На текущей неделе самой обсуждаемой темой новостной политической повестки дня остаётся посадка самолета Ryanair в Минске и арест признанного белорусским судом экстремистом блогера Романа Протасевича, который руководил белорусским Майданом посредством ТГ-канала NEXTA.
Как это обычно и бывает, оценки события полярно противоположны:
А что на самом деле произошло в воскресенье в минском аэропорту?
Своим мнением об этом в эфире программы "Точка зрения" с Любовью Степушовой поделился ведущий эксперт в Центре военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.
— Я разделяю мнение, что это блестящая операция КГБ Белоруссии. Это сильный удар по антилукашенковским и вообще русофобским силам, кто готовил переворот в Белоруссии.
И не потому, что Лукашенко — сторонник русского мира. Мы знаем по его поведению, что это не совсем так.
Но свою власть и свою страну он защищает по полной программе и не боится иногда действовать резко, решительно, так, как иногда не позволяют себе действовать российские власти.
В данном случае это только начало операции — захват Протасевича. Как я понял, сейчас пойдут его интервью.
Никого защищать он не будет. Будет торговаться за снижение срока заключения, за какие-то привилегии для себя возможные в тюрьме.
Поэтому он выложит всю подноготную информацию о так называемых оппозиционерах и заговорщиках.
Мне было бы интересно послушать о тех людях в российской власти, которые поддерживали белорусскую оппозицию и проводят курс на разрыв между Россией и Белоруссией. Наверняка Протасевич с ними тоже имел дело, по крайней мере, знает имена и подробности.
Ценность этого захвата намного превышает наказание Протасевича. Это задел на долговременный эффект.
— Вы не считаете, что Лукашенко все-таки с Путиным посоветовался по поводу этой операции?
— Не исключаю такой возможности. Как и того, что наша ФСБ сотрудничала с Белоруссией.
Конечно, не Петрова и Боширова подключали, но какая-то координация могла быть совершенно спокойно.
А западные санкции будут в любом случае, независимо ни от чего. Поэтому в данном случае надо действовать по Библии:
"делай, что должно, и будь, что будет".
— Санкций ни мы, ни белорусы не боимся. Вот сейчас санкции объявили — запрет полетов. Долго ли он продлится? Ведь это очень невыгодно авиакомпаниям. Кто им будет платить издержки?
— Собственно говоря, облететь Белоруссию — не проблема. Через Прибалтику можно, через Украину. Я не вижу тут каких-то проблем для западных авиакомпаний.
Появилась идея, что Россия должна присоединиться к контрсанкциям и запретить западным авиакомпаниям летать над нами.
Но я, честно говоря, не спешил бы присоединяться и демонстрировать солидарность с Лукашенко. Тут другая сторона вопроса имеет место:
Александр Григорьевич не очень нас поддерживал в серьезных вещах, в том числе он не захотел признать Абхазию и Южную Осетию, заключить с ними дипломатические отношения, однозначно признать Крым российским, прекратить политику против наших действий в Донбассе. Он все-таки арестовывал, сажал людей, которые в Донбассе воевали за независимость.
Мне думается, что России надо, с одной стороны, не позволять Западу подчинить Белорусию своему влиянию и захватить ее, с другой, не делать поблажку Лукашенко.
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