Додон написал о подлинных европейских ценностях и зарубежных "советчиках"

Молдавия, равно как и Венгрия с Россией, будет отстаивать сохранение традиционных семейных ценностей, заявил в Facebook экс-президент страны Игорь Додон. И заявил неспроста: оказалось, что он получил письмо из Венгрии.

Подробности Додон рассказал также через Facebook: как оказалось, письмо было написано Виктором Орбаном, венгерским премьер-министром. Он отметил, что благодарен Додону за поддержку недавнего венгерского закона, цель которого — защитить детей от пропаганды нетрадиционных отношений.

"Мы едины в том, что основой любого общества является традиционная семья. Только отец и мать должны решать, как им воспитывать своих детей. И тем более это не вопрос компетенции зарубежных "советчиков". Подлинные европейские ценности — это ценности христианской Европы. Наша общая цивилизация была создана на фундаменте христианства. Именно на основе традиционных ценностей должны воспитываться наши дети. Мы будем следовать примеру наших друзей из Венгрии, России и других европейских стран и отстаивать наши традиционные семейные ценности, вопреки любому сопротивлению внутри страны или из-за рубежа", — написал Додон. занимающий пост председателя Партии социалистов.

Напомним, что ранее закон, принятый в Венгрии, вызвал неудовольствие Брюсселя. В частности, его назвала "постыдным" глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

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