Биолаборатории США вокруг России прибавляются. Что делать?

Чем занимаются биолаборатории США на территории бывших республик СССР? Они есть на Украине, в Прибалтике, Грузии, теперь ещё и в Армении. Украина признала наличие аж 15 таких лабораторий. Украинский президент заявил, что это — не его компетенция. С Арменией была достигнута договоренность на инспекторскую проверку, но потом в этом было отказано. Как поступать с такими партнёрами? И при чем здесь дешевый российский газ?… Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda. ru Инне Новиковой рассказал военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

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Не хочешь дружить с Россией — никаких преференций

— Игорь, Украина признала наличие на ее территории 15-ти американских военных биологических лабораторий. Депутаты Верховной Рады обратились с запросом к президенту Украины и получили просто сногсшибательный ответ, что это не входит в компетенцию президента Украины. Лаборатории, занимающимися вирусами, находятся и в ряде других республик постсоветского пространства. Что об этом известно?

— Существует специальная военная биологическая программа США, в соответствии с которой американцы финансируют, открывают и контролируют биологические лаборатории, которые занимаются неизвестными нам исследованиями на постсоветском пространстве. На эту ситуацию неоднократно обращали внимание российские должностные лица, Министерство иностранных дел.

Главная проблема заключается в том, что военные микробиологи из США ведут исследования, характер и суть которых неизвестны. Расположение многих биологических объектов исследовательского характера с непонятным профилем выбирается как раз вблизи российских границ, поэтому непосредственным образом затрагивает нашу национальную безопасность.

Россия неоднократно ставила вопрос о том, чтобы эти лаборатории были открыты для инспекций, которые могли бы проводить российские медики. Нам всегда и везде в этом отказывали. Последний факт — это Армения. Российское министерство иностранных дел вело многомесячные переговоры с правительством Пашиняна, для того чтобы мы получили возможность побывать в этих лабораториях. Перед 9 мая мы получили отказ, хотя ранее такое разрешение формально уже было нами получено.

Мотивировки не раскрываются, просто делаются заявления, что наших инспекторов там быть не должно. Ситуация — достаточно скандальная. Я думаю, что мы должны проявлять абсолютно четкую, бескомпромиссную позицию.

Либо страна постсоветского пространства, которая является нашим союзником либо соседом, пускает нас в эти лаборатории, либо она эти лаборатории закрывает. Но если наших инспекторов там не будет, правительство этой страны и сама страна не может считаться дружественной и рассчитывать на какие-либо преференции.

Я абсолютно нормально отношусь к Армении. У меня много друзей-армян. И поэтому никакой фобией я не страдаю. Но у меня есть серьезные претензии к правительству Пашиняна, который пришел в Ереване к власти с помощью цветной революции по той же методике, по которой в свое время сменилась власть на Украине. Пашинян нас не пускает в эти биологические американские лаборатории.

Это — недружественное нам поведение. Пашинян хочет дешевый газ для Армении — никакого дешевого газа, пока там существуют американские военные биологические лаборатории. Судя по тем заявлениям, которые на днях сделал Путин, у него такой же подход. Если они хотят дружить с нами, то должны нас туда пускать или закрыть эти биологические лаборатории. Пусть американцы вместе со своим оборудованием уберутся назад в США.

Все дотации нужно заслужить

— Кстати, дешевый российский газ хотят получать и в Белоруссии, обижаются, что мы не поставляем им его по внутренним ценам. А с какой стати мы должны дотировать другое государство?

— Во-первых, любые переговоры по экономическим вопросам — это торг о цене. Они ведутся хозяйствующими субъектами, в данном случае с Газпромом, с соответствующими структурами Белоруссии. Во-вторых, идет жонглирование, конечно, понятиями. Белоруссия действительно хочет, чтобы мы ее дотировали в области энергоресурсов.

Все-таки при всем уважении к Белоруссии и к Александру Лукашенко, дотировать мы должны, в первую очередь, свое собственное население. А все остальные эти льготы и дотации должны заслужить своей практической пророссийской политикой.

Если ты проводишь пророссийскую политику, если мы с этой пророссийской политики получаем реальные дивиденды экономического, военного или политического характера, то можно сделать ответные шаги. Если же ты хочешь просто, чтобы мы тебя дотировали за разговоры о дружбе и сотрудничестве, так больше быть не должно. Точно так же — и списание долгов.

Сегодняшний мир такой, какой есть. Мы уважаем суверенитет и независимость всех постсоветских государств. Но если вы такие суверенные и независимые, покупайте по международным ценам. Если же вы хотите получать ниже международных цен, вы должны заслужить своей политикой такой подход со стороны России к вам. Вот и все.

Предельно практично, цинично, но оправданно. Правительство нашей страны должно дотировать граждан Российской Федерации. Российское Нечерноземье — вот кого мы должны дотировать, а другие страны пусть заслужат от России снижение цен на газ и другие преференции своей практической политикой.

— Осталось дождаться, когда будут дотировать Нечерноземье и другие наши регионы.

— К сожалению, нескоро, я думаю.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев