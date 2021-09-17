Саммит ОДКБ в Душанбе показал, что блок совместно с ШОС имеет план по выводу Афганистана из кризиса, от США требуется только контрибуция.
В столице Таджикистана Душанбе 16 сентября прошло заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Одной из тем переговоров стала деятельность, связанная с ситуацией в Афганистане.
По итогам встречи подписано 14 документов. Среди них:
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сказал в этой связи, что государства-члены согласились разместить вооружённые силы вдоль границы Таджикистана с Афганистаном для предотвращения угрозы терроризма, а также для проведения операций по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и нелегальной иммиграции.
Зась подчеркнул, что если ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшится, "государства-члены предоставят Таджикистану необходимую помощь", добавив, что страна, имеющая общую границу с Афганистаном протяженностью 1300 километров (808 миль), может подвергнуться различным угрозам со стороны своего соседа после захвата власти талибами*.
Напомним, недавно бывший начальник Генштаба ВС РФ генерал Юрий Балуевский упомянул о возможности применения против талибов* дальних бомбардировщиков.
"Если вы следили за учениями в Узбекистане, то заметили, что бомбардировщики Ту-22М3 использовались там для нанесения дальних ударов по избранным целям. Эти самолёты являются предупреждением талибам* не приближаться к границам", — заявил Балуевский в комментарии РИА Новости.
В числе подписанных документов также соглашение, предусматривающее, в частности, создание
Как сказал Pravda.Ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, речь идёт о приведении войск к единообразной системе управления.
"У нас в Вооружённых силах Российской Федерации данные структурные подразделения имеются. Соответственно, они должны быть и в других странах, которые являются членами ОДКБ. Это нормальная практика. То же самое происходит в странах-членах НАТО. У них единым стандартом управление командами проводится", — отметил депутат.
Также подписано соглашение о создании Координационного совета уполномоченных органов по вопросам биологической безопасности. Документ подписан "исходя из необходимости создания практических условий для консолидации усилий уполномоченных органов государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности по вопросам обеспечения биобезопасности".
Хотелось бы думать, что из Казахстана и Армении уберут американские биолаборатории. По мнению Александра Шерина, это координация взаимодействия по борьбе, пресечению и профилактике таких проблемных явлений, как биологическое оружие.
Среди подписанных документов также декларация Совета коллективной безопасности ОДКБ о том, что все участники привержены становлению справедливого и устойчивого многополярного мироустройства и тесному сближению с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС). Это говорит о том, что есть единый план действий с Китаем.
О координации действий говорят два совершенно аналогичных заявления российского и китайского МИД.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова:
"Мы исходим из того, что ответственность за сложившуюся в Афганистане ситуацию несут США и страны международной коалиции, на протяжении последних 20 лет присутствовавшие в этой стране. Именно поэтому они должны взять на себя основную долю расходов по восстановлению и обустройству Афганистана".
Министр иностранных дел КНР Ван И:
"Соединённые Штаты должны взять на себя ответственность за восстановление Афганистана, оказать ему экономическую и гуманитарную помощь".
В Душанбе также 16 сентября прошла встреча китайского министра с коллегами
в рамках ШОС, где Афганистан имеет статус наблюдателя.
Ван И выдвинул пять предложений по координации и сотрудничеству четырёх стран на следующем этапе:
Владимир Путин в режиме видеосвязи отметил, что "можно было бы рассмотреть вопрос о возобновлении деятельности Контактной группы ШОС — Афганистан, которая была создана ранее именно для сотрудничества с афганскими партнёрами".
По мнению Александра Шерина, все члены ОДКБ и ШОС выступают за то, чтобы не было гегемонии Соединённых Штатов Америки, чтобы мир был многополярным.
"Члены ОДКБ и ШОС не преследуют цели завоевать авторитет во всём мире и доминировать над другими странами, а имеют цель организовывать коллективную безопасность и недопущение гегемонии одной страны в мире", — отметил депутат для Pravda.Ru.
На встречу приехал президент Узбекистана Шавкат Мерзиёев, хотя Узбекистан не входит в ОДКБ, но обладает вполне боеспособной армией.
Из интересных заявлений — президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал позицию ОДКБ о неприемлемости размещения афганских беженцев и иностранных военных баз.
В резолюции по итогам встречи впервые от имени всех шести стран-членов ОДКБ говорится о неприемлемости размещения на своей территории находившихся в Афганистане объектов военной инфраструктуры США и других стран НАТО, а также афганских граждан, сотрудничавших с иностранными военными, "за исключением случаев, требующих безотлагательного решения в гуманитарных целях".
Это означает, что установка госдепа США на размещение в регионе неких "учебных центров" не будет осуществлена, как и не будут созданы "лагеря беженцев", являющихся на самом деле прикрытием для деятельности террористов.
Соглашение о коллективной безопасности было подписано в Ташкенте в 1992 году. Тогда в него вошли:
В 2021 году в ОДКБ председательствует Таджикистан. Со следующего года председательство переходит к Армении.
В состав ШОС сейчас входят восемь стран —
Четыре страны:
имеют статус наблюдателей. Шесть стран являются "партнёрами по диалогу ШОС" — это
Читайте по теме:
Путин заявил, что Россия будет работать с "Талибаном"*
ОДКБ скоро предстоит пройти проверку на прочность в Таджикистане
Алексей Мухин: "Талибы* хотят денег и международного признания"
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала разрыв контракта между Австралией и Францией на создание подлодок, напомнив, что когда-то Париж поступил аналогично, аннулировав сделку с Россией на покупку вертолётоносцев "Мистраль".