Евросоюз в последнее время предпочитает не "белые" методы дипломатии, а откровенный шантаж и запугивание. В частности, в руководстве блока шантажируют власти Венгрии и Польши. О несправедливости политики ЕС рассказал глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
По словам политика, элита ЕС не может принять существование стран, в которых работают успешные и надёжные правительства, а люди — патриоты. Например, факт того, что национальные интересы для вышеназванных стран выше общих, очень раздражает Брюссель.
Также политик остался недоволен и текущей ситуацией с беженцами.
"С самого начала мы очень чётко говорили о насильственном переселении беженцев. Мы сказали, что миграция — это плохо и опасно с точки зрения сохранения культуры и безопасности.
Оказалось, что мы были правы. Нам удалось сохранить безопасность граждан и национальное наследие.
Мы видим, что происходит в западной части Европы — там насилие, агрессия, теракты и антисемитизм набирают обороты. Они не могут принять нашу правоту, поэтому нападают на нас", — высказался Сийярто.
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