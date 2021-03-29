Киеву объяснили, в чём может "утонуть" новая стратегия по Крыму

Как известно, Украина очень хочет вернуть Крым назад, но сделать это бессильна. Однако в Киеве не сдаются: недавно была представлена очередная "стратегия" возвращения полуострова, которую, впрочем, тут же назвал провальной бывший глава украинского МИД.

"Крым — это российская земля. И её хватит для всех!"

Своим мнением о плане Киева Павел Климкин, занимавший ранее пост главы украинского МИД, поделился в Facebook. Он подчеркнул: в задумке властей страны он нашёл "фундаментальную ошибку".

"Один принципиальный момент представляется фундаментальной ошибкой. Нельзя отдавать подготовку плана реализации стратегии кабмину. Всё "утонет" в нашей бюрократии", — уверен Климкин.

Работу по стратегии нужно отдать экспертам Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, уверен экс-глава украинского МИД.

Напомним, что ранее в Киеве решили активнее работать и по Донбассу: готовится некое "обращение ко всему цивилизованному миру".

"Фундаментальная ошибка Украины": версия из ГД РФ

Комментарий касательно мнения Климкина представил депутат ГД от Крыма Дмитрий Белик. Он уверен, что все попытки Киева вернуть Крым напрасны, просто пока украинские власти не желают себе в этом признаться.

"Майдан — вот что было фундаментальной ошибкой страны, а не передача полномочий кабинету министров Украины. Но для Климкина признать этот факт — неприемлемо, ведь по сути он такой же путчист, как и Турчинов с Яценюком. А сегодня Павел Климкин в политическом плане ноль, вот и пытается на громких заявлениях вернуть себе тёплое место в кабинете. А главное — все эти "патриоты" не желают признавать, что крымчане не собираются "деоккупироваться" и в услугах украинской власти не нуждаются", — рассказал Белик для РИА "Новости".