Предварительные итоги выборов в Молдавии: побеждает партия президента

Правоцентристская партия президента Молдавии Майи Санду лидирует на досрочных парламентских выборах.

По данным экзитполов, блок коммунистов и социалистов выходит на второе место.

Согласно предварительным результатам, после подсчета 70% бюллетеней,

пропрезидентская партия "Действие и солидарность" набирает почти 47% голосов,

31% у блока социалистов и коммунистов экс-главы государства Игоря Додона.

Всего в досрочных выборах участвовали двадцать партий и два блока.

Как сообщает молдавская пресса со ссылкой на полицию, выявлено 242 "возможных нарушения" на выборах, чаще всего малозначительных.

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