EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Любовь Степушова

Почему ЕС ополчился на Белоруссию: истинные причины

Мир

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу Sky News Arabia, что в Литве существуют преступные группировки, которые причастны к нелегальной миграции.

Почему ЕС ополчился на Белоруссию: истинные причины

"Если они хотят по-настоящему бороться против нелегальной миграции и ввести эту нелегальную миграцию в нормальное русло, то пусть начинают с себя", — заявил белорусский лидер.

Лукашенко считает, что в сложившейся ситуации со стороны Литвы странно требовать от Белоруссии защиты от нелегальных мигрантов. "Они ввели против нас санкции, они пошли на удушение моей страны, на удушение моего народа". Как отметил лидер Белоруссии, работы по пресечению на границе противоправных действий требуют значительных трат. И если Вильнюсу нужна будет помощь, Минск ее окажет, но не на безвозмездной основе.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель обвинил Белоруссию в использовании нелегальных мигрантов как политического оружия для оказания давления на страны ЕС и заявил, что рассматривается возможность принятия новых мер против Минска, новых санкций.

Насколько это осуществимо? И чем ещё можно наказать "строптивый" Минск?

Об этом в студии программы "Точка зрения" рассказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко.

Читайте начало интервью:

"Мигрантский кризис" в Литве: просто истерики ради

— Жозеп Боррель при всем своем опыте — и дипломатическом, и политическом — став руководителем внешнеполитической службы Евросоюза, допускает много бесшабашных заявлений или заявлений, которые не вписываются в его статус.

В его положении надо быть более взвешенным, более проверенной информацией пользоваться и делать заявления более понятные.

Что касается истории с "потоком мигрантов, направленным Белоруссией в Литву", то складывается впечатление, что это все интрига Литвы и ЕС с целью введения дополнительных санкций.

— То есть поднятый шум — это повод для введения новых санкций против Минска?

— Да. Тем более попытки расшатать ситуацию в Белоруссии, дестабилизировать ее потерпели фиаско. В Евросоюзе очень переживали из-за этого. И постоянно продолжаются попытки все-таки каким-то образом инициировать там дестабилизацию.

В той же Литве, условно говоря, месяц назад Министерство иностранных дел предоставило дипломатический статус одной из оппозиционерок. Я говорю о Светлане Тихановской. Зачем Литва это сделала?

С целью того, чтобы попробовать таким образом снова привлечь внимание к Белоруссии, снова оказать на нее давление, снова создать предлоги для вмешательства в ее дела.

А Латвии-то зачем ещё войска НАТО?

НАТО
 

— Депутат сейма Латвии Янис Домбрава призвал НАТО направить войска в Латвию, чтобы "оградить ее от новой белорусской угрозы". Имеются в виду мигранты. Он говорит:

"Я опасаюсь не того, что границу пересекут 5-10 иракцев, а я опасаюсь того, что у границы соберется тысяча или больше нарушителей границы, и в их ряды будут помещены бойцы отрядов особого назначения".

Что он имеет в виду? Откуда мнится угроза?

— В Латвии сейчас очень жарко — до 30 градусов. Видимо, у многих начинают плавиться мозги и рождаться какие-то фантазии. Начнем с того, что на территории Латвии войск НАТО до фига. Американские войска стоят, британские. Их задача — в уставе НАТО прописано — защита обороноспособности.

А латвийский депутат хочет на них еще и политическую функцию навесить.

Он говорит: пришлите кого-то, кто профессионально будет направлять потоки мигрантов. Примерно так, если перевести на нормальный язык его заявления.

Хотя зачем включаться в какие-то разборки и кому вообще нужна Латвия?

Причем тут Белоруссия?

Если здраво оценивать ситуацию, то это раздутая получается кампания. Не нравятся вам мигранты? Сделайте что-нибудь: постройте стену или укрепите границу. Причем тут Белоруссия? Она не обязана о вас заботиться.

А санкции они введут, найдут повод. Что сейчас Белоруссия для ЕС? Она вышла из "Восточного партнерства" …

Белоруссия Евросоюз
 

— Смысл спектакля в том, что претензии должны быть, а на чем они будут базироваться — найдут.

Что касается "Восточного партнерства", то страны Прибалтики к этой программе ЕС не были подключены.

Программа была рассчитана на шесть стран: Украина, Белоруссия, Молдавия, Армения, Азербайджан и Грузия. Смысл в том, чтобы переориентировать их с членства в СНГ на ассоциацию с Евросоюзом.

Главным, конечно, звеном здесь рассматривалась Украина. И в 2014 году, когда там случился государственный переворот, как раз сторонники евроинтеграции козыряли "Восточным партнерством", тем, что будет предоставлена ассоциация. Она действительно была предоставлена. Но, как и все программы, которые предоставляются перебежчикам, беженцам, она укороченная и какого-то положительного влияния на эти страны не оказывает. Например, скажем, поездки в страны Евросоюза. Они могут, но без права трудоустройства. И в чем здесь отличие от туризма?

Понятно, что ряд стран дистанцировался от этой программы. В частности, Азербайджан. Армения частично сначала взялась, потом стала быстро тормозить.

Грузия за это дело взялась. К сожалению, Украина и Грузия находятся в состоянии хронического кризиса социально-экономического.

И на этом фоне, конечно, белорусское руководство понимает: зачем в этом участвовать, если никаких выгод стране не несет.

Что касается Евросоюза, для него Белоруссия интересна. Интереснее, чем все три прибалтийские страны. Почему? Это рынок.

В Белоруссии 10 миллионов человек. А во всех странах Прибалтики — шесть. Поэтому хотелось бы Евросоюзу заполучить этот рынок, на котором можно размещать свои товары, получать прибыль.

Поэтому, конечно, у Евросоюза разочарование.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Редактор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы литва латвия белоруссия жозеп боррель владимир оленченко
Новости
Виталий Милонов жестко поставил на место кинокритика Долина
Сервис HBO приобрёл права на показ российского сериала "Перевал Дятлова"
Как грамотно излагать и доносить свои мысли
Роман Вильфанд: на сайте Гидрометцентра появился важный прогноз
Медведчук объяснил, что случится с Украиной, если ЕС и Россия сблизятся
Эксперт по туризму советует не бояться ограничений на курортах
Турецкий инфекционист предложил закрыть страну для российских туристов
"И близко нет справедливости": Анкару возмутил вердикт суда ЕС по хиджабам
В горах Сочи появится первая в России сап-серф станция
Эксперт объяснил военные учения в 20 км от границы с Афганистаном
Последние материалы
Гастроэнтеролог Никита Харлов: новая печень вырастает за 6-9 месяцев
Сервис HBO приобрёл права на показ российского сериала "Перевал Дятлова"
Зачем Москва предлагает Вашингтону свои военные базы
Как грамотно излагать и доносить свои мысли
Роман Вильфанд: на сайте Гидрометцентра появился важный прогноз
Доверие к вакцинации в РФ хуже, чем в Нигерии
Медведчук объяснил, что случится с Украиной, если ЕС и Россия сблизятся
Эксперт по туризму советует не бояться ограничений на курортах
Турецкий инфекционист предложил закрыть страну для российских туристов
"И близко нет справедливости": Анкару возмутил вердикт суда ЕС по хиджабам
Популярное
Общество
Почему ритуалы прощания с покойниками в России несут в себе угрозу жизни родным и близким

Поцелуй покойника даже в лоб порой грозит живому человеку различными серьезными неприятностями.

Почему ритуалы прощания с покойниками в России несут в себе угрозу жизни родным и близким
Шантаж по-киевски: Украина готова "развернуться", лишь бы насолить Западу
Мир. Новости мира
Шантаж по-киевски: Украина готова "развернуться", лишь бы насолить Западу
Мир. Новости мира
Чемодан без ручки: почему Западу сейчас не до "хотелок" Украины
Политика. Новости и аналитика
Встреча с инвесторами: Светлана Тихановская полетит с отчётом в США
Любовь Степушова Не в Украине дело: Германия и США больше никогда не будут друзьями Любовь Степушова Андрей Михайлов Печальная судьба "Ковбоя Мальборо" Андрей Михайлов Усам Оздемиров Спасение обездоленных — чьих рук дело Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Игорь Коротченко: России нужны союзники, а не нахлебники
Власть
Филькина грамота: СБУ прислала повестку министру обороны РФ Сергею Шойгу
"Элемент большого предательства": как в НАТО обманули Горбачёва
Мир. Новости мира
"Элемент большого предательства": как в НАТО обманули Горбачёва
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников