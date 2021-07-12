EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Биньямин Нетаньяху покинул официальную резиденцию премьер-министра Израиля
Эпидемиолог назвал "золотой стандарт", позволяющий взять COVID-19 под контроль
Экс-госсекретарь США Майк Помпео: "Путин видит слабость Байдена"
Петру Мамонову снова стало хуже, сообщила супруга артиста
Жовенеля Моиза пытали перед смертью, заявил временный премьер-министр Гаити
Депутат Рады: "Украина сегодня — это колыбель фашизма в Европе!"
Макгрегор "допрыгался" с Порье
"Они всё испортили!" В британских соцсетях раскритиковали статую принцессы Дианы
МВД предлагает ужесточить требования к регистрации и трудоустройству мигрантов

Предварительные итоги выборов в Молдавии: побеждает партия президента

Мир » Бывший СССР » Молдавия

Правоцентристская партия президента Молдавии Майи Санду лидирует на досрочных парламентских выборах.

По данным экзитполов, блок коммунистов и социалистов выходит на второе место.

Согласно предварительным результатам, после подсчета 70% бюллетеней,

  • пропрезидентская партия "Действие и солидарность" набирает почти 47% голосов,
  • 31% у блока социалистов и коммунистов экс-главы государства Игоря Додона.

Всего в досрочных выборах участвовали двадцать партий и два блока.

Как сообщает молдавская пресса со ссылкой на полицию, выявлено 242 "возможных нарушения" на выборах, чаще всего малозначительных. 

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Ещё немного и Молдавии не станет
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Предварительные итоги выборов в Молдавии: побеждает партия президента
Шах и мат антиваксерам от профессора НИЦ им. Гамалеи
Дублер Босфора не страшен России
Поднебесная устремилась в космос
Игорь Коротченко: Запад поддерживает преступления Украины
Богатые не попадут в налоговый рай
Брэнсон опередил Безоса в "бешеной гонке космического туризма"
Доктор Евдокименко: COVID запущен вместо войны
Биньямин Нетаньяху покинул официальную резиденцию премьер-министра Израиля
Франция оставит Мали один на один с боевиками
Популярное
Здоровье
Доктор Евдокименко: COVID запущен вместо войны

Павел Евдокименко рассказал правду об искусственном происхождении и целях распространения COVID-2019.

Доктор Евдокименко: COVID запущен вместо войны
Дублер Босфора не страшен России
Экономика и бизнес
Дублер Босфора не страшен России
Единоборства. Новости и обзоры
Макгрегор "допрыгался" с Порье
Общество
Эпидемиолог назвал "золотой стандарт", позволяющий взять COVID-19 под контроль
Усам Оздемиров Богатые не попадут в налоговый рай Усам Оздемиров Любовь Степушова Стоят ли США за убийством президента Гаити Любовь Степушова Василий Амирджанов Истерия с вакцинацией роняет доверие граждан Василий Амирджанов
Новости Украины
Депутат Рады: "Украина сегодня — это колыбель фашизма в Европе!"
Здоровье
Шах и мат антиваксерам от профессора НИЦ им. Гамалеи
Экс-госсекретарь США Майк Помпео: "Путин видит слабость Байдена"
США и Канада. Новости и аналитика
Экс-госсекретарь США Майк Помпео: "Путин видит слабость Байдена"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников