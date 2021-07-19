Почему ЕС ополчился на Белоруссию: истинные причины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу Sky News Arabia, что в Литве существуют преступные группировки, которые причастны к нелегальной миграции.

"Если они хотят по-настоящему бороться против нелегальной миграции и ввести эту нелегальную миграцию в нормальное русло, то пусть начинают с себя", — заявил белорусский лидер.

Лукашенко считает, что в сложившейся ситуации со стороны Литвы странно требовать от Белоруссии защиты от нелегальных мигрантов. "Они ввели против нас санкции, они пошли на удушение моей страны, на удушение моего народа". Как отметил лидер Белоруссии, работы по пресечению на границе противоправных действий требуют значительных трат. И если Вильнюсу нужна будет помощь, Минск ее окажет, но не на безвозмездной основе.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель обвинил Белоруссию в использовании нелегальных мигрантов как политического оружия для оказания давления на страны ЕС и заявил, что рассматривается возможность принятия новых мер против Минска, новых санкций.

Насколько это осуществимо? И чем ещё можно наказать "строптивый" Минск?

Об этом в студии программы "Точка зрения" рассказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко.

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"Мигрантский кризис" в Литве: просто истерики ради

— Жозеп Боррель при всем своем опыте — и дипломатическом, и политическом — став руководителем внешнеполитической службы Евросоюза, допускает много бесшабашных заявлений или заявлений, которые не вписываются в его статус.

В его положении надо быть более взвешенным, более проверенной информацией пользоваться и делать заявления более понятные.

Что касается истории с "потоком мигрантов, направленным Белоруссией в Литву", то складывается впечатление, что это все интрига Литвы и ЕС с целью введения дополнительных санкций.

— То есть поднятый шум — это повод для введения новых санкций против Минска?

— Да. Тем более попытки расшатать ситуацию в Белоруссии, дестабилизировать ее потерпели фиаско. В Евросоюзе очень переживали из-за этого. И постоянно продолжаются попытки все-таки каким-то образом инициировать там дестабилизацию.

В той же Литве, условно говоря, месяц назад Министерство иностранных дел предоставило дипломатический статус одной из оппозиционерок. Я говорю о Светлане Тихановской. Зачем Литва это сделала? С целью того, чтобы попробовать таким образом снова привлечь внимание к Белоруссии, снова оказать на нее давление, снова создать предлоги для вмешательства в ее дела.

А Латвии-то зачем ещё войска НАТО?

— Депутат сейма Латвии Янис Домбрава призвал НАТО направить войска в Латвию, чтобы "оградить ее от новой белорусской угрозы". Имеются в виду мигранты. Он говорит:

"Я опасаюсь не того, что границу пересекут 5-10 иракцев, а я опасаюсь того, что у границы соберется тысяча или больше нарушителей границы, и в их ряды будут помещены бойцы отрядов особого назначения".

Что он имеет в виду? Откуда мнится угроза?

— В Латвии сейчас очень жарко — до 30 градусов. Видимо, у многих начинают плавиться мозги и рождаться какие-то фантазии. Начнем с того, что на территории Латвии войск НАТО до фига. Американские войска стоят, британские. Их задача — в уставе НАТО прописано — защита обороноспособности.

А латвийский депутат хочет на них еще и политическую функцию навесить.

Он говорит: пришлите кого-то, кто профессионально будет направлять потоки мигрантов. Примерно так, если перевести на нормальный язык его заявления.

Хотя зачем включаться в какие-то разборки и кому вообще нужна Латвия?

Причем тут Белоруссия?

— Если здраво оценивать ситуацию, то это раздутая получается кампания. Не нравятся вам мигранты? Сделайте что-нибудь: постройте стену или укрепите границу. Причем тут Белоруссия? Она не обязана о вас заботиться.

А санкции они введут, найдут повод. Что сейчас Белоруссия для ЕС? Она вышла из "Восточного партнерства" …



— Смысл спектакля в том, что претензии должны быть, а на чем они будут базироваться — найдут.

Что касается "Восточного партнерства", то страны Прибалтики к этой программе ЕС не были подключены.

Программа была рассчитана на шесть стран: Украина, Белоруссия, Молдавия, Армения, Азербайджан и Грузия. Смысл в том, чтобы переориентировать их с членства в СНГ на ассоциацию с Евросоюзом.

Главным, конечно, звеном здесь рассматривалась Украина. И в 2014 году, когда там случился государственный переворот, как раз сторонники евроинтеграции козыряли "Восточным партнерством", тем, что будет предоставлена ассоциация. Она действительно была предоставлена. Но, как и все программы, которые предоставляются перебежчикам, беженцам, она укороченная и какого-то положительного влияния на эти страны не оказывает. Например, скажем, поездки в страны Евросоюза. Они могут, но без права трудоустройства. И в чем здесь отличие от туризма?

Понятно, что ряд стран дистанцировался от этой программы. В частности, Азербайджан. Армения частично сначала взялась, потом стала быстро тормозить.

Грузия за это дело взялась. К сожалению, Украина и Грузия находятся в состоянии хронического кризиса социально-экономического.

И на этом фоне, конечно, белорусское руководство понимает: зачем в этом участвовать, если никаких выгод стране не несет.

Что касается Евросоюза, для него Белоруссия интересна. Интереснее, чем все три прибалтийские страны. Почему? Это рынок.

В Белоруссии 10 миллионов человек. А во всех странах Прибалтики — шесть. Поэтому хотелось бы Евросоюзу заполучить этот рынок, на котором можно размещать свои товары, получать прибыль.

Поэтому, конечно, у Евросоюза разочарование.