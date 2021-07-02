Не вписались: экс-президент Молдавии объяснил, чем недоволен Запад

О том, какие задачи ставит перед молдавскими политиками Запад, рассказал экс-президент страны Игорь Додон. По его мнению, на текущий момент страна "не вписалась" в западную региональную повестку, так что после досрочных выборов от Запада придёт "команда" сконцентрироваться на антироссийском курсе.

"Запад недоволен тем, что Молдавия не вписывается в общую региональную повестку. А общая региональная повестка — антироссийская. Есть задача, чтобы в Молдавии было создано парламентское большинство, которое будет жёстко следовать инструкциям Запада по геополитической борьбе против России", — уточнил Додон для РИА "Новости".

Также, считает экс-парезидент, страны Запада попробуют втянуть Москву

"…в новый региональный конфликт".

Как именно будут "рекомендовать" действовать стране, пока непонятно. Возможен широкий спектр вариантов — от поддержания санкций против РФ до явных провокаций (например, в Приднестровье).

Напомним, что досрочные парламентские выборы в Молдавии запланированы на 11 июля.

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