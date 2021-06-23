Владимир Рогов: Украина сегодня – это оккупированное государство

Какие нелегальные иностранные военные базы есть на Украине? Чем они занимаются? Почему русскоязычный еврей Владимир Зеленский так ненавидит русский язык и Россию? Долгое время у людей, прежде всего в Малороссии, подменяли понятия, лишали их русского имени. Хотя русскоязычный человек, тот для которого русский язык является родным, впитанным с молоком матери, и есть русский.

Отказ от русскости ведёт к последующей деградации. Украинец — это уже приобретенное заболевание. Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал председатель главного совета "МОО Славянская гвардия" Владимир Рогов.

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Украина сегодня — это ухудшенная версия России 90-х годов

— Владимир, вы сказали, что на Украине есть иностранные военные базы, которые используются в том числе для наркотрафика. Чьи они и где расположены?

— Под Николаевом есть полигон "Широкий Лан", где готовится та же спецура. Там есть британские, канадские и другие военные. Но главное, что через нее все можно свободно возить без каких-либо таможенных досмотров и сборов. Там они вообще делают все, что угодно. — Ведь официально-то ее просто нет.

То же самое происходит и во многих других местах, например:

Яворовский полигон во Львовской области,

Мелитополь в Запорожской области,

в порт Одессы постоянно заходят военные корабли НАТО,

и масса всего остального по всей Украине, не говоря уж про такие крупные города как Киев и Харьков.

Поэтому сегодня Украина — такое странное территориальное образование. Формально оно называется государством, но все прекрасно понимают, что там государственности, наверное, поменьше, чем в нынешнем Афганистане или Ливии.

— Хоть что-то позитивное от всей этой кроваво-сумасшедшей после-майданной движухи все-таки есть? А то, судя по тому, что вы говорите, уж прямо только ужас и одна безнадега какая-то. Что-то изменилось за эти годы к лучшему? Может, меньше стало коррупции? Многие стали учить английский язык хотя бы?

— Невозможно же представить, чтобы во время Великой Отечественной войны что-то улучшалось на оккупированных территориях. Конечно, там становилось больше немецкого порядка. Было больше повешенных партизан, расстрелянных, изнасилованных людей и так далее.

Внешнее управление

Но это явно было не лучшее для нас, для жителей тех территорий и для всех нормальных людей. Сейчас здесь то же самое происходит, только и беспорядка все больше становится, хотя вроде бы сразу начался полный беспредел.

Но теперь все больше идет внешнего управления. От центральной власти практически ничего не зависит, от местной тем более. Они могут только дербанить остатки собственности.

Так как Зеленский попытался перетянуть на себя финансовые потоки и уволил ставленников части американской наднациональной элиты, персонажей, которые имели отношения к энергетике, транспорту и прочим вещам, то понятное дело, он что-то выхватил.

Поэтому то, что они между собой серьезно грызутся, это, конечно, хорошо, но друг друга они все-таки не уничтожат, они всегда договорятся. Но в этом крысятнике все равно большую часть приберет какая-то самая сильная и опасная крыса.

Поэтому положение будет становиться все хуже и хуже. Так будет продолжаться, пока не будет серьезной дезинфекции. Без этого никто не сможет навести там порядок.

— Зеленского выбрали президентом именно потому, что он говорил про мир и порядок, к тому же он — русскоязычный еврей. Но он записался в ярые укро-националисты. Как все это возможно в стране, где 80% говорят на русском языке? Это что вообще такое?

— Что вообще такое за понятие — русскоязычные? Это русские люди и есть. Но нам все время подменяли это понятие, чтобы русские люди не видели, как много их. Подменяя самоиндификацию, людей заставляли отказаться от русского имени.

Отказ от русскости ведёт к прогрессирующему украинству

Ведущую украинскую социологическую компанию Socis Gallup никак нельзя объявить лояльными к русской идеи и к России. Но даже они подтверждали, что 80%, отвечающих на вопросы, всегда выбирали русский язык. Это — их родной язык.

Но произошла подмена понятий, после которой живущих за пределами России русских людей начали называть русскоязычными. Кто-то в это поверил. Тогда начали вышибать мозги сильнее, уже перековывая.

Сегодня Зеленский опять же не самостоятельно, а с подачи своих советников от западных партнеров придумал этот закон о коренных народах. Крымские татары, караимы и крымчаки получают льготы.

Караимы и крымчаки — исчезающие народы. Дай Бог им здоровья, чтобы они сохранились, потому что каждый народ важен. Но подавляющее их большинство, также как и крымские татары, живут в Крыму.

И они не жалуются, у них — все хорошо. Мало того, даже многие из тех кто были против воссоединения с Россией, как ни странно, теперь получили хорошие хлебные должности, и зарабатывают больше, чем раньше.