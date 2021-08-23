Греция продолжает гореть: масштабы бедствия и оценка угрозы для туристов

В Греции не прекращается борьба с лесными пожарами, в частности, с новым возгоранием на острове Эвбея, сообщили в понедельник 23 августа местные СМИ. На минувших выходных органы гражданской защиты объявили о крайне высоком риске возникновения новых возгораний в стране.

Как страна справляется с их тушением? В чем их причина? Во сколько расценивается ущерб? Ситуация с COVID-19 там — тоже как и везде сложная. Какая часть населения уже привита? Как греки относятся к поголовной вакцинации? Есть ли угроза срыва туристического сезона из-за этих событий? На все эти и многие другие вопросы ведущего Pravda. Ru Игоря Буккера ответила издатель и главный редактор международной газеты на русском языке "Мир и Омониа", издающейся в Греции, Инга Абгарова.

— Инга, Греция сейчас — в огне в разных смыслах: в политическом плане неспокойно, бушует природная стихия пожаров и пандемии, есть угроза новой волны миграции… Как на вас влияют пожары? Насколько большой ущерб?

— Ровно 30 лет я живу в Греции. И все это время у нас каждый год, каждое лето, как правило, происходят сильные пожары. Всегда получается очень грустная статистика. Этот год получился одним из самых плохих в плане пожаров, потому что уже 360 тысяч гектаров площади превратились в пепел.

Всего на сегодняшний день у нас имеется 56 очагов пожара. Ситуация осложнилась тем, что в это лето стояла и продолжается аномальная жара. Сейчас 38 градусов, притом, что я нахожусь не в Афинах, а на острове, где всегда температура чуть ниже.

Большой опыт, соответственно, выработан годами в тушении пожаров. У нас есть государственная программа по чрезвычайным ситуациям. Греции всегда помогают очень многие страны, среди них и Россия. Сейчас около 20 стран мира помогают нам в тушении пожаров.

Сильно горит уже около месяца. Страшно, когда огонь подбирается к историческим памятникам. Еще страшнее, когда страдают дома. Один пожарный, к сожалению, недавно погиб.

Специалисты провели обследование различных объектов недвижимости. 80% пострадавшего жилья непригодно для жизни. Но будем надеяться, что это закончится в какой-то момент. Потом, как всегда, будем подсчитывать ущерб.

— Под угрозой ли отдых туристов?

— На острове Эвия действительно огонь подобрался близко к некоторым отелям. Туристы оттуда были эвакуированы. Но в других частях Греции, даже там, где были пожары, они происходили не так близко к туристическим объектам.

Например, на острове Корфу, где сейчас я нахожусь, не было ни одного пожара. Здесь очень много туристов, в том числе как раз из России.

— Реджеп Эрдоган недавно сказал, что на нынешние большие пожары в Турции повлиял человеческий фактор — курдские террористические организации. А у вас в связи с чем такие пожары происходят ежегодно?

— Я на этот вопрос пытаюсь ответить в течение 20 с лишним лет. Каждый раз, когда я об этом пишу и говорю, я задаю этот риторический вопрос и пытаюсь на него найти ответ, кто же в этом виноват. Думаю, что здесь очень много факторов.

Самое простое, конечно, сказать про человеческий фактор. Безусловно, он тоже порой имеет место и играет свою роль в целом.

Но когда стоит жара 42 градуса, то даже от маленького стеклышка, брошенной кем-то бутылки, может загореться и быстро разгореться огромное пламя.

А потом ветер — у нас были безумные ураганные ветра — разносит пожар буквально за несколько часов на огромную территорию. Таким образом иногда в считанные минуты пожар охватывает гигантские участки леса.

Поэтому, я думаю, здесь всегда работает очень много факторов. Да, и человеческий тоже. Должна признать, что у нас есть как бы такая традиция — поджечь, чтобы потом выгоревший участок земли купить дешевле.

— Пандемия COVID-19 уже весь мир на протяжении двух лет волнует. Судя по тому, что в Греции были демонстрации COVID-диссидентов, там их — довольно много. Сколько у вас полностью привитых?

— Я бы не сказала, что их слишком уж много. Население страны — всего 11 миллионов, и на сегодняшний день у нас уже более 5,5 миллионов человек привито обеими прививками и почти 6 миллионов — одной.

Причем, в отличие от той же России, у нас не было это доступно для всех в любое время в кинотеатре или в спортивном зале. В Греции для этого на специальной платформе нужно было регистрироваться, сначала это было доступно только для определенных возрастных категорий, и все было не так просто. При этом организовано все было очень хорошо.

В Греции всё есть, включая ковид и вакцины

Безусловно, есть и такие, кто прививаться не хочет. Но государство принимает меры против антипрививочников. Это здесь тоже называется и делается по принципу "добровольно, но обязательно".

В какой-то момент людям станет просто невыгодно три раза в неделю за свои деньги сдавать тест и так далее. Основная масса народа все-таки понимает, что это нужно. Причем на островах дела обстоят лучше, чем на материковой части.

На греческих островах всегда больше туристов, поэтому островитянам не надо объяснять, чем наплыв туристов может обернуться для местного населения, которое всё работает на обслуживание туристического бизнеса.