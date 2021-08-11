Почему русофобия захлёстывает страны Средней Азии

Новая волна бытовой русофобии захлёстывает страны Средней Азии. В живущих на деньги СССР и РФ республиках русских бьют, оскорбляют и считают, что им "пора домой".

В Казахстане, как оказалось, долгое время существуют и активно действуют радикальные националисты. Эти "милые люди"

проверяют русских на знание казахского языка,

нападают на пожилых русских женщин

и заставляют их извиняться буквально за свою "русскость" на камеру.

При этом такого рода нападения характерны не только для Казахстана.

Стоит напомнить про нападение на русскую девушку от очередного "гордого киргизского орла", которому не понравилось, что та заговорила с ним по-русски. Это при том, что в Киргизии вторым государственным языком является именно русский.

Правда спустя несколько недель и после

разговоров о запрете въезда киргизам-русофобам в РФ,

возможного запрета на денежные переводы

и даже о рейдах для депортации киргизских граждан,

в Бишкеке соизволили возбудить уголовное дело по данному факту.

Нападения такого рода, по данным СМИ, носят систематический и регулярный характер, и, что очень печально, никакой реакции МИД РФ на это пока нет.

С этим, впрочем, не согласна киргизская сторона. В частности, глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев призвал "не представлять отдельные случаи бытового национализма как систематическое нарушение прав и интересов этнических русских". По его мнению, "вообще неприемлемы резкие заявления некоторых российских политиков".

Ну, то есть национализм — это у кого надо национализм, а у кого не надо — у того редкие и исключительные случаи, без всякой системы.

Вообще, в последнее время у наших "восточных партнёров", в том числе и по ОДКБ, с русскими и русским языком какие-то проблемы.

Недавно был инцидент с юношей из Киргизии, которого несколько недель избивали за то, что он "русский и православный" и заставляли читать Коран. Тогда вмешались Евгений Примаков, как глава Россотрудничества, и Патриарх Кирилл.

Первый популярно объяснил, что ждёт киргизские власти, если такая "национальная политика" продолжится в этой стране. Второй написал мальчику публичное письмо со словами поддержки и пригласил его и его семью в Москву.

Но, что важнее, Примаков заявил о возможности репатриации семьи мальчика в Россию — уже, как минимум, он прилетел с семьей для отдыха, посещения таких мест, как Храм ВС РФ и парк "Патриот", и всевозможных детских развлечений.

Дело в том, что в бывших советских азиатских республиках нет-нет да и вспыхивают рецидивы национализма из 90-х. Фраза "Русские, уезжайте домой!", увы, в то время была этаким неформальным девизом излишне патриотичных и националистично настроенных граждан ряда азиатских республик, которые внезапно обрели государственность.

При этом "тихий национализм" и выдавливание славянского, да и не только, населения в этих странах подспудно продолжались всё это время. Но только в последние годы приобрели настолько публичный и широкий размах. Ну, потому что граждане этих азиатских стран, видимо, к 2021 году всё же освоили интернет.

Чтобы было понятно, на сегодняшний день на постсоветском азиатском пространстве проживает более пяти миллионов лиц славянской национальности. В подавляющем своём большинстве это граждане, которые связаны именно с Россией и которые вполне подпадают под, к сожалению, скорее мёртвую, чем живую программу "Соотечественников", суть которой в возвращении русских на родину.

В теории эта программа позволяет получить российское гражданство, поддержку материального и юридического рода для всех тех бывших граждан СССР и их детей и внуков, которые бы желали вернуться на родину. На практике же про "Соотечественников" ответственные чиновники предпочитают не вспоминать.

Если же говорить конкретно про Казахстан, в котором теперь действуют националистические "языковые патрули", а русских граждан этой страны называют не иначе как "гостарбайтерами" (через "о"), то стоит сказать только о том, что, по данным Росстата, на 2019 год в Россию приехало 86 311 казахов.

Но это легальные мигранты, так что куда более показательны в данном случае цифры за 2012 год от "Стратфора", в которых говорится, что 10% населения этой страны являются трудовыми мигрантами в России, а это, на минуточку, более одного миллиона девятисот тысяч человек.

Ну а когда заходит речь о том, сколько азиатские мигранты увозят денег из страны и, соответственно, привозят и вкладывают в ВВП своих государств, то всплывают суммы в 15 миллиардов долларов. И Казахстан, как третья по количеству трудовых мигрантов, отправляемых в Россию, страна, имеет от этих пятнадцати миллиардов весьма солидную долю.

Не стоит забывать и о том, что изрядная доля бытовой преступности, в том числе убийств и массовых драк приходится именно на мигрантов из "довольно Средней Азии".

По данным МВД РФ на февраль 2021 года, "иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Российской Федерации совершено 3,3 тысячи преступлений, что на 6,1% больше, чем за январь 2020 года, в том числе гражданами государств-участников СНГ — 2,6 тысячи".

Что характерно, правозащитные организации особого криминала в этом не видят. Так, в Федерации мигрантов РФ по поводу участившихся массовых драк мигрантов заявили:

"Просто некая цепь совпадений. Люди устали, очень дорогие авиабилеты — домой съездить практически невозможно. Жара была две недели, соответственно, добавила агрессии. Сколько мы во всём этом разбирались, это эффект толпы. Просто так совпало".

Председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов призвал строить как можно больше мечетей. Видимо, для создания благоприятного духовного микроклимата и успокоения слишком горячих нравов трудовых мигрантов из Азии.

При этом бывший Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Швейцарии, Белоруссии, Пакистане и Молдавии, обращаясь к Жириновскому, назвал русских… "свиньями, которые воняют на весь мир, что аж дышать невозможно".

Сей персонаж — Исфандияр Вагабзаде, который работал не только послом, но и замминистра культуры Азербайджана, во времена же СССР — военным переводчиком в Иране и Афганистане. Про Афганистан, кстати, Вагабзаде заявил, что он "проливал там кровь, выполняя оккупационный долг, пока весь русский народ занимался ерундой во главе с Путиным".

Ранее, кстати, Вагабзаде называл русских "нацией-гибридом, произошедшей от монголов и евреев" и заявлял, что Россия для него и Баку — "враг номер один".

Есть мнение, что в России пора принимать несколько иные меры, касающиеся миграционной политики. Как в плане приезжих в Россию граждан, так и в плане возвращения русских домой. Тем более, если коренное население союзных стран очень "не хочет видеть на своей территории русских". Думается, что и русскоязычные граждане не в восторге от такого "восточного гостеприимства".

И в этой связи, может быть, стоило бы начать не со стука колёс поездов и рёва двигателей самолётов-депортаторов (как уже требуют в соцмедиа), а с активизации программы по приёму соотечественников из бывших советских республик?

Особенно в контексте печальной демографической картины в России.

Пять миллионов человек, наверное, всё же не лишние?

Или?..

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