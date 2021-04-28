На чем прокололись "убийцы Лукашенко"

В Белоруссии разорвалась информационная бомба: стало известно, что в стране готовился вооруженный захват власти.

Группа заговорщиков, в которую входили белорусские и иностранные граждане, планировала вооружённый мятеж по свержению власти и физическому устранению президента республики Александра Лукашенко.

Об этом в студии "Правды.Ру" рассуждала политолог и блогер Дарья Митина, которая в течение недели изучала ситуацию изнутри.

Читайте начало интервью:

Чем был спровоцирован государственный недопереворот в Белоруссии

Какую роль Россия играет в белорусских событиях

— За несколько дней до нашего выезда в Белоруссию мы узнали о том, что арестованы два белорусских гражданина, арестованы в Москве в результате совместной операции КГБ Белоруссии и ФСБ РФ.

Это лидер Белорусского народного фронта — это изрядно потускневшая и поистрепавшаяся либерально-националистическая партия, которая раньше, будучи в полном соку, привела советскую Белоруссию к краху, выступила ядром либерального прозападного Белорусского народного фронта — Юрий Костусев .

. И второй, которого Александр Лукашенко назвал мозгом, мозговым центром заговора — Александр Федута, человек достаточно известный и в Москве, профессор-литературовед, лучший белорусский специалист по творчеству Пушкина, уважаемый ученый, который имеет достаточно длинный и солидный политический бэкграунд.

В начале 90-х годов он был последним первым секретарем ЦК белорусского комсомола, на излете его существования. Потом, в 94-м году, когда Александр Лукашенко одержал победу на президентских выборах, Федута был назначен его советником и фактически возглавил весь идеологический блок в стране. В течение года он был главным человеком, который определял идеологическое направление развития страны.

Кстати, вот эта самая белорусизация, в которой так любят критики упрекать руководство республики, активно проводилась именно при Александре Федуте.

Но он не сработался с президентом Лукашенко и через год свой пост покинул, громко хлопнув дверью, уйдя в активную оппозицию. И вот уже четверть века Александр Федута — один из самых главных оппозиционеров.

Ему предъявлены очень серьезные обвинения, которые тянут на 12, а то и 15 лет лишения свободы.

Никто не ожидал провала

В общем-то, эти московские задержания для белорусского общества — достаточно большая неожиданность, потому что эти люди никак не ассоциировались с какими-то влиятельными политическими силами, которые реально могут на что-то влиять.

И сама эта так называемая операция "Тишина", в общем-то, больше похожа на оперетту, чем на реальный заговор.

Но тем не менее КГБ Белоруссии продемонстрировал факты: некую аудиозапись Zoom-конференции, которую между собой проводили заговорщики. Всего их было семь человек. Двое из них арестованы, потому что поехали в Москву.

У нас с Белоруссией есть союзное государство, в рамках которого спецслужбы активно и неплохо совместно работают, и полагать, что бороться с минской властью, находясь на территории Москвы, сильно безопаснее, это очень наивно и глупо.

Главный, как говорится, мотор заговора, адвокат Юрась Зянкович - гражданин Соединенных Штатов, против него возбуждено уголовное дело заочно, потому что он находится в Соединенных Штатах.

Остальные заговорщики тоже не лыком шиты, и они вели все переговоры, находясь на территориях третьих стран.

И только Костусев и Федута, зачем-то, приехали "готовиться" в Россию.

Повторюсь: было очень глупо назначать встречу с предполагаемыми оппозиционными белорусскими генералами, которые должны были стать мотором военного переворота, в московском ресторане.

Совет всем революционерам:

помните всегда, что любые ваши переговоры по Zoom, по Skype, любые ваши соцсети — все это мониторится, и в нужный момент это все вам предъявят. Поэтому никогда не ведите в них конфиденциальных приватных разговоров.

Федута со своими товарищами это не учел. Теперь для них все очень серьезно: обвинение предъявлено крайне тяжелое.

Террор — не метод белорусов

Для Белоруссии вообще вот такие заговоры — не такая уж частая вещь. Это экстраординарное событие, поэтому, конечно, мы будем следить очень внимательно за исходом дела.

Напомню, к слову, что смертная казнь в Белоруссии существует. Надеюсь, что до нее не дойдет и дело закончится длительными тюремными сроками.

К сожалению, мне кажется, что это не последний случай, который мы наблюдаем. Я думаю, что теперь Белоруссию будут очень сильно расшатывать и прокачивать на прочность. Тем более раскачивать есть что, потому что общество выстояло, общество показало себя достаточно монолитным во время всех протестов.

Раскол его не виден глазом, но специальной оптикой разглядеть можно, если вслушиваться, вглядываться, оценивать.