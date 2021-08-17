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Автор Инна Новикова

Нечего пенять Лукашенко "за Крым" — у самих "рожа крива"

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

В ходе своей большой пресс-конференции президент Белоруссии Александр Лукашенко чётко и ясно сказал, что "мы с Россией навсегда", по крайней мере, до тех пор, пока он президент.

Нечего пенять Лукашенко "за Крым" — у самих "рожа крива"

Но в то же время многих насторожила, а кого-то и покоробила (в свете других заявлений) его позиция относительно Крыма. Александр Григорьевич Лукашенко до сих пор не признавал — и не сделал этого сейчас — полуостров российским.

Как расценивать эту позицию? — Своим мнением в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru поделился военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Читайте начало интервью: Коротченко: "Лукашенко доказал, что он — Батька и свою Белоруссию не отдаст никому"

— Что касается Крыма, слова Лукашенко все цитируют, вырвав из контекста.

Он сказал, что для него нет проблемы признать Крым. Но, по его мнению, выглядит по меньшей мере странным, что там, на полуострове, например, не работают ведущие российские банки, в Крым не входят российские олигархи (здесь он имел в виду так называемых социально ответственных бизнесменов — мы знаем, кого именно).

"Пусть они приходят в Крым работать, и я тут же…"

— Греф, что ли — социально ответственный бизнесмен?

— Александр Григорьевич аккуратно говорил, без фамилий. Но всё равно ведь всем в данном случае понятно, кому он адресовал эти слова.

— На самом деле это такое достаточно абстрактное заявление. Мы-то ждали, что он признает Крым в 2014 году, когда ещё не было разговоров по поводу того, почему Сбербанк там не работает. Это действительно плохо. С другой стороны, я тоже понимаю эту ситуацию. Сбербанк — это крупнейшая финансовая организация. И она обслуживает огромное количество компаний, которые имеют зарубежные счета. В этом есть некий смысл, но это наша внутренняя история.

— Логика этой коммерческой структуры понятна. Вы абсолютно правы. А логика Лукашенко в связи с этим следующая, насколько я понял:

признай он Крым — будут новые и более удушающие санкции, выпадающие доходы белорусской экономики.

Кто эти доходы и санкции будет погашать и за чей счёт?

— Он постоянно говорит: я признаю Абхазию, а вы мне за это заплатите. Потому что как только я признаю, там что-нибудь будет.

В общем, он сказал, что Крым он не признает до тех пор, пока этого не сделают американские и иные "уважаемые" организации.

— Да, у него есть прямая зависимость от этого политического решения. Допустим, обрушится белорусская экономика. Мы готовы её дотировать в гораздо больших объёмах и на себя брать эти риски?

Этот вопрос надо решать на пути экономической интеграции и достижения определённых политических соглашений.

Давайте мы зададим следующий вопрос: а что будет и какие затраты Россия понесёт, если Белоруссия рухнет под влиянием санкций, Лукашенко, условно говоря, сметут какие-то западные силы, во сколько нам обойдётся компенсация тех угроз, которые будут в случае появления в Белоруссии баз НАТО.

У меня простая логика. 40-50 миллиардов долларов — цена вопроса.

Белоруссия, санкции
 

Поскольку у нас олигархи и наши ответственные бизнесмены выводят в оффшоры деньги, вопрос стоит очень просто:

  • или дать один миллиард долларов кредита, который будет дальше реструктуризирован на какое-то время и, очевидно, не будет возвращён;
  • или не дать — Лукашенко падёт, Белоруссия становится страной НАТО и нам придётся потратить 50 миллиардов долларов для обеспечения безопасности России.

Вот такая нормальная калькуляция. И здесь, условно говоря, многие вещи видятся совершенно через другую призму. Во всяком случае, российский Генеральный штаб категорически чётко ориентирует политическое руководство на то, что потеря Белоруссии будет означать критические последствия для интересов национальной безопасности России.

Опыт у России уже есть и вывод напрашивается

Мы в Украину закачивали десятки миллиардов.

Поэтому здесь вопрос цифр достаточно лукавый. У меня возникает тоже вопрос:

  • почему наши олигархи не идут работать в Крым?

Здесь у нас политика двойной морали в определённой степени.

Лукашенко мы жёстко говорим: давай признавай Крым, а когда после этого тебя будут удушать, может быть, мы тебе поможем. А у него своя логика, как логика, допустим, у банкира.

  • Банкир отвечает за своих клиентов — за их счета, за их благополучие, за их деньги.
  • За спиной же человека — президента Лукашенко — 10 миллионов белорусов, за благополучие которых, за экономику он отвечает.

Поэтому я не говорю, что мне нравится, что он не признаёт Крым. Но повторюсь, что я сужу об этих вопросах через призму калькуляции. Лучше дать один миллиард долларов Белоруссии кредита, чем потратить 50 миллиардов и не получить ничего.

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Редактор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы крым игорь коротченко александр лукашенко
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