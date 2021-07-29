"Мы переполнены яростью": почему в Японии требуют срочной встречи с Путиным

"Мы переполнены яростью", заявил глава специального комитета по вопросам территорий правящей в Японии Либерально-демократической партии Ёситака Синдо. Яростью он и его соратники по партии переполнились после визита на остров Итуруп председателя правительства России Михаила Мишустина.

Круги по воде

Визит состоялся 26 июля, но круги по воде в Токио расходятся по сию пору. Японские либерал-демократы провели совместное заседание комитета по внешней политике и других структур. И выступили за срочное проведение встречи японского премьер-министра Ёсихидэ Суги с президентом России Владимиром Путиным в связи визитом Михаила Мишустина на один из курильских островов.

Итуруп наряду с Кунаширом, Шикотаном и Хабомаи в Японии именуют "северными территориями". И оспаривают их принадлежность России.

"Необходимо заявить российской стороне, что мы не только протестуем, но и переполнены яростью, а также четко указать на недопустимость произошедшего", — заявил вышеупомянутый Ёситака Синдо. Кроме того, некоторые участники заседания раскритиковали подход правительства Японии к этой ситуации, сообщает ТАСС со ссылкой на японское агентство Киодо.

Стоит напомнить, что 26 июля в японский МИД был вызван посол России Михаил Галузин. Ему был выражен протест в связи с поездкой председателя российского правительства. Посол назвал протест неприемлемым в свете принципиальной позиции России о принадлежности южных Курильских островов.

Обмен "любезностями"

В тот же день в российский МИД России был вызван посол Японии Тоёхиса Кодзуки, которому был заявлен решительный протест в связи с недружественными шагами по отношению. После этого японское посольство опубликовало заявление, в котором было сказано, что "японская сторона выступила решительно против указаний российской стороны по территориальному вопросу, заявив, что высказывания японской стороны являются естественными, исходя из нашей позиции".

Кроме того, в заявлении посольства было подчеркнуто, что "…ряд действий российской стороны не служит в пользу развития взаимовыгодных японо-российских отношений и настоятельно потребовала от российской стороны конструктивных действий для продвижения переговоров по заключению мирного договора, в том числе по совместной хозяйственной деятельности, в целях развития отношений между странами".

Стоит напомнить, что перед поездкой премьер-министра по дальневосточным регионам президент России Владимир Путин заявил об "уникальных и беспрецедентных" предложениях по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Окончательные инициативы, отметил глава государства, будут сформулированы по итогам поездки председателя правительства.

Хотя не исключено, что с этим придется повременить, учитывая истерику, которую закатили в Токио…

Вообще заметно ужесточение риторики японцев после того, как в прошлом году в отставку ушел премьер-министр Синдзо Абэ. То есть в Японии по-прежнему декларируют стремление к заключению мирного договора с Россией. Но в то же время подчеркнуто акцентируют внимание на том, что считают своими так называемые северные территории. С чем в Москве, разумеется, категорически не согласны.