Додон или Санду — РФ или Европа: что именно будут выбирать молдаване

Экс-президент Молдавии Игорь Додон и Майя Санду - непримиримые соперники с давней историей противостояния, представляющие разные углы молдавского политического ринга.

Победив Додона на выборах, Майя Санду, однако, не обрела реальную власть. Молдавия — парламентская республика, и полномочия главы государства урезаны. Влиять на ситуацию и проводить важные решения президент может, опираясь на парламентское большинство.

11 июля предстоит решительная схватка — в стране будут проводиться досрочные выборы.

На кого может рассчитывать Додон?

Об этом в эфире программы "Точка зрения" рассказал председатель молдавского филиала Изборского клуба Богдан Цырдя.

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— Я в последние полтора года отказался от глубокого анализа социологических опросов в Молдавии, потому что считаю, что у нас не имеется таковых. Все опросы — формирующие. Заказные.

Безусловно, за Игоря Додона и Владимира Воронина голосуют государственники, люди, которые ратуют за молдавскую независимость, считают себя этнически молдаванами, а не румынами, русскоязычные граждане — русские, украинцы, болгары, гагаузы, евреи, цыгане, ромы и так далее. За нас голосует крестьянство, большая часть молдавского городского населения.

Потому что еще при советской власти у нас создавались моногорода. То есть одно предприятие — вокруг него город. И туда приезжали русские специалисты из Советского Союза.

Поэтому во многих городах сформировались очаги такие, скажем, пророссийские. Кроме Кишинева, где 52/48 в пользу Майи Санду. 52% — за Майю Санду, 48% — за нас.

В остальных городах в основном левоцентристские избиратели, которые за традиционные ценности. Люди верующие, православные, люди консервативных ценностей — они голосуют за данный блок.

На каких "православных" делает ставку Додон?

— Додон призвал избирателей "встать на защиту нашего православного молдавского народа". Это что за лозунг такой? Что это за православный народ? В Румынии тоже православный народ.



— На защиту молдавской независимости. Потому что сегодня президент — гражданин другой страны.

Наш президент сегодня впервые заключил контракт с фондом Аденауэра, и все советники администрации президента получают зарплату из этого фонда. То есть сдаем суверенитет фонду Конрада Аденауэра.

Поэтому Додон призывает:

раз — за Молдавию;

два — за молдаван, потому что идет ускоренная румынизация, выдача румынских паспортов, история румын везде, выдавливание молдавского языка;

за православие — потому что сегодня "соросята", все эти НКО очень жестко продвигают ЛГБТ-повестку.

Дело в том, что уже на уровне правительства было заключено соглашение о ратификации Стокгольмской конвенции. Речь идет о продвижении прав ЛГБТ и трансгендеров. Хотя она звучит красиво — о защите женщин от насилия. Открываешь конвенцию, там ничего о насилии нет, там только фактически ЛГБТ, трансгендеры и прочие "иные люди".

В этом опасность очень большая.

В подтверждение моих слов хочу сказать, что с 20-го по 30 июня приблизительно в Молдавии пройдут дни ЛГБТ. Такого у нас еще не было, чтобы 2 недели подряд у нас проводились все эти карнавалы и фестивали.

— Нам не понять этого.

— Слава богу, что не в церкви еще. Хотя не удивлюсь, если они прямо в церковь зайдут и будут там карнавалы устраивать. В России и такое было с некоторыми певицами, не хочу вспоминать.

Каковы шансы Додона

— Все же: ваш прогноз по выборам?

— Однозначного прогноза быть не может, потому что тренды сейчас идут следующим образом:

партия Майя Санду падает, а блок социалистов и коммунистов набирает обороты.

Весь вопрос в том, где пересекутся эти две кривые. Безусловно, очень большая перспектива, очень вероятен сценарий, что пройдут только 2 партии.

Многое зависит от того, пройдет ли партия "Шор" или нет. Если она проходит, то Майя Санду имеет все шансы оказаться в оппозиции.

Многое зависит от того, сколько избирателей будут участвовать в выборах в Российской Федерации и в Приднестровье.