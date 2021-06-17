Украинская шиза: Кавказ — наш, его насыпали древние укры

В эфире программы "Необычная неделя" председатель главного совета "МОО Славянская гвардия" Владимир Рогов рассказал главному редактору издания Pravda. Ru Инне Новиковой о потрясающих последних событиях в одной соседней некогда братской стране. Почему Украина все больше напоминает девушку с пониженной социальной ответственностью? Убойные новости Украины всё крепчают, маразматические заявления и действия властей не поддаются никакой логике.

— Владимир, президент Украины Владимир Зеленский снова отметился очень странными заявлениями. Про весеннее обострение уже говорить поздно, лето в разгаре, но там продолжается в том же духе. Что на Донбассе говорят про последние откровения господина Зеленского?

— Поведение и все заявления Володи Зеленского объясняются предельно просто. — Это все злоупотребление какими-то стимулирующими препаратами. Именно поэтому он ведет себя совершенно непоследовательно, постоянно меняется и мечется.

"Он то плакал, то смеялся, то щетинился как еж", — как пел Владимир Семенович Высоцкий.

Это относится и ко всем украинским политикам и самой украинской политике в целом. Там же постоянно — сначала зрада, потом перемога, потом опять перемога, зрада и так далее — всё тоже самое. Любая перемога на Украине заканчивается зрадой.

Вечное колесо генотьбы "зрада-перемога"

На Украине есть такое понятие, схожее с восточными религиями, это — вечное колесо генотьбы. Генотьба как бы заключается в таком круге позора: сначала перамога, потом — зрада. И все это неуклонно опускается все ниже.

Сейчас на постукраинским пространстве, подконтрольному режиму Зеленскому, это происходит постоянно. Все время идут совершенно противоречивые заявления.

Всё - уже сейчас будет война, и они быстро дойдут как минимум до Урала. Только вот еще Штаты дадут денег и вооружения самого совершенного — и тогда практически вся Россия будет под Киевом. Но тут же оказывается, что Россия опять в какой-то многотысячный раз напала, и Украина — в опасности. А США предали, ничего не дали. Поэтому надо поднимать тарифы, всем скидываться на оборону и так далее.

Всевозможные клоуны и шапито во власти стали самым привычным и естественным делом. Все делается только на публику.

Такой персонаж как, например, Алексей Гончаренко в резиновых перчатках выпрыгивает в Парламентской ассамблеи Совета Европы, рассказывает какие-то абсурдные вещи. — И получает за это замечание, лишается голоса. Но тут же эти люди кричат о необходимости взять Кавказ, Кубань, Ростов и прочие их российские города и регионы.

— А Кавказ-то каким образом?

— Так ведь древние укры выкопали Черное море. Это же там уже давно всем известно. И этой землей они как раз и насыпали Кавказ. Там это — уже совсем не шутка, как ни странно, масса людей теперь живет в этой парадигме абсолютно серьезно.

Например, совсем недавно я слышал рассказы про то, что вражда и война между Арменией и Азербайджаном возникла, потому что одни и вторые отказались от своего украинского имени. Оказывается, и те, и другие — потомки украинцев.

Эта шиза там идет из элит. Это не поддается никакому объяснению. Если мы с точки зрения логики будем пытаться это понять, мы сами, наверное, с ума сойдем. Остается просто крутить пальцем у виска.

Вечная надежда на метрополию

Градус самых невероятных надежд и обещаний, особенно в последнее время, все повышается-повышается, а ничего от Байдена не слышно. Хотя ранее Зеленский говорил, что вроде как Байден назвал меня… Как помните в фильме "Белое солнце в пустыни", господин назначил меня любимой женой.

Зеленский бегал, кричал, что он лучше, чем Порошенко, чувствует желания Байдена, но прочувствовать и получить ответную реакцию так и не смог.

В конце концов он расплакался, дал слезливое интервью о том, что Байден меня не замечает, но я жду его обращения, и когда он на меня обратит внимание, я обязательно готов кинуться к нему в объятья и исполнить любое желание.

Это интервью было опубликовано в американском издании, владельцем которого до недавних пор являлась супруга нынешнего главы Госдепартамента США Блинкена. Понятно, что это было интервью на правах рекламы, потому что все вопросы были прилизаны в сторону Зеленского.

После этого интервью Байден наконец-то позвонил Зеленскому. Вот радости-то было!… Это — такая новая форма лоббизма заплатить втридорога за интервью, чтобы Байден на тебя обратил внимание.

О чем говорили — непонятно, потому что есть две интерпретации: от Зеленского и от Байдена.

Зеленский рассказывал, что все замечательно, скоро Украину примут в НАТО, уже подготовлен план по достижению членства — ПДЧ так называемое, и масса всего остального хорошего будет.

Но вскоре прозвучал окрик из Вашингтона. Байден все это опроверг. И официальная версия данного разговора от офиса президента Зеленского несколько изменилась. Сказали, что про НАТО особо не говорили, но Америка все равно с нами.

Поэтому, говорили ли они о чем-то действительно важном, точно неизвестно. Возможно, Зеленский проговорился из-за своей излишней болтливости. Может быть, ему действительно что-то обещали, но пока не следует об этом говорить. А возможно, это — просто его фантазии. В ближайшем будущем мы это увидим и узнаем.