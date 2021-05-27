Соглашения не будет: Швейцария отказалась от интеграции с ЕС

Швейцария отказалась заключать с ЕС всеобъемлющее рамочное соглашение, что означает отказ от либеральных ценностей и евроатлантического пути.

Швейцария отвергла ультиматум ЕС

В среду, 26 мая, вечером правительство Швейцарии в одностороннем прядке остановило переговоры с ЕС, сославшись на "значительные разногласия" по ключевым аспектам соглашения.

"Швейцария, будучи четвёртым по величине торговым партнёром ЕС и вторым по величине инвестором ЕС (в мире!), заявила, что в атмосфере давления и запугивания вы не сможете подписывать с ней контракты", — отметил редактор онлайн-издания Государственного телевидения и радио Швейцарии (SRF) Филипп Буркхардт.

По его мнению, Брюссель поставил Бёрну ультиматум: если Швейцария не подпишет рамочное соглашение, она больше не сможет ожидать договорённостей с ЕС в любой области. И получил твёрдый ответ — шантажировать нас не надо.

Berner Zeitung характеризует ситуацию в тех же красках. Швейцарии не нужен "договор страха" с ЕС, "который предоставляет гражданам ЕС доступ к нашему высокому социальному обеспечению и фактически интегрирует Швейцарию в ЕС".

Значение рамочного договора Швейцария — ЕС

Договор, который разрабатывался более семи лет, должен был заменить более 120 двусторонних соглашений, регулирующих отношения в различных областях, некоторые из которых были подписаны ещё в 1970-х годах.

Швейцария является членом Европейской ассоциации свободной торговли, что дает ей де-факто доступ к общему рынку ЕС, но решение не подписывать рамочное соглашение затруднит интеграцию в энергетический союз или сотрудничество в области здравоохранения. Соглашение о трансграничной торговле медицинскими приборами истекло на этой неделе.

Брюссель пригрозил, что швейцарским товарам теперь будет сложнее попасть на общеевропейский рынок, поскольку они должны быть повторно сертифицированы. Кроме того, могут произойти сбои в цепочке поставок, поскольку экспорт продукции из ЕС в Швейцарию также может осложниться. Другие проблемы могут возникнуть в пищевом секторе, где нет соглашения по таким вопросам, как маркировка пищевых продуктов.

Швейцария не захотела быть толерантной

Как уже было сказано, Брюссель и Бёрн не смогли договориться о правилах государственной помощи кантонам, свободного передвижения и доступа граждан ЕС к швейцарской системе социальной помощи и высоким зарплатам.

"В последние несколько лет краеугольные камни (разногласий) оставались всё те же: заработная плата,

правила государственной помощи

и, конечно же, проблемы иммиграции. Мы слышали, как министр иностранных дел Швейцарии сказал, что если бы они подписали это двустороннее соглашение, которое позволило бы гражданам ЕС свободно перемещаться по Швейцарии и пользоваться местным социальным обеспечением, это означало бы смену парадигмы в иммиграционной и миграционной политике страны, а это Швейцарию не устраивает, сказал Euronews представитель Европейской комиссии Эрик Мамер.

Проще говоря, швейцарцы отказались признать ведущую роль постулатов либерализма и осмелились саботировать выбранный не ими евроатлантический путь. Трезвая общая оценка ситуации показала, что "динамическое рамочное соглашение" рано или поздно поставит под угрозу благополучие населения, заработанное на протяжении десятилетий.

Политическое поражение Брюсселя

Как пишет Politico.eu, в политическом плане отказ правительства Швейцарии от соглашения нанёс мощный удар по Европейской комиссии, которая вкладывала значительные средства на самом высоком уровне, чтобы инициировать сделку — сначала с бывшим президентом Комиссии Жан-Клодом Юнкером, а затем с его преемницей Урсулой фон дер Ляйен. В 2019 году Юнкер сказал, что его неспособность завершить сделку с Бёрном была одной из трёх вещей, о которых он сожалел больше всего.

Заметим, что бывший канцлер Германии Гельмут Шмидт предсказал в 1983 году, что Швейцария присоединится к ЕС, как только последний будет готов для Швейцарии.

Стало быть — не готов, Швейцария увидела, что Брюссель желает заполучить нового исправного налогоплательщика после выхода Великобритании из ЕС со взносами в 12 млрд евро в год.

Ситуация осложняется уходом с политического поля Ангелы Меркель, которая умела разгребать сложные ситуации в Европе, никого с подобными навыками на горизонте не видно. Вероятно, в странах Европы возникнет всё больше и больше индивидуальных интересов, которые инициируют "политическую и экономическую диверсификацию" ЕС.

Швейцария поддержала свой авторитет

Как сказал "Правде.Ру" старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Владимир Оленченко, Швейцария "притормозила, потому что не желает растворять свою международную репутацию нейтрального государства, над которой работала не один год".

По мнению эксперта, "швейцарцы конвертировали эту нейтральность в политические и экономические выгоды для своего процветания".

В частности, "это швейцарские банки, это использование Швейцарии как место для проведения разного рода политических форумов, многосторонних встреч".

"Предложения ей войти в какие-то соглашения и блоки прямо или косвенно ущемляют эту репутацию, ущемляют её нейтралитет, тем самым лишают её той исключительности, которую она сейчас имеет. Мы должны признать, что Швейцария в настоящее время является исключительностью в плане того, что если говорят о необходимости каких-то ориентиров или каких-то встреч, то чаще всего обращаются к Швейцарии", — сказал Владимир Оленченко.

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