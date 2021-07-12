Предварительные итоги выборов в Молдавии: побеждает партия президента

Правоцентристская партия президента Молдавии Майи Санду лидирует на досрочных парламентских выборах.
По данным экзитполов, блок коммунистов и социалистов выходит на второе место.
Согласно предварительным результатам, после подсчета 70% бюллетеней,
Всего в досрочных выборах участвовали двадцать партий и два блока.
Как сообщает молдавская пресса со ссылкой на полицию, выявлено 242 "возможных нарушения" на выборах, чаще всего малозначительных.
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