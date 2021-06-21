Владимир Рогов: необязательно принимать Украину в НАТО, чтобы использовать ее

Обещал ли Джо Байден Владимиру Зеленскому серьёзную военную помощь США и вступление в НАТО? Или это — разгоряченное воображение и бахвальство украинского президента? Почему действия властей Незалежной недостраны не поддаются никакой логике и свидетельствуют о повышении всеобщего маразма и общем клиническом психическом расстройстве?

Продолжающиеся устойчивые тенденции и свежие примеры наглядно это показывают. Украина лидирует в мире по самоубийствам. Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал председатель главного совета "МОО Славянская гвардия" Владимир Рогов.

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— Владимир, как вы считаете, Джо Байден действительно что-то пообещал Владимиру Зеленскому, или он все это просто придумал, чтобы показать свою значимость?

— Я склонен считать, что Байден все-таки обнадежил Зеленского. Именно поэтому Зеленский не смог удержаться, даже когда ему было сказано, что пока не надо об этом говорить, тем не менее, об этом всем рассказал.

В принципе, косвенно это подтверждает и реакция российского президента. Он достаточно жестко сказал по поводу того, что уже вступление Украины в НАТО — однозначно красная линия.

"Девушка" с заниженной социальной ответственностью

Но механизмов использования данной территории у Запада слишком много. Для этого совершенно не нужно принимать Украину в НАТО. Тем более, что украинская так называемая элита очень напоминает девушку с заниженной социальной ответственностью. Причем такую, которая любит этот процесс своего падения.

Она уже даже денег готова не брать за это, просто гулять и гулять, потому что ей нравится. Поэтому достаточно просто что-то пообещать киевским властям, но совершенно не обязательно это выполнять.

Посмотрите, что происходит с кредитом от МВФ. Они обещали, что дадут кредит, если киевские власти примут закон "О земле". Закон "О земле" принят уже давным-давно — кредита так и нет. Затем обещали, что дадут, если будет принято решение о резком повышении коммунальных платежей.

Коммунальные платежи повышены в очередной раз. Теперь уже именно тарифы на оплату коммунальных услуг стали новым драйвером колоссального роста инфляции на Украине. В годовом исчислении она уже подходит к 12-15%. — Все выше и выше…

А управляющие компании чудесным образом близки к государству, к партии "Слуга народа" и к тем людям, кого Зеленский подтягивает. По сути просто грабят народ, как могут, в том числе для того, чтобы люди не могли заняться покупкой земли, которую уже буквально через несколько дней будут продавать официально.

— Да, Владимир Владимирович недавно опять говорил по поводу красной линии. Хотя она коллективным Западом фактически уже давно пройдена.

Хотя Украина не является членом НАТО, это не мешает членам альянса направлять туда вооружение и инструкторов, открывать там биолаборатории и командовать. Много ли жителей Украины хотят вступления в НАТО?

— По официальным данным украинских властей получается примерно 50 на 50. Но на самом деле это не так. До 40% людей отказываются отвечать на вопрос, как вы относитесь к вступлению в НАТО. А почти все отказывающиеся отвечать как раз думают иначе, чем официальные власти.

— Получается, 30% — за, 30% — против, а 40% не высказываются.

— Да, совершенно верно. Скорее всего, тоже против, но бояться об этом сказать. Хотя тенденция — печальная и тревожная, число сторонников вступления в НАТО все-таки постепенно растет.

Также недавняя социология по поводу отношения к войне на Донбассе показала, что увеличивается число тех, кто считает, что это — "война с Россией".

Все больше людей подается пропаганде или как минимум держа, как говорят на Украине, дулю в кармане, отвечают, что воюем с Россией, потому что боятся сказать правду.

— Семь лет им рассказывают про то, что сюда идут русские танки, летят русские самолеты. Недавно женщина 62-х лет, послушав программу новостей, реально прыгнула в колодец и просидела там два дня. Им уже мерещится. Но ведь ни разу они русских солдат не видели. Пора бы уже расслабиться? А там наоборот получается.

— Мы-то обладаем информацией и пытаемся понять ситуацию разумно и логически, спокойно и без давления. А представьте себе, что не особо образованный человек живет в состоянии постоянного перманентного стресса.

На все цены растут, ничего не хватает, а в это время по телевизору рассказывают какой-то ужас про страшного кровожадного Путина, который спит и видит, как поработить вольнолюбивых украинцев.

Поэтому там уже неважно, что это — не украинцы, а русские, неважно, что порабощены они совсем с другой стороны.

Естественно, все это нагнетается, связки даются очень сильные, все преподносится эмоционально. Поэтому многие люди не особо сильные умом или эмоционально неустойчивые поддаются всему этому и просто сходят с ума.

Украина на 1-м месте в мире по самоубийствам

Украина сейчас вышла на первое месте в мире по количеству самоубийств. И это при том, что самоубийства старшего поколения записываются не как самоубийства, а как несчастный случай.

Но так ли много было несчастных случаев до переворота, чтобы сотни и сотни стариков постоянно выходили в окно в прямом смысле или падали с балкона. Раньше такого не было. То же самое часто происходит с участниками АТО или ОСС, как они сейчас называют.