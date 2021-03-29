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"Ко всему цивилизованному миру": Рада готовит обращение по Донбассу

Мир

С активной работы над документом, в котором Верховная рада изложит свои очередные просьбы по поводу ситуации на Донбассе, планируют начать рабочую неделю украинские депутаты.

"Ко всему цивилизованному миру": Рада готовит обращение по Донбассу

Как сообщил в ходе выступления на украинском телевидении глава партии "Слуга народа" и первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко, с 29 марта комитет Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества начнёт готовить документ, который уже 30 числа представят на голосование.

Содержание документа: просьба к мировому сообществу "поддержать Украину" в связи с тем, что на Донбассе в очередной раз обостряется обстановка.

"Надо обратиться к странам-партнёрам по "нормандскому формату", в частности, к Германии, Франции… ко всему цивилизованному миру, возможно, к ООН с призывом в очередной раз поддержать Украину в этом процессе, принять во внимание нарушения режима прекращения огня", — уточнил Корниенко.

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Автор: Константин Шапров
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