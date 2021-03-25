Запад может передумать: эксперт рассказал, почему Навальный за наш Крым

Позиция Алексея Навального по Крыму лишена идеологии, это технологический приём по формированию электоральной базы.

Чем же всё таки отравили Навального? // Яков Кедми

Чубарову не понравились аргументы Волкова

Команда Алексея Навального запустила сайт "Свободу Навальному", на котором разместила картографическое изображение Российской Федерации с Крымом в её составе.

Это заметили на Украине. Глава запрещённого в РФ Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook сообщил, что попытался объяснить в телефонном разговоре с соратником Навального Леонидом Волковым, что такое изображение неприемлемо.

Чубаров предложил исправить карту и "привести границы РФ в соответствие с международно признанными границами Украины".

"Господин Волков объяснил невозможность предложенного мной исправления. Мне не хотелось бы транслировать аргументы Леонида Волкова", — написал Рефат Чубаров.

Позиция Навального по Крыму

В марте 2014 года, Навальный заявил, что действия президента РФ в Крыму — это не геополитика, а "личная месть Путина всему украинскому народу, который своей революцией подал плохой пример россиянам".

Затем в интервью "Эхо Москвы" в 2019 году блогер отметил, что "Крым — тех людей, кто живет в Крыму и останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины".

"Крым — это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать? С точки зрения политики и восстановления справедливости, то, что нужно сделать сейчас в Крыму, это провести нормальный референдум. Не такой, как был, а нормальный", — заявил Навальный.

Западу всё равно — Навальный или его успешный конкурент

В комментарии для "Правды.Ру", политтехнолог, руководитель Фонда изучения электоральных процессов и политики Андрей Миронов отметил, что любой политик и Навальный, в том числе, борется за расширение своего электората, и тема Крыма в этом играет роль.

По словам политтехнолога, электорат Навального в такой позиции увеличивается, и он будет использован в сентябре на выборах в Госдуму и заксобрания по всей территории страны.

"Идеологии в этом не нужно прослеживать, а надо смотреть это как на технологии", — подчеркнул Андрей Миронов.

По словам политтехнолога, Навальному нужна массовость, так как сегодня Запад ставит на него, а завтра поставит на другого — более электорально привлекательную персону.

"На сегодня это Навальный, а завтра это может быть кто-то еще. Поэтому сейчас идет просто борьба за формирование "ядерного электората". А Западу, по большому счету, абсолютно все равно на кого ставить", — сказал эксперт.

Согласно опросу НКО-иноагента "Левада-Центр" от октября прошлого года, доверие к Алексею Навальному остается среди россиян низким, но показывает рост — в 2019 году ему доверяли 3%, а в 2020 - 5%. Выше всего уровень поддержки Навального среди людей от 18 до 24 лет — 30%.

Симоновский суд Москвы 2 февраля в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил Навальному 3,5 года условного срока по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы из-за многочисленных нарушений условий отбывания наказания.

Блогер доставлен во Владимирскую область, где отбывает наказание в исправительной колонии №2 .

Выборы в Госдуму РФ намечены на 19 сентября.