Белорусская власть одумалась: идет работа над ошибками

Несмотря на то, что протесты в Белоруссии вроде бы утихли, до нормализации ситуации в стране еще очень далеко.

Об этом в студии "Правды.Ру" рассуждала политолог и блогер Дарья Митина, которая в течение недели изучала ситуацию изнутри и только что вернулась из поездки в Белоруссию.

Читайте начало интервью:

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— Да, мы не видим сейчас каких-то внешних признаков протеста в Белоруссии — они рассосались, но тем не менее истерия в обществе нагнетается обеими сторонами: и властью, и оппозицией.

В поведении обеих сторон явно видны моменты нервозности и даже истеричности.

Но мы должны понимать, что рано или поздно это должно закончиться, общество должно прийти к согласию, иначе быть не может, потому что Белоруссия слишком мала и слишком подвержена, так сказать, внешним влияниям.

А любой успех контрреволюции — вот этой либеральной, прозападной — любая их победа — это шаг в бездну для Белоруссии, потому что мы прекрасно понимаем, что утратить субъектность и государственность может и куда гораздо более богатая и большая страна. Пример перед глазами есть — Украина.

Общество все еще расколото

А общество сейчас расколото. Вот вам характерный пример.

В Большом театре в Минске — казалось бы, что может быть спокойнее, чем театральное искусство — идет опера "Царская невеста". Так одна половина зала аплодирует опричникам, которые поют здравицу царю-государю, а другая половина зрителей точно так же интенсивно и громко аплодирует посадскому люду, который поет про этих опричников, что "зовутся царевнами слугами, а хуже псов".

Понятно сразу, что для белорусов эта опера звучит очень современно. И раскачать общество, поссорить, стравить сейчас очень просто, а вот консолидировать его очень и очень тяжело.

Силой ситуацию не поправишь

Тем не менее мы должны понимать, что в задачи белорусской власти входит не только силовая составляющая, не только подавление.

Да, безусловно, вот такие проявления контрреволюционных выступлений, особенно инспирированных странами НАТО и Запада, конечно, нужно подавлять в зародыше. И это было сделано. До сих пор идут кадровые чистки, до сих пор идет правовое противостояние уже в судебной плоскости с теми людьми, которые вышли за красные флажки, поставили себя вне закона.

Но только силовыми действиями здесь обойтись нельзя.

Мы должны понимать, что протесты не были просто так привнесены извне, они имеют, безусловно, свою прочную почву.

Очень много ошибок наделала белорусская власть за эти 25 лет, и работу над ошибками нужно проводить.

Ошибки надо признавать и исправлять

Всё белорусское общество должно сдать экзамен на состоятельность, на состоятельность государства.

Вот еще один маленький пример, опять же из сферы культуры и искусства.

Белорусский Национальный исторический музей, совершенно шикарный с замечательной экспозицией, солидной научной базой, оставляет крайне противоречивое впечатление — с душком, с запашком.

Там очень избирательная экспозиция, очень избирательный подход к белорусской истории:

одни Гедемины, Радзивиллы, Витовт и Ягайло, Лев Сапега и никакого намека на историю советской Белоруссии.

Вообще никакого намека. Одна польская, литовская тематика и обращение к корням, такое достаточно тенденциозное, очень повернутое. Очень странная экспозиция.

То есть для людей, которые не учили историю по правильным учебникам, она может поставить представление о белорусской истории с ног на голову.

Единственное упоминание о советском прошлом — это временная выставка ко Дню космонавтики. Но она скоро закроется. И останется сплошная Польша да Великое княжество Литовское

Вот такой вот избирательный подход, деформирующий представление белорусской молодежи и вообще любого белоруса, который захочет ознакомиться с историей страны.

Отмечу, впрочем, что директор исторического музея Белоруссии на днях был сменен. То есть работа над ошибками идет не только в структурах власти, но и в каждом уголке белорусского общества. И она, конечно, какое-то время идти будет, потому что очень много ошибок накопилось за эти 25 лет.

Поэтому, невзирая ни на какие громкие и шокирующие порой новости, которые приходят из Белоруссии в последние дни, у меня сохраняется абсолютный исторический оптимизм и уверенность в том, что все будет хорошо.