EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Любовь Степушова

Стоит ли руководству России взять у Лукашенко пару уроков

Мир

Выступая в среду, 26 мая, перед сторонниками, белорусский президент Александр Лукашенко подтвердил свою приверженность многовекторной политике, которую он трактует как "способность государства действовать во всех направлениях, учитывая не только четыре стороны света".

Стоит ли руководству России взять у Лукашенко пару уроков

По его словам, официальный Минск продолжит и впредь идти тем же курсом. При этом он отметил, что белорусская многовекторность "исходит из экономических интересов":

"Мы экспортоориентированная страна, и нам деваться некуда. Мы продаем значительно больше, чем потребляем из произведенного. Поэтому экономика диктует нашу многовекторность".

Означает ли это, что Александр Лукашенко отказался от идеи Союзного государства?

Своим мнением об этом в эфире программы "Точка зрения" с Любовью Степушовой поделился ведущий эксперт в Центре военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Читайте начало интервью:

Арест Протасевича - начало шоу. Скоро он споёт соло обо всём, что знает

— Те, кто считает, что Лукашенко как-то оставил идею Союзного государства с Россией, ошибаются.

Это Россия немножко "отошла": то мы признали Абхазию и Южную Осетию, то мы Крым воссоединили с Россией, то Армению поддержим.

Это все в Белоруссии сказывается. Я часто слышу от белорусских друзей, что, дескать, "с нами не консультировались в отношении присоединения Крыма, а сейчас вы хотите, чтобы мы Крым признали".

Я, конечно, понимаю, что Россия — большая страна, не обязана в большинстве вопросов с Белоруссией советоваться. Но в таком случае нам не надо особых требований и ей предъявлять, когда она защищает свои интересы и действует решительно.

Кремлю стоит взять у Батьки несколько уроков

Я считаю, что нашим властям надо поучиться вообще у Лукашенко.

Потому что есть много примеров безобразных акций в отношении наших граждан за рубежом, например:

  • захват наших так называемых "хакеров";
  • арест того же Бородина в США, когда он приезжал с дипломатическим паспортом — а это начальник управления делами администрации президента — серьезная фигура, и то обошлись беспардонно.

Я уже не говорю про другие выходки американцев против нас.

Так что нашим властям надо учиться у Лукашенко, как действовать, когда обижают и оскорбляют. А то что-то все стесняются, про партнерство рассуждают.

Как мы видим, никакого эффекта от такой мягкости нет, а наши оппоненты все больше и больше наглеют.

Хотел уйти, но не ушёл

— Я когда пытаюсь понять, как думает Лукашенко, у меня не очень-то получается. Он же хотел бы уйти на Запад цивилизованно, не так, как Украина, а потихонечку, тихой сапой. Там уже ездили и Румас, и Макей, там все это проговаривали, даже были намечены с НАТО учения, финансирование в Великобритании искали. Они двигались, двигались. .

И вдруг, когда после выборов Запад не признал его, он что — окончательно решил порвать с мечтами и будет к нам идти на интеграцию? Или у него еще какие-то планы есть?

— Я не совсем согласен с той оценкой, что он на Запад хотел уйти. Стратегия Лукашенко — удержание собственной власти для себя и для своей семьи.

Это основа его политики. Ни на Запад, ни на Восток.

Он маневрировал различными центрами силы:

  • С нас он получал экономическую ренту фактически для поддержания уровня жизни населения у себя в стране, за счет этого поддерживал свою популярность и политическую легитимность, развивая демагогию про интеграцию.
  • Западу он все время давал различные пасы, что он может переориентироваться, что Запад должен пойти на определенные уступки.

И Запад действительно шел на уступки, что интересно. Они себя считают способными к прогнозированию, а Лукашенко не раскусили, очень долго шли на поблажки, открывали ему возможности для торговли, сотрудничество развивали.

США постоянно заявляли, что они поддерживают суверенитет и независимость Белоруссии.

Это что значит? Лукашенко всех водил за нос.

Но на определенном этапе у Запада терпение лопнуло.

— Да, это не Путин, который терпит. Там терпеть…

— Годами терпеть издевательства со стороны Украины, бомбежки Донбасса — это может только Путин. А те ребята очень нетерпеливые.

 

Лукашенко: Белоруссия заинтересована в развитии сотрудничества с ЕС
 

Россия бы выиграла, не поддержи она осенью Лукашенко

"Западные друзья" пошли на такие резкие меры, как попытка организации переворота. Но у них не получилось, потому что мы — Россия — поддержали Лукашенко.

Я придерживаюсь мнения, что не надо было этого делать. Даже если бы его свергли, надо было просто крымский вариант использовать, и тогда в Белоруссии было бы российское правительство.

Потому что сейчас вся вина за все действия Лукашенко в виде пропаганды западной, естественно, перекладывается на Россию. Люди свое недовольство начинают вымещать на нас.

А если бы Лукашенко пошел на полноценную интеграцию, многие бы экономические вопросы по Белоруссии были бы решены:

  • Уровень жизни бы поднялся существенно. Потому что туда бы пошли наши инвестиции.
  • Все барьеры торговли были бы сняты: Белоруссия бы получала газ, нефть по внутрироссийским ценам.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Темы россия белоруссия михаил александров александр лукашенко союзное государство россия - белоруссия
Новости
Правительство Москвы примет участие в ПМЭФ-2021
Хакер рассказал, как уберечь себя от прослушки смартфона
От Гарри и Лизы Галкиных скрывают, что Никита Пресняков их племянник
Россия разрешила австрийскому рейсу прилететь в Москву в обход Белоруссии
Ящерицы используют воздушные карманы для дыхания под водой
Садальского отчитали за нападки на сына Нины Шацкой
На себя посмотрите: Новак ответил на слова министра США о "грязном" газе
Киркоров исполнит гимн перед матчем Россия - Болгария
В мозге обнаружена "кнопка" сытости
Украина закрыла воздушное пространство для Белоруссии
Последние материалы
Россия разрешила австрийскому рейсу прилететь в Москву в обход Белоруссии
Ящерицы используют воздушные карманы для дыхания под водой
Садальского отчитали за нападки на сына Нины Шацкой
Киркоров исполнит гимн перед матчем Россия - Болгария
На себя посмотрите: Новак ответил на слова министра США о "грязном" газе
В мозге обнаружена "кнопка" сытости
Украина закрыла воздушное пространство для Белоруссии
Какие овощи можно высадить на зиму в открытый грунт
Вице-канцлер ФРГ: режим в Минске нужно изолировать
Евгений Миронов вспомнил неловкую историю, связанную с Орбакайте
Популярное
Гипотезы. Наука
Французский вирусолог: Все, кто привит от COVID-19, умрут

Ведущий французский вирусолог Люк Монтанье уверен, что у тех, кто получил инъекцию вакцины от коронавируса, "нет шансов на долгосрочную выживаемость".

Французский вирусолог: Все, кто привит от COVID-19, умрут
"Этот "мальчик" обсуждал кровавые вещи": политолог о Протасевиче
Политика. Новости и аналитика
"Этот "мальчик" обсуждал кровавые вещи": политолог о Протасевиче
Новости Украины
Кравчук оскорбил Лукашенко и заявил о невозможности переговоров в Минске
Политика. Новости и аналитика
Россия запретила принимать рейсы, которые летят в обход Белоруссии
Соломон Соловьев Знак зодиака 28 мая: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Вячеслав Шпаковский Мобильные храмы: как священники помогают людям Вячеслав Шпаковский Любовь Степушова Соглашения не будет: Швейцария отказалась от интеграции с ЕС Любовь Степушова
Деревья и кустарники
Какие декоративные кустарники посадить в тени вашего сада
Новости Белоруссии
Экс-командир "Азова" сдал Протасевича, воевавшего под его началом в Донбассе
Британский эсминец поплатился за попытку прохода у Крыма
Военные новости
Британский эсминец поплатился за попытку прохода у Крыма
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников