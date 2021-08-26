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Автор Ирина Гусакова

Урок толерантности от талибов: террористы обвинили Запад в бесчеловечности

Мир

Сегодня не обошлось без сюрпризов со стороны Афганистана. Представитель движения "Талибан"* Забиулла Муджахид сделал странное заявление — он обвинил Запад в бесчеловечности.

Талибы

"Они не должны вмешиваться в дела нашей страны и забирать человеческие ресурсы: врачей, преподавателей, других нужных людей… В Америке они могут стать посудомойщиками или поварами. Это бесчеловечно", — сказал Муджахид в интервью New York Times.

Несколько странно слышать подобные обвинения из уст тех, кто убивает и расстреливает собственный народ. Но Забиулла, как местный "либерал", заверил, что талибы не преследуют афганцев, которые работали на США, поэтому им на родине ничего не угрожает.

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований, доктор исторических наук Борис Долгов заявил, что и со стороны талибов, и со стороны их противников идет своего рода пропагандистская война. Но говорить, что это Запад настраивает афганцев на то, чтобы уезжать из страны, все-таки не совсем корректно.

"Афганцы, которые сотрудничали с властями США, просто опасаются мести со стороны "Талибана"*. Нужны ли движению ученые, врачи, специалисты разных профессий, интеллигенция как таковая? "Талибан"* — это неоднородное движение, есть более радикальные, есть менее. Есть талибы, которые провозглашают создание Эмирата Афганистан по шариатским, исламским законам, где не так велика будет роль ученых. Но в целом руководству "Талибана"*, конечно же, нужны специалисты", — отмечает Борис Долгов.

Есть ли шанс, что афганцы вернутся на родину?

Не стоит забывать, что "Талибан"* - это террористическая организация, этот факт подтверждался многочисленными терактами, которые совершали представители движения и против мирного населения. При этом теракты и военные действия оправдывались тем, что "Талибан"* борется против иностранной оккупации. Как отмечает Борис Долгов, все подобные заявления — это, по сути, продолжение борьбы с силами международной коалиции.

Талибы

Несмотря на то, что обвинения в бесчеловечности и звучат несколько странно, но все же доля истины в этих словах есть. Афганцы, покинувшие родину, не смогут найти квалифицированную работу в других странах, особенно если учесть, что в Европе из-за пандемии даже местные жители остаются безработными. Поэтому им, действительно, придется работать в статусе чернорабочих. Но без ответа пока остается вопрос, если все же они решат вернуться, то выполнят ли свои обещания талибы, не ждет ли их расправа на родине?

"Я думаю, что то направление, которое сейчас приходит к власти, заинтересовано в том, чтобы их признало международное сообщество. "Талибан"* не хочет стать изгоем, поэтому будет пытаться предстать перед международным сообществом как правовое государство, законы которого, хоть и шариатские, не противоречат основополагающим демократическим нормам".

*Террористическая организация, запрещенная в России

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Темы талибы исламский эмират афганистан
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