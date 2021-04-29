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Автор Дарья Митина

Белорусская власть одумалась: идет работа над ошибками

Мир

Несмотря на то, что протесты в Белоруссии вроде бы утихли, до нормализации ситуации в стране еще очень далеко.

Белорусская власть одумалась: идет работа над ошибками

Об этом в студии "Правды.Ру" рассуждала политолог и блогер Дарья Митина, которая в течение недели изучала ситуацию изнутри и только что вернулась из поездки в Белоруссию.

Читайте начало интервью:

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— Да, мы не видим сейчас каких-то внешних признаков протеста в Белоруссии — они рассосались, но тем не менее истерия в обществе нагнетается обеими сторонами: и властью, и оппозицией.

  • В поведении обеих сторон явно видны моменты нервозности и даже истеричности.

Но мы должны понимать, что рано или поздно это должно закончиться, общество должно прийти к согласию, иначе быть не может, потому что Белоруссия слишком мала и слишком подвержена, так сказать, внешним влияниям.

А любой успех контрреволюции — вот этой либеральной, прозападной — любая их победа — это шаг в бездну для Белоруссии, потому что мы прекрасно понимаем, что утратить субъектность и государственность может и куда гораздо более богатая и большая страна. Пример перед глазами есть — Украина.

Общество все еще расколото

А общество сейчас расколото. Вот вам характерный пример.

В Большом театре в Минске — казалось бы, что может быть спокойнее, чем театральное искусство — идет опера "Царская невеста". Так одна половина зала аплодирует опричникам, которые поют здравицу царю-государю, а другая половина зрителей точно так же интенсивно и громко аплодирует посадскому люду, который поет про этих опричников, что "зовутся царевнами слугами, а хуже псов".

Понятно сразу, что для белорусов эта опера звучит очень современно. И раскачать общество, поссорить, стравить сейчас очень просто, а вот консолидировать его очень и очень тяжело.

Силой ситуацию не поправишь

Тем не менее мы должны понимать, что в задачи белорусской власти входит не только силовая составляющая, не только подавление.

Да, безусловно, вот такие проявления контрреволюционных выступлений, особенно инспирированных странами НАТО и Запада, конечно, нужно подавлять в зародыше. И это было сделано. До сих пор идут кадровые чистки, до сих пор идет правовое противостояние уже в судебной плоскости с теми людьми, которые вышли за красные флажки, поставили себя вне закона.

  • Но только силовыми действиями здесь обойтись нельзя.

Мы должны понимать, что протесты не были просто так привнесены извне, они имеют, безусловно, свою прочную почву.

  • Очень много ошибок наделала белорусская власть за эти 25 лет, и работу над ошибками нужно проводить.

Ошибки надо признавать и исправлять

Всё белорусское общество должно сдать экзамен на состоятельность, на состоятельность государства.

Вот еще один маленький пример, опять же из сферы культуры и искусства.

Белорусский Национальный исторический музей, совершенно шикарный с замечательной экспозицией, солидной научной базой, оставляет крайне противоречивое впечатление — с душком, с запашком.

Там очень избирательная экспозиция, очень избирательный подход к белорусской истории:

  • одни Гедемины, Радзивиллы, Витовт и Ягайло, Лев Сапега и никакого намека на историю советской Белоруссии.

Вообще никакого намека. Одна польская, литовская тематика и обращение к корням, такое достаточно тенденциозное, очень повернутое. Очень странная экспозиция.

  • То есть для людей, которые не учили историю по правильным учебникам, она может поставить представление о белорусской истории с ног на голову.

Единственное упоминание о советском прошлом — это временная выставка ко Дню космонавтики. Но она скоро закроется. И останется сплошная Польша да Великое княжество Литовское

  • Вот такой вот избирательный подход, деформирующий представление белорусской молодежи и вообще любого белоруса, который захочет ознакомиться с историей страны.

Отмечу, впрочем, что директор исторического музея Белоруссии на днях был сменен. То есть работа над ошибками идет не только в структурах власти, но и в каждом уголке белорусского общества. И она, конечно, какое-то время идти будет, потому что очень много ошибок накопилось за эти 25 лет.

Поэтому, невзирая ни на какие громкие и шокирующие порой новости, которые приходят из Белоруссии в последние дни, у меня сохраняется абсолютный исторический оптимизм и уверенность в том, что все будет хорошо.

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы минск белоруссия дарья митина
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