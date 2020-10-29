МИД Венгрии: в ЕС занимаются шантажом и запугиванием

Евросоюз в последнее время предпочитает не "белые" методы дипломатии, а откровенный шантаж и запугивание. В частности, в руководстве блока шантажируют власти Венгрии и Польши. О несправедливости политики ЕС рассказал глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По словам политика, элита ЕС не может принять существование стран, в которых работают успешные и надёжные правительства, а люди — патриоты. Например, факт того, что национальные интересы для вышеназванных стран выше общих, очень раздражает Брюссель.

Также политик остался недоволен и текущей ситуацией с беженцами.