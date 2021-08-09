"Но увы": Лукашенко о том, почему не Китай, а Белоруссия - союзник России

Александр Лукашенко в ходе "Большого разговора" с журналистами 9 августа заявил, что в союзниках "у России больше никого нет", кроме Белоруссии. "Может, вам не нравится это, но факт есть факт. Может, конечно, было лучше, если бы Китай был вашим таким союзником, и для мира, может, было бы лучше, но увы", — сказал он.

Может будет, может нет

Напомним, 9 августа 2020 года в Белоруссии прошли президентские выборы, победу на которых одержал Александр Лукашенко. Избирательная кампания была напряжённой. И перед выборами Александр Григорьевич акцентировал внимание на вмешательстве в дела Белоруссии неких "российских олигархов".

После выборов и начала массовых акций протеста поток упрёков в адрес России резко сошёл на нет. А в самой России стали очень популярны рассуждения насчёт того, что поскольку Лукашенко опереться более не на кого, то и процесс интеграции двух государств резко ускорится в самое ближайшее время.

Впрочем довольно быстро стало понятно, что ни на какую более тесную интеграцию белорусский президент идти не собирается. И по мере спада протестной активности в соседнем государстве и рассуждения на тему объединения поутихли.

На пресс-конференции Александр Лукашенко вновь высказался насчёт интеграции. И судя по его высказываниям, никаких особых изменений в его взглядах на этот счёт не произошло.

Вот, например, касательно интеграции: "Когда говорят все эти намёки об интеграции, я всегда головой Путина думаю. Что нужна ещё одна головная боль? Нет. Президент России это так и понимает. Для того чтобы интегрироваться, развивать экономику, не надо, чтобы кого-то брать в состав… Если вы говорите об интеграции, взять вот так включить (в состав), может, мы и будем одним государством, может, мы и будем в составе России, может, Россия будет в составе Белоруссии".

Как сообщил Александр Григорьевич, от одной из "дорожных карт", имевшей "политический подтекст", было решено отказаться. Причём, по словам Лукашенко, это была идея российского президента: "Это было предложение Владимира Владимировича на одних из переговоров. Очень мудро, умно сказал: "Слушайте, мы всё время на неё наталкиваемся… Если мы не можем решить из 31-й этой карты одну 31-ю, давайте её отложим. Давайте её вообще выбросим".

Когда придёт последний олигарх

Относительно признания Крыма в составе России белорусский президент заявил следующее: "Когда Лукашенко Крым признает?… Когда последний олигарх в России признает Крым и начнёт поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет. Хоть меня многое сдерживает, например, будапештская декларация". Впрочем, по его словам, у него "развязаны руки", поэтому можно переступить через Будапештский меморандум.

Опять тема пресловутых "российских олигархов"… Почему-то Александр Григорьевич уделяет им очень много внимания. И даже сверяет политику своего государства с их действиями.

Ещё относительно союзнических отношений с Россией: "Мы никогда не были против теснейшего союза (с Россией), но нас всегда держали на расстоянии, и сейчас вы держите нас на расстоянии. <…> Может, вам не нравится это, но факт есть факт, может, конечно, было бы лучше, если бы Китай был вашим таким союзником, и для мира, может, было бы лучше, но увы".

В общем, нельзя сказать, что Александр Лукашенко сказал что-то такое, о чём не говорил бы ранее. Совершенно очевидно, что президент Белоруссии совершенно не отступил от своей точки зрения относительно перспектив интеграции с Россией.

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