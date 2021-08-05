08.08.08: "Где раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен"

России в ответ на призыв Запада и его сателлитов об отзыве независимости Абхазии и Южной Осетии надо включить Южную Осетию в состав РФ — во благо осетинского народа.

Необоснованная критика

США,

Великобритания,

Франция,

Норвегия,

Ирландия,

Эстония

и Албания

призвали Россию отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии.

Авторы обращения напомнили о решении Большой палаты Европейского суда по правам человека от 21 января этого года, в котором говорилось, что, осуществляя эффективный контроль над "грузинскими регионами", Россия "несёт ответственность за серьёзные нарушения прав человека, включая убийства мирных жителей, пытки военнопленных, бесчеловечное и унижающее достоинство людей поведение, а также предотвращение возвращения грузин в свои дома и непроведение расследований нарушений прав человека".

Авторы обратили внимание, что за последние несколько лет ни одному международному механизму мониторинга прав человека не был предоставлен неограниченный доступ в Абхазию и Южную Осетию.

Отметим, что ревнители соблюдения прав человека всегда хотят заехать туда через Грузию, что невозможно.

"Мы гостей принимаем, когда они входят через дверь. Мы приглашаем госпожу Ангелу Меркель через дверь, а не через сады", — отметил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, комментируя визит Меркель в грузинское село Одзиси на границе с Южной Осетией в 2018 году, когда она через бинокль осмотрела военную базу России, расположенную на территории республики.

Заявление "семёрки" сделано накануне памятной даты 08.08.08, когда грузинская армия в ночь с 7 на 8 августа 2008 года под предлогом "восстановления конституционного порядка" начала штурм столицы Южной Осетии, погибли мирные жители и российские миротворцы. Россия ввела на территорию Южной Осетии войска, которые выбили грузин с территории республики, а после завершения военных действий Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

Россия тоже отметила 08.08.08

Президент Владимир Путин днями ранее одобрил предложение о признании двойного гражданства с Южной Осетией.

"Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о подписании соглашения между РФ и Республикой Южная Осетия об урегулировании вопросов двойного гражданства. Одобрить предварительно проработанный с югоосетинской стороной проект соглашения", — говорится в документе.

Согласно первой статье соглашения, "граждане одной стороны вправе без отказа от имеющегося у них гражданства этой стороны приобретать гражданство другой стороны".

Самоопределяются народы, политики им не указ

По существу заявления "семёрки" можно отметить, что право народов на самоопределение записано в Уставе ООН и решать этот вопрос должны не политики, а люди, живущие на своих территориях. А вот при признании Западом независимости Косова референдума в крае Косово и Метохия проведено не было. Решение провели через парламент, в результате чего Албания оторвала от Сербии территорию и мечтает о "Великой Албании". Ей ли осуждать Россию?

Да и остальные "судьи" — это страны, имеющие колонии в ХХI веке, или марионеточные режимы.

Безответственный призыв или провокация

Посмотрим на призыв с другой стороны. Предположим, что отозвала Россия признание независимости. Абхазы и осетины бросятся в объятия грузин? Нет, грузины ринутся смывать позор поражения, и прольются реки крови. Эти семь безответственных стран должны были озвучить свой призыв по-другому: "Хотим видеть кровь и огонь на Кавказе".

"Это провокаторы. Не желают они установления мира в этом регионе", — заявил РИА Новости в четверг, 5 августа, сенатор от Крыма Сергей Цеков. Народы Южной Осетии и Абхазии имеют право на самоопределение, Россия никогда не отзовёт признание этих республик, добавил он.

Надо МИД России быть активнее

Почему никто не призывает США и Францию вывести военные контингенты из Сирии, находящиеся там незаконно? Надо призвать США отозвать признание Косова, что, кстати, делается рядом африканских стран, или отозвать решение о переносе посольства США в Иерусалим.

Есть у нас список недружественных стран, включайте туда упомянутых провокаторов и принимайте к ним соответствующие меры, так как они подрывают целостность и безопасность России.

Отменным решением было бы включение Южной Осетии и Абхазии в состав Российской Федерации. Южная Осетия об этом желании не раз высказывалась.

Как сказал в комментарии для Pravda.Ru ведущий эксперт в Центре военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров, в Южной Осетии гораздо больше настроений за воссоединение с Россией. Поэтому надо ставить вопрос: почему Южная Осетия ещё не в составе Российской Федерации?

Политолог сожалеет, что большая политическая игра негативно отражается на жителях Южной Осетии, которые хотели бы объединиться с Северной Осетией в составе Российской Федерации.

Михаил Александров предположил, что руководство РФ использует этот вопрос как рычаг давления на Грузию, чтобы она не вступила в НАТО. То есть даётся понять: если Грузия вступит в НАТО, то в конце концов Южная Осетия будет принята в состав России.

Михаил Александров отметил, что в то время, как внешняя политика Запада действует активно, наступательно, постоянно создаёт России проблемы, "у нас сидят, отмалчиваются и только отбиваются от наскоков".

"И это очень проигрышная дипломатическая линия. У нас полно поводов, чтобы делать подобные заявления в ООН, например, о выводе американских войск из Сирии или об отмене русофобских законов на Украине… Почему бы нет? Пусть там даже пять государств подпишут. И хватит. Надо распространить. Потребовать от Евросоюза, чтобы они приняли реальные меры по прекращению дискриминации русского населения в Прибалтике. Кстати, Комитет по правам человека ООН неоднократно рекомендовал Прибалтике отменить эти законы, скорректировать их. Но этого не делается. Так что поактивнее надо действовать нашей дипломатии, а не только сопли жевать", — сказал эксперт.

В заключение вспомним слова Николая I: "Где раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен".

И бессмертную цитату из фильма "Иван Васильевич меняет профессию":

"Как челoбитную царю пoдаешь! — Пoзвoльте! Вы не хулиганьте! Чтo этo за пьяные выхoдки? Я на вас жалoбу пoдам — кoллективную! — Да ты, я вижу, хoлoп, не уймёшься?…"

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