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Автор Дарья Митина

Договариваться с талибами - утопия. Им это не надо

Мир

Талибы взяли под контроль большую часть Афганистана, в связи с этим в Центральной Азии может вспыхнуть масштабный конфликт, в который будет втянута и Россия. Такой прогноз прозвучал из уст украинского журналиста Дмитрия Гордона.

Договариваться с талибами - утопия. Им это не надо

Талибов, по его словам, после ухода американцев из страны "сдерживать больше некому" и они "неминуемо пойдут в соседние страны":

"В Таджикистане — ближайшем соседе — стоит российская база. Рядом — Узбекистан. Разве Россия будет спокойно смотреть, как там начнут устанавливать свои порядки талибы?" — порассуждал журналист.

Уход из Афганистана американского военного контингента дал "зеленый свет" террористическому движению, которое сейчас ведет бои с правительственной армией, успешно отвоевывая все новые области.

По мнению аналитика Pravda. Ru Дарьи Митиной, шансов сесть за стол переговоров у противоборствующих в ИРА сторон нет. Причём даже в том случае, если официальный Кабул этого очень захочет.

Читайте начало интервью:

Дарья Митина: зачем "Талибан"* приехал в Кремль

— Идти на переговоры с Кабулом "Талибан"* сам не хотел никогда, причем не хотел категорически, мотивируя это тем, что кабульское правительство не самостоятельно, не суверенно, а является "посаженным" на штыках США.

И это чистая правда, здесь с боевиками спорить очень сложно.

Позиция России по внутриафганскому противостоянию неоднократно менялась, но в целом, если говорить о главном векторе российской политики, к сожалению, главным занятием нашей дипломатии было лоббирование интересов "Талибана"*, втягивание его в процесс переговоров, в легальное политическое поле Афганистана.

Об этом, кстати, совершенно открытым текстом говорит представитель президента Замир Кабулов, который это ставит себе в заслуги.

И если до какого-то момента подобную линию поведения можно было расценить как индивидуальную причуду высокого чиновника, то теперь уже не получится:

  • сейчас речь идет о тотальном и повсеместном полноформатном возвращении к власти талибов.

Мы помним, что

  • в 1994 году "Талибан"* сформировался, был приведен к власти американцами совместно с Пакистаном;
  • в 2001 году власть группировки в ИРА была свергнута теми же американцами.

Прошел 20-летний цикл, и все возвращается на круги своя.

По подписанным документам Соединенные Штаты должны были вывести свои войска из Афганистана, свернуть военные базы к 11 сентября — это символическая дата. На деле же прямо сейчас происходит не вывод контингента, а паническое бегство американцев.

Победители или побеждённые?

Многие сейчас говорят, что американцы проиграли в Афганистане. Я с такой оценкой совершенно не согласна:

  • единственная и непременная цель всех внешнеполитических операций США — создание управляемого хаоса как на Ближнем Востоке, так и в Азии.

И с этой точки зрения если рассуждать, то американцы со своей задачей более чем справились:

  • их потери не особо значительны — они исчисляются парой тысяч военнослужащих, что они сами называют допустимыми потерями (кстати, предел таких потерь Пентагон обозначал цифрой 50 тысяч, как во Вьетнаме).

И теперь они просто смываются — другого слова нет — оставляя весь свой военный потенциал талибам, что существенно облегчает для последних дальнейшие задачи по "подминанию" Афганистана.

Именно талибам достались военные базы, авиабаза "Баграм", принципиально важная для всего Афганистана, осталось очень много оружия американского — американцы своими руками решили судьбу афганского народа, вручив "Талибану"* гарантированную победу над афганским законным правительством и национальной армией.

Исламистское движение Талибан
 

Афганская национальная армия в панике бежит

Из приграничных областей бежать проще — осуществляется массированный переход через границы с бывшими советскими республиками, теперешними независимыми странами. Афганцы бегут в Таджикистан, в Узбекистан, Туркменистан.

мировые СМИ — уже сбежали

И что здесь интересно: всё это мир узнает из неофициальных источников, потому что информагентства волшебным образом растворились из Афганистана. Нет репортажей ни Reuters, ни CNN, ни BBC, ни Euronews.

Мы в основном пользуемся информацией, предоставленной самими же талибами. Это какие-то видео, какие-то "свидетельства" (которые нужно делить на 10), какие-то пропагандистские ролики.

То есть, в общем-то, все, что мы можем знать достоверно о нынешней ситуации, это сообщения информагентств среднеазиатских, скажем так. Там, наверное, объективнее всего освещается ситуация, тем более что эти страны принимают беженцев.

Что дальше?

Скоро беженцы из Афганистана хлынут многотысячным потоком. Уже сейчас военные и их семьи просто бегут через среднеазиатские границы.

Талибы действуют, надо сказать, очень грамотно:

  • они не бросили силы на штурм Кабула, видимо, оставив это на десерт, и сосредоточились на захвате отдельных провинций, причем в разных концах страны;
  • не существует такого понятия, как единый фронт — расположение талибанских ячеек всегда было очаговым, и именно благодаря этому обеспечивался эффект равномерного присутствия "Талибана"* по всей афганской территории;
  • они сосредоточились на захвате пограничных пунктов.

А вот последний момент особенно тревожен — это подбрюшье России. А границы экс-советских республик — сплошь дырявые.

Конечно, в случае серьезной заварушки подключится ОДКБ. Но пока со среднеазиатскими странами работает не только Россия. Полномочный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по Афганистану, господин Залмай Халилзад — архитектор вот этого управляемого хаоса — совершил три последовательных визита в три среднеазиатские столицы: в Ташкент, в Душанбе и Ашхабад — и договорился с лидерами государств, что они будут размещать эвакуируемых и бегущих военных с их семьями. Речь идет о довольно солидном количестве беженцев.

Для небогатой экономики этих стран это достаточно ощутимая нагрузка. Но они почему-то согласились ее взять.

* Организация, запрещенная в России

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Редактор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы талибан афганистан дарья митина
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