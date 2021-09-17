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Путин заявил, что Россия будет работать с "Талибаном"*

Политика

Российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос о признании правительства террористического движения "Талибан"*, боевики которого установили своё господство над Афганистаном.

Путин заявил, что Россия будет работать с "Талибаном"*

На заседании руководителей стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Владимир Путин заявил, что державы должны согласовать позицию о принятии нового правительства в Афганистане. Также российский политик добавил, что талибы стали практически хозяевами республики и теперь несут за неё ответственность.

"Временное правительство, как говорят сами талибы, и его нельзя назвать реально репрезентативным или инклюзивным, мы ведь здесь не видим представителей других этнических групп", — подчеркнул президент России, слова которого передаёт "Интерфакс".

Также Владимир Путин заявил, что можно восстановить Московский формат консультаций по Афганистану.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия надеется на поддержание террористами "Талибана" прав человека в Афганистане. Также политик пристыдила западных чиновников, которые после провала в борьбе с радикалами продолжают советовать гражданам, как им жить в новой реальности.

* Запрещённая в России террористическая организация.

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Москва в опасности? Вот чем закончится власть талибов* в Афганистане
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
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