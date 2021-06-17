Додон или Санду — РФ или Европа: что именно будут выбирать молдаване

Экс-президент Молдавии Игорь Додон и Майя Санду - непримиримые соперники с давней историей противостояния, представляющие разные углы молдавского политического ринга.
Победив Додона на выборах, Майя Санду, однако, не обрела реальную власть. Молдавия — парламентская республика, и полномочия главы государства урезаны. Влиять на ситуацию и проводить важные решения президент может, опираясь на парламентское большинство.
11 июля предстоит решительная схватка — в стране будут проводиться досрочные выборы.
На кого может рассчитывать Додон?
Об этом в эфире программы "Точка зрения" рассказал председатель молдавского филиала Изборского клуба Богдан Цырдя.
Читайте начало интервью:
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— Я в последние полтора года отказался от глубокого анализа социологических опросов в Молдавии, потому что считаю, что у нас не имеется таковых. Все опросы — формирующие. Заказные.
Безусловно, за Игоря Додона и Владимира Воронина голосуют государственники, люди, которые ратуют за молдавскую независимость, считают себя этнически молдаванами, а не румынами, русскоязычные граждане — русские, украинцы, болгары, гагаузы, евреи, цыгане, ромы и так далее. За нас голосует крестьянство, большая часть молдавского городского населения.
Потому что еще при советской власти у нас создавались моногорода. То есть одно предприятие — вокруг него город. И туда приезжали русские специалисты из Советского Союза.
Поэтому во многих городах сформировались очаги такие, скажем, пророссийские. Кроме Кишинева, где 52/48 в пользу Майи Санду. 52% — за Майю Санду, 48% — за нас.
В остальных городах в основном левоцентристские избиратели, которые за традиционные ценности. Люди верующие, православные, люди консервативных ценностей — они голосуют за данный блок.
— Додон призвал избирателей "встать на защиту нашего православного молдавского народа". Это что за лозунг такой? Что это за православный народ? В Румынии тоже православный народ.
— На защиту молдавской независимости. Потому что сегодня президент — гражданин другой страны.
Наш президент сегодня впервые заключил контракт с фондом Аденауэра, и все советники администрации президента получают зарплату из этого фонда. То есть сдаем суверенитет фонду Конрада Аденауэра.
Поэтому Додон призывает:
Дело в том, что уже на уровне правительства было заключено соглашение о ратификации Стокгольмской конвенции. Речь идет о продвижении прав ЛГБТ и трансгендеров. Хотя она звучит красиво — о защите женщин от насилия. Открываешь конвенцию, там ничего о насилии нет, там только фактически ЛГБТ, трансгендеры и прочие "иные люди".
В этом опасность очень большая.
В подтверждение моих слов хочу сказать, что с 20-го по 30 июня приблизительно в Молдавии пройдут дни ЛГБТ. Такого у нас еще не было, чтобы 2 недели подряд у нас проводились все эти карнавалы и фестивали.
— Нам не понять этого.
— Слава богу, что не в церкви еще. Хотя не удивлюсь, если они прямо в церковь зайдут и будут там карнавалы устраивать. В России и такое было с некоторыми певицами, не хочу вспоминать.
— Все же: ваш прогноз по выборам?
— Однозначного прогноза быть не может, потому что тренды сейчас идут следующим образом:
Весь вопрос в том, где пересекутся эти две кривые. Безусловно, очень большая перспектива, очень вероятен сценарий, что пройдут только 2 партии.
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