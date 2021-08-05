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"Одиозная позиция": Косачёв высказался о призыве к РФ по Абхазии и Южной Осетии

Политика

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв счёл "призывом в никуда" обращение семи стран к России с целью побудить её к отмене признания независимости Абхазии и Южной Осетии.

"Одиозная позиция": Косачёв высказался о призыве к РФ по Абхазии и Южной Осетии

Как заявил RT парламентарий, данный призыв не имеет какой-либо "добавленной стоимости". По мнению Константина Косачёва, она могла бы иметь место в случае, если бы страны, подписавшие совместное заявление, обратились к грузинским властям и призвали их покаяться за преступления в отношении Цхинвала и Сухума, которые были совершены в августе 2008 года.

Вице-спикер Совфеда отметил, что ценным был бы призыв к Тбилиси признать право жителей Абхазии и Южной Осетии на самоопределение. Константин Косачёв указал также на то, что совместное заявление подписало очень небольшое количество стран.

"Первое, что обращает на себя внимание, — крайне узкий состав подписантов. Это значит, что под столь одиозной позицией не захотели подписываться очень многие союзники этих государств по НАТО и ЕС и те страны, которые на словах пытаются поддержать Грузию", — сказал парламентарий.

По информации RT, заявление с призывом к России пересмотреть признание независимости Абхазии и Южной Осетии подписали Албания, Великобритания, Ирландия, Норвегия, Франция, США и Эстония. В распространённом Совбезом ООН документе РФ призвали "не препятствовать созданию механизма международной безопасности".

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Олег Артюков
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