EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Антон Куликов

"Мы переполнены яростью": почему в Японии требуют срочной встречи с Путиным

Мир

"Мы переполнены яростью", заявил глава специального комитета по вопросам территорий правящей в Японии Либерально-демократической партии Ёситака Синдо. Яростью он и его соратники по партии переполнились после визита на остров Итуруп председателя правительства России Михаила Мишустина.

"Мы переполнены яростью": почему в Японии требуют срочной встречи с Путиным

Круги по воде

Визит состоялся 26 июля, но круги по воде в Токио расходятся по сию пору. Японские либерал-демократы провели совместное заседание комитета по внешней политике и других структур. И выступили за срочное проведение встречи японского премьер-министра Ёсихидэ Суги с президентом России Владимиром Путиным в связи визитом Михаила Мишустина на один из курильских островов.

Итуруп наряду с Кунаширом, Шикотаном и Хабомаи в Японии именуют "северными территориями". И оспаривают их принадлежность России.

"Необходимо заявить российской стороне, что мы не только протестуем, но и переполнены яростью, а также четко указать на недопустимость произошедшего", — заявил вышеупомянутый Ёситака Синдо. Кроме того, некоторые участники заседания раскритиковали подход правительства Японии к этой ситуации, сообщает ТАСС со ссылкой на японское агентство Киодо.

Стоит напомнить, что 26 июля в японский МИД был вызван посол России Михаил Галузин. Ему был выражен протест в связи с поездкой председателя российского правительства. Посол назвал протест неприемлемым в свете принципиальной позиции России о принадлежности южных Курильских островов.

Обмен "любезностями"

В тот же день в российский МИД России был вызван посол Японии Тоёхиса Кодзуки, которому был заявлен решительный протест в связи с недружественными шагами по отношению. После этого японское посольство опубликовало заявление, в котором было сказано, что "японская сторона выступила решительно против указаний российской стороны по территориальному вопросу, заявив, что высказывания японской стороны являются естественными, исходя из нашей позиции".

Кроме того, в заявлении посольства было подчеркнуто, что "…ряд действий российской стороны не служит в пользу развития взаимовыгодных японо-российских отношений и настоятельно потребовала от российской стороны конструктивных действий для продвижения переговоров по заключению мирного договора, в том числе по совместной хозяйственной деятельности, в целях развития отношений между странами".

Стоит напомнить, что перед поездкой премьер-министра по дальневосточным регионам президент России Владимир Путин заявил об "уникальных и беспрецедентных" предложениях по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Окончательные инициативы, отметил глава государства, будут сформулированы по итогам поездки председателя правительства.

Хотя не исключено, что с этим придется повременить, учитывая истерику, которую закатили в Токио…

Вообще заметно ужесточение риторики японцев после того, как в прошлом году в отставку ушел премьер-министр Синдзо Абэ. То есть в Японии по-прежнему декларируют стремление к заключению мирного договора с Россией. Но в то же время подчеркнуто акцентируют внимание на том, что считают своими так называемые северные территории. С чем в Москве, разумеется, категорически не согласны.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Куратор: Любовь Степушова
Темы михаил мишустин курильские острова
Новости
Гузеева показала архивный снимок с рыжим из "Иванушек"
Чёрный пиар: "скопинский маньяк" надел кепку КПРФ
Телеграм-канал сообщил об изнасиловании полицейским жительницы Саратова
Бывший мэр Иркутска оправдался за пародийный ролик на Little Big
Токио-2020: Россия четвёртая в медальном зачёте после победы рапиристок
Зрят в корень: в Штатах придумали, как решить проблему нелегальной миграции
После массовой драки в Крыму правоохранители "разберутся" с диаспорами
Илья Резник переселился из Москвы в Крым из-за безденежья
После смерти отца Юлию Меньшову удивляют мистические совпадения
Двое свидетелей по делу Фургала сообщили об угрозах
Последние материалы
Бывший мэр Иркутска оправдался за пародийный ролик на Little Big
Токио-2020: Россия четвёртая в медальном зачёте после победы рапиристок
Зрят в корень: в Штатах придумали, как решить проблему нелегальной миграции
После массовой драки в Крыму правоохранители "разберутся" с диаспорами
"Мы переполнены яростью": почему в Японии требуют срочной встречи с Путиным
Илья Резник переселился из Москвы в Крым из-за безденежья
После смерти отца Юлию Меньшову удивляют мистические совпадения
Двое свидетелей по делу Фургала сообщили об угрозах
Авиакомпании "Россия" разрешили рейсы до египетских курортов с девятого августа
Лучше новых двух: в Эстонии придумали, кого позвать в президенты
Популярное
Новости Украины
Трое из погибших в разбившемся на Украине самолёте оказались гражданами США

Из четырёх человек, погибших в результате падения спортивного самолёта на частный дом в Ивано-Франковской области Украины, трое оказались гражданами США.

Трое из погибших в разбившемся на Украине самолёте оказались гражданами США
Кто "девушку танцует" - мнение МИД РФ о мировом турне Тихановской
Правительство
Кто "девушку танцует" - мнение МИД РФ о мировом турне Тихановской
Политика. Новости и аналитика
"Мы дома, и это наш выбор": крымские татары обратились к властям Турции
Российский шоу-бизнес
Пригожин не желает вступаться за сына Валерии в суде
Василий Амирджанов Зюганов предостерёг Путина от "фашистизации" Василий Амирджанов Любовь Степушова РПЦ на Украине — сила, в России — нет Любовь Степушова Усам Оздемиров Злоключения лидера "Зеленых" в Германии: как народ принесли в жертву Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
"Наши доказательства не на бумаге": Зеленский ответил на статью Путина
Православие
РПЦ на Украине — сила, в России — нет
Украина уже сделала Крым для России "чемоданом без ручки". Что будет дальше
Политика. Новости и аналитика
Украина уже сделала Крым для России "чемоданом без ручки". Что будет дальше
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников