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Парижский суд отменил взыскание с России $1,1 млрд в пользу Ощадбанка

Экономика » Правила игры » Мировая кооперация

30 марта 2021 года Апелляционный суд Парижа отменил решение о взыскании с России более $1 млрд в пользу украинского Ощадбанка за потерю отделения в Крыму. Об этом сообщает Министерство юстиции России.

Парижский суд отменил взыскание с России ,1 млрд в пользу Ощадбанка

Суд принял к сведению довод России о том, что крымское отделение Ощадбанка было создано до 1 января 1992 года, "то есть ещё в советский период", а значит на него не распространяется Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, на которое ссылался Ощадбанк.

Минюст считает, что решение парижского суда станет прецедентом и по другим делам так называемых "украинских инвесторов", которые рассматриваются арбитражными и государственными судами Европы.

Ощадбанк подал иск к России в 2015 году, требуя возмещения убытков от экспроприации его крымского имущества. Украинский банк ссылался на Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, заключённое между Россией и Украиной. В 2018 году Арбитражный трибунал удовлетворил иск Ощадбанка и постановил взыскать с России более $1 млрд.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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