Стоит ли руководству России взять у Лукашенко пару уроков

Выступая в среду, 26 мая, перед сторонниками, белорусский президент Александр Лукашенко подтвердил свою приверженность многовекторной политике, которую он трактует как "способность государства действовать во всех направлениях, учитывая не только четыре стороны света".

По его словам, официальный Минск продолжит и впредь идти тем же курсом. При этом он отметил, что белорусская многовекторность "исходит из экономических интересов":

"Мы экспортоориентированная страна, и нам деваться некуда. Мы продаем значительно больше, чем потребляем из произведенного. Поэтому экономика диктует нашу многовекторность".

Означает ли это, что Александр Лукашенко отказался от идеи Союзного государства?

Своим мнением об этом в эфире программы "Точка зрения" с Любовью Степушовой поделился ведущий эксперт в Центре военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Читайте начало интервью:

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— Те, кто считает, что Лукашенко как-то оставил идею Союзного государства с Россией, ошибаются.

Это Россия немножко "отошла": то мы признали Абхазию и Южную Осетию, то мы Крым воссоединили с Россией, то Армению поддержим.

Это все в Белоруссии сказывается. Я часто слышу от белорусских друзей, что, дескать, "с нами не консультировались в отношении присоединения Крыма, а сейчас вы хотите, чтобы мы Крым признали".

Я, конечно, понимаю, что Россия — большая страна, не обязана в большинстве вопросов с Белоруссией советоваться. Но в таком случае нам не надо особых требований и ей предъявлять, когда она защищает свои интересы и действует решительно.

Кремлю стоит взять у Батьки несколько уроков

Я считаю, что нашим властям надо поучиться вообще у Лукашенко.

Потому что есть много примеров безобразных акций в отношении наших граждан за рубежом, например: захват наших так называемых "хакеров";

арест того же Бородина в США, когда он приезжал с дипломатическим паспортом — а это начальник управления делами администрации президента — серьезная фигура, и то обошлись беспардонно. Я уже не говорю про другие выходки американцев против нас.

Так что нашим властям надо учиться у Лукашенко, как действовать, когда обижают и оскорбляют. А то что-то все стесняются, про партнерство рассуждают.

Как мы видим, никакого эффекта от такой мягкости нет, а наши оппоненты все больше и больше наглеют.

Хотел уйти, но не ушёл

— Я когда пытаюсь понять, как думает Лукашенко, у меня не очень-то получается. Он же хотел бы уйти на Запад цивилизованно, не так, как Украина, а потихонечку, тихой сапой. Там уже ездили и Румас, и Макей, там все это проговаривали, даже были намечены с НАТО учения, финансирование в Великобритании искали. Они двигались, двигались. .

И вдруг, когда после выборов Запад не признал его, он что — окончательно решил порвать с мечтами и будет к нам идти на интеграцию? Или у него еще какие-то планы есть?

— Я не совсем согласен с той оценкой, что он на Запад хотел уйти. Стратегия Лукашенко — удержание собственной власти для себя и для своей семьи.

Это основа его политики. Ни на Запад, ни на Восток.

Он маневрировал различными центрами силы:

С нас он получал экономическую ренту фактически для поддержания уровня жизни населения у себя в стране, за счет этого поддерживал свою популярность и политическую легитимность, развивая демагогию про интеграцию.

Западу он все время давал различные пасы, что он может переориентироваться, что Запад должен пойти на определенные уступки.

И Запад действительно шел на уступки, что интересно. Они себя считают способными к прогнозированию, а Лукашенко не раскусили, очень долго шли на поблажки, открывали ему возможности для торговли, сотрудничество развивали.

США постоянно заявляли, что они поддерживают суверенитет и независимость Белоруссии.

Это что значит? Лукашенко всех водил за нос.

Но на определенном этапе у Запада терпение лопнуло.

— Да, это не Путин, который терпит. Там терпеть…

— Годами терпеть издевательства со стороны Украины, бомбежки Донбасса — это может только Путин. А те ребята очень нетерпеливые.

Россия бы выиграла, не поддержи она осенью Лукашенко

"Западные друзья" пошли на такие резкие меры, как попытка организации переворота. Но у них не получилось, потому что мы — Россия — поддержали Лукашенко.

Я придерживаюсь мнения, что не надо было этого делать. Даже если бы его свергли, надо было просто крымский вариант использовать, и тогда в Белоруссии было бы российское правительство.

Потому что сейчас вся вина за все действия Лукашенко в виде пропаганды западной, естественно, перекладывается на Россию. Люди свое недовольство начинают вымещать на нас.

А если бы Лукашенко пошел на полноценную интеграцию, многие бы экономические вопросы по Белоруссии были бы решены:

Уровень жизни бы поднялся существенно. Потому что туда бы пошли наши инвестиции.

Все барьеры торговли были бы сняты: Белоруссия бы получала газ, нефть по внутрироссийским ценам.