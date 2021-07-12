Эксперты оценили шансы Санду привести Молдавию в Евросоюз

Эксперты Екатерина Шумицкая и Игорь Тулянцев оценили шансы Майи Санду привести Молдавию в Евросоюз, а также её высказывания в отношении России.

Санду: Россия держит Молдавию в "серой зоне"

Партия Майи Санду "Действие и солидарность" (PaS), которая ставит задачу вступление Молдавии в ЕС, выиграла внеочередные парламентские выборы, получив поддержку около 48 процентов голосов избирателей.

Выборы прошли в минувшее воскресенье.

Далее следует Блок коммунистов и социалистов — чуть более 30 процентов и партия "Шор" — около 6 процентов голосов избирателей. Таким образом, партия Санду сможет сформировать парламентское большинство — 51 мандат из 101.

В интервью Ziarul de Iaşi президент отметила, что ей ясна политика России, которая хочет "держать нас в серой зоне, где происходят всевозможные незаконные вещи".

"Россию устраивает правительство, которое называет себя проевропейским, но которое не является таковым и только дискредитирует проевропейский путь, только ослабляет общественную поддержку европейской модели развития", — сказала Санду. "России нравится ситуация, когда западные партнеры выделяют Молдове деньги, но она (Россия) продолжает оказывать влияние", — добавила она.

Санду отметила, что для западных партнеров ситуация сложная, тем более что "у нас есть еще Украина, где ситуация не ясная".

"Я считаю, что судьба Республики Молдова также зависит от того, что будет с Украиной, она будет ли она сопротивляться и не попадет ли полностью под влияние России. Если она не будет сопротивляться, для Республики Молдова всё станет ещё сложнее", — сказала президент.

Желание Санду не совпадает с желаниями ЕС

Как сказала Pravda. Ru старший научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Екатерина Шумицкая, нет однозначного ответа на вопрос, удастся ли Санду привести Молдавию в Евросоюз, так как это зависит не только от её желания и доверия избирателей, которое она получила, но и от желания Европейского союза (ЕС).

По мнению эксперта, ЕС понял "уже около пяти лет назад", что его стремление расширяться, которое продолжалось до 2007 года с включением Болгарии и Румынии, оказалось ошибочным.

Ошибка состояла в том, что не оправдалась надежда на преобразования в Восточной Европы и с политической, и с экономической точки зрения. С политической не подходят Евросоюзу, по мнению эксперта, Польша и Венгрия, а с экономической — все восточноевропейские страны, которые находятся в стагнации, "кроме Польши, которая показывает неплохие экономические результаты".

"Да, может быть, у Молдавии будут более крепкие и тесные связи с европейцами. Прежде всего, конечно, в экономической сфере и, может быть, и в политическом сотрудничестве. Но идея о распространении демократии на Молдавию утопична. И если изначально в 2009 году европейцы еще предлагали проекты, связанные с "Восточным партнерством", ассоциированным членством, теперь расширение европейской интеграции — это перспектива далекого будущего, сегодня на это наложено табу", — сказала Екатерина Шумицкая.

Почему у Санду нет мандата доверия

Со своей стороны председатель Общественного совета "За свободную Родину" Игорь Тулянцев в комментарии для Pravda. Ru отметил, что Молдавия никогда не вступит в Евросоюз, "никто на это даже не надеется, включая саму Майю Санду".

Речь может идти только о евромодернизации в контексте улучшения качества жизни населения.

По мнению Игоря Тулянцева, несмотря на то, что партия Санду взяла большинство в парламенте, её политическая сила не получила мандат доверия на проевропейский выбор.

Не Санду выиграла выборы, а Додон их проиграл, так как он лично ассоциируется у населения с тотальной коррупцией, кумовством — наследством Влада Плахотнюка, уверен Игорь Тулянцев.

"Игорь Додон явился могильщиком всего того хорошего, что нас связывало с Россией. Додон — это абсолютное олицетворение Януковича, это человек, который хочет усидеть на двух стульях: заигрывает с олигархическим режимом, радикально правыми, и так далее. И поэтому люди просто не верят Додону и поэтому за него не проголосовали", — отметил общественный деятель.

Что касается высказываний Санду в отношении российского "тлетворного" влияния на Молдавию, то Игорь Тулянцев отметил, что, действительно, имидж России в Молдавии страдает (одобрение уменьшилось с 70 до 35 процентов). Но это происходит, потому что Додон в глазах людей — это доверенное лицо России, а он делает всё, чтобы доказать, что Молдавия для России, действительно — серая зона.

Однако, продолжил Игорь Тулянцев, все самые масштабные преступления в Молдавии, в частности, кража миллиарда евро из европейской помощи, проходили под европейским флагом.

"С 2009 года Молдавией правил Альянс "За европейскую интеграцию" Плахотнюка, при нём Молдавия выбрала проевропейский путь и все самые масштабные преступления в нашей стране совершались именно под европейским флагом", — сделал вывод Игорь Тулянцев.

Санду на антироссийской политике не добьётся успеха

Екатерина Шумицкая подчеркнула, что заявления Майи Санду в отношении РФ ангажированы. По мнению эксперта, Российская Федерация не собирается исключать Молдавию из своего поля зрения, потому что:

надо учитывать интересы граждан, которые проживают в Приднестровье и в Молдавии, работают в Российской Федерации, считают русский язык родным и совсем против вступления в ЕС, объединения с Румынией;

российская позиция стоит четко против расширения НАТО, а Майя Санду высказывала свое мнение о том, что она не против участия в Североатлантическом альянсе.

Другое дело, что инструментов влияния у России становится с каждым годом, к сожалению, всё меньше и меньше, сказала Екатерина Шумицкая.

"На самом деле, было бы гораздо адекватнее реальной ситуации говорить главе правительства (Санду) о том, что мы (правительство Молдавии) должны учитывать все возможные интересы всех граждан, потому что, хотела бы Майя Санду или нет, но Молдавия — это разделенная страна в результате своего историко-культурного прошлого. Население состоит из проевропейских молдаван, прорусских молдаван, если так можно выразиться, и небольшой группы прорумынски настроенных граждан. Поэтому высказывать в интервью очень чёткую обвиняющую точку зрения не дальновидно. Для любых реформ и действий нужно единство. А это единство Майя Санду в результате таких резких высказываний может не получить", — сказала Екатерина Шумицкая.

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