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Автор Любовь Степушова

Вопрос о компенсации имущества Украине в Крыму закрыт навсегда

Мир » Бывший СССР » Украина

Украина не сможет претендовать на компенсацию стоимости имущества в Крыму, с какой бы точки зрения её претензии ни рассматривались.

Вопрос о компенсации имущества Украине в Крыму закрыт навсегда

Незаметное решение Парижского суда

Украинский Телеграм-канал "Легитимный" указывает, что "за обсуждением переговоров Путина-Меркель-Макрона" "слабо кто заметил более глобальное наше поражение, которое является прецедентом и "козырем" России в крымском кейсе".

Речь идёт о решении Апелляционного суда Парижа "в поддержку позиции РФ в судебной тяжбе против Ощадбанка, который требовал от РФ 1,3 миллиарда долларов США за потерю имущества в Крыму".

Это означает, что другие схожие судебные имущественные тяжбы по крымскому кейсу Россия может выиграть, ссылаясь на решение Апелляционного суда Парижа. Вот это реальное поражение, которое будет тяжело исправить, пишет "Легитимный".

По сообщению минюста РФ, суд поддержал позицию министерства об отсутствии юрисдикции у Парижского арбитража по иску Ощадбанка. В минюсте напомнили, что банк подал иск к России в 2015 году со ссылкой на Соглашение между Россией и Украиной о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года.

"РФ удалось доказать, что так называемые инвестиции, а именно крымское отделение Ощадбанка, были созданы до 1 января 1992 года, то есть ещё в советский период, в связи с чем они не подпадают под действие Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций", — говорится в пресс-релизе.

"Данное решение будет иметь прецедентное значение и по другим делам с участием так называемых украинских инвесторов, которые рассматриваются арбитражами и государственными судами в европейских юрисдикциях", — утверждает минюст России.

Юрисдикции нет ни у одного арбитража

Как сказал "Правде.Ру" заведующий кафедрой международного права МГУ Алексей Исполинов, впервые национальный суд признал отсутствие юрисдикции у арбитража и не увидел как таковых инвестиций, защищаемых Соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Соглашение вступило в силу 27 января 2000 года, но оно применимо к инвестициям, осуществлённым инвесторами одной из договаривающихся сторон на территории другой договаривающейся стороны начиная с 1 января 1992 года, пояснил он.

Эксперт уверен, что у Украины есть возможность обжаловать решение в вышестоящий суд.

"Такая возможность остаётся. Но на это уйдёт ещё год-полтора", — сказал "Правде.Ру" Алексей Исполинов. Однако, по его мнению, ни у одного арбитража юрисдикции по рассматриваемому делу нет, так как сначала надо рассматривать вопрос о том, было ли присоединение Крыма к России законным с точки зрения международного права.

Сначала признайте Крым российским

Арбитражные суды, указал РБК адвокат коллегии адвокатов "Делькредере" Андрей Тимчук, в большинстве случаев исходят из того, что Россия де-факто осуществляет контроль над Крымом и Севастополем с 2014 года, а следовательно, украинские инвестиции на подконтрольной России территории подлежат защите в рамках двустороннего инвестиционного соглашения.

Однако высшая инстанция может прийти к выводу о том, что соглашение неприменимо, потому что, с точки зрения западных стран и самой Украины, Крым по-прежнему является территорией Украины, сказал Андрей Тимчук.

Ощадбанк основан в 1991 году, он находится в госсобственности. Ощадбанк по состоянию на март 2014 года располагал крупнейшей банковской сетью в Крыму, насчитывавшей 294 территориально обособленных безбалансовых отделения.

По оценкам синюста РФ, на рассмотрении в международных арбитражных судах рассматриваются более десяти жалоб от украинских компаний по поводу потери активов в Крыму, в том числе иски "Нафтогаза Украины", "Укрнафты", "ДТЭК Крымэнерго", структур, связанных с украинским бизнесменом Игорем Коломойским, по линии минобороны Украины. Общая сумма исковых требований — более $13 млрд.

Изъятие украинской собственности в Крыму продолжается. По Указу президента РФ от 20 марта 2020 года №201, Крым включён в перечень приграничных территорий, в границах которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут быть собственниками земельных участков и объектов недвижимости на них.

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Крым подаст в суд на Украину из-за водной блокады
Редактор: Елена Тимошкина
Темы крым ощадбанк алексей исполинов
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