспособной армией.

Из интересных заявлений — президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал позицию ОДКБ о неприемлемости размещения афганских беженцев и иностранных военных баз.

В резолюции по итогам встречи впервые от имени всех шести стран-членов ОДКБ говорится о неприемлемости размещения на своей территории находившихся в Афганистане объектов военной инфраструктуры США и других стран НАТО, а также афганских граждан, сотрудничавших с иностранными военными, "за исключением случаев, требующих безотлагательного решения в гуманитарных целях".

Это означает, что установка госдепа США на размещение в регионе неких "учебных центров" не будет осуществлена, как и не будут созданы "лагеря беженцев", являющихся на самом деле прикрытием для деятельности террористов.

Соглашение о коллективной безопасности было подписано в Ташкенте в 1992 году. Тогда в него вошли:

  • Россия,
  • Армения,
  • Белоруссия,
  • Таджикистан,
  • Казахстан,
  • Киргизия.

В 2021 году в ОДКБ председательствует Таджикистан. Со следующего года председательство переходит к Армении.

В состав ШОС сейчас входят восемь стран —

  • Россия,
  • Китай,
  • Индия,
  • Казахстан,
  • Киргизия,
  • Пакистан,
  • Таджикистан,
  • Узбекистан.

Четыре страны:

  • Белоруссия,
  • Афганистан,
  • Иран
  • и Монголия, —

имеют статус наблюдателей. Шесть стран являются "партнёрами по диалогу ШОС" — это

  • Азербайджан,
  • Армения,
  • Камбоджа,
  • Непал,
  • Турция
  • и Шри-Ланка.

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Куратор: Любовь Степушова
Темы ван и афганистан
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