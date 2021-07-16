Гордон: России не избежать схватки с талибами

После того как талибы взяли под контроль большую часть Афганистана, в Центральной Азии может вспыхнуть масштабный конфликт, в который будет втянута Россия.

Такой прогноз озвучил украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире ТК "Украина 24".

По его словам, талибов после ухода американцев из страны "сдерживать больше некому" и они "неминуемо пойдут в соседние страны":

"В Таджикистане — ближайшем соседе — стоит российская база. Рядом — Узбекистан. Разве Россия будет спокойно смотреть, как там начнут устанавливать свои порядки талибы? Что будет дальше? Какие войска Россия туда перебросит, когда останется в регионе практически один на один с Талибаном*? У Талибана* выбора нет — там огромные деньги, мощный наркотрафик… Думаю, что в октябре-ноябре может стать очень жарко", — рассуждал журналист.