Стало известно, почему Санду стала фанаткой "Спутника V"

Президент Молдавии Майя Санду проявляет непонятные Брюсселю намерения приобрести "Спутник V". Однако это единственный путь для исполнения её желания — провести в стране выборы и выиграть их, сформировав лояльное правительство.

"Это фиаско!": Молдавский эксперт жёстко прошёлся по Майи Санду

Санду настаивает на поставках "Спутника V"

Молдавия снова обратилась к Москве за помощью в преодолении коронавирсной инфекции. Об этом сообщила президент страны Майя Санду. По её словам это произошло на встрече с послом РФ в Кишенёве Олегом Васнецовым.

"Мы обсудили эпидемиологическую ситуацию и развитие событий в нашей стране. Сейчас приоритетной задачей является обеспечение доступа граждан к эффективным вакцинам как можно большего количества видов. Мы снова подчеркнули, как и во время других наших обсуждений, что хотим получить помощь от Российской Федерации для более быстрого доступа к вакцине "Спутник V", учитывая необходимость ускорения процесса вакцинации ", — написала президент страны в Facebook".

"У нас много тем на повестке дня, и мы вместе работаем над решением проблем граждан Молдовы", — заключила Санду.

Российская вакцина была зарегистрирована в Молдавии 26 февраля в вместе с препаратами Pfizer / BioNTech и AstraZeneca.

Кишинёв трагически предал Брюссель

Румынский социолог Дан Дунгачиу полагает, что это послание Майи Санду Брюсселю, что Молдавия находится за пределами европейского пространства, отмечает IPN.

"Этот момент трагичен и имеет огромное значение. По сути, Республика Молдавия после избрания г-жи Майи Санду, дает сигнал о том, что, по сути, вакцины будут приобретаться за пределами европейского пространства. К сожалению, это послание адресовано Брюсселю и населению Республики Молдавия", — сказал Дан Дунгачиу в шоу" Punctul pe Azi "телеканала TVR Moldova.

Кишинёв говорит одно, а делает другое

А вот приднестровский политолог Андрей Сафронов обвиняет Санду в том, что она не заинтересована в скорейшем прибытии "Спутника V" в Приднестровье, а, возможно, и "в саму Молдавию", так как было объявлено, что российский препарат будет распространяться только через платные клиники.

"Как мне представляется, необходимо отделять слова Санду от её дел. Что касается реальных дел, то известно, что Россия давно была готова поставить вакцину в Республику Молдавия, но не по ее вине эти сроки неоднократно отодвигались", сказал Андрей Сафронов для "Правды.Ру".

Почему Санду изменила политику по "Спутнику V"

Молдавия стоит на пороге досрочных парламентских выборов, о желании проведения которых говорят все политические партии.

Уже три месяца страна не имеет правительства. Прежнее подало в отставку после поражения лидера Партии социалистов Республики Молдавия (ПСРМ) Игоря Додона на президентских выборах. Однако социалисты в коалиции с другими партиями сохраняют большинство в парламенте. Конечно, Санду, имея там всего 14 мандатов с партией "Действие и Солидарность" (ДиП), не может рассчитывать на нормальную работу, поэтому ей крайне важно провести досрочные выборы, которые она надеется выиграть. И небезосновательно, так как во втором туре президентских выборов она обошла своего оппонента Додона на 14%.

Согласно Конституции, парламент может быть досрочно распущен либо в случае неспособности депутатов принимать нормативные акты в течение 3 месяцев, либо в случае неудачных двух попыток сформировать правительство.

Такая возможность появилась 25 марта. Оппозиционное Санду парламентское большинство не проголосовало по кандидатуре на пост премьера, выдвинутого ДиП, в лице Игоря Гросу. Социалисты предложили кандидатуру посла Молдавии в России Владимира Головатюка, что, конечно, было неприемлемо для ярой сторонницы евроинтеграции и румынизации страны, коей является Санду.

Первая неудачная попытка назначить премьера состоялась 11 февраля — была выдвинута соратница Санду Наталья Гаврилица.

То есть, теперь у президента появилась формальная назначить внеочередные парламентские выборы.

Но лидер социалистов Игорь Додон заявил в видеообращении, что фракция не проголосует за поправки в госбюджет для выделения средств на досрочные выборы, пока граждане не будут обеспечены вакцинами.

И одновременно Санду встречается с российским послом и настойчиво просит о помощи с вакциной, так как дождаться достаточного количества западных вакцин ей не суждено в этом году из-за кризиса в их производстве и распределении.

Что же, совпадения возможны, но, возможно, вмешалось провидение и жители Молдавии получат нужную вакцину.

Читайте по теме: Молдавия надеется только на Путина

Игорь Тулянцев: В парламентской Молдавии парламенту не доверяет никто

Санду не приведёт Молдавию в Евросоюз