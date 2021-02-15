Игорь Тулянцев: В парламентской Молдавии парламенту не доверяет никто

Президент Молдавии, независимо от персоны сидящей в этом кресле, всего лишь картинка, за которой скрывается режим олигарха Влада Плахотнюка. Высшее лицо государства реально имеет право награждать, устраивать званные ужины и фотосессии. А парламент в парламентской республике имеет доверие населения менее двух процентов. Получается, что депутатам доверяют даже не все родные и близкие. Обо всем этом и многом другом ведущей "Правды.Ру" Любови Степушовой рассказал председатель Молдавского общественного совета "За свободную Родину" Игорь Тулянцев.

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— Игорь, вы сказали, что при Додоне практически ничего не изменилось. Есть ли какие-то положительные изменения при Санду? Могут ли они быть в дальнейшем?

— Пока ничего не изменилось и после прихода Майи Санду. Хотя мы уже подходим к 100 дням ее правления, всё, чем может похвастаться госпожа Санду — это тем, что она пролетела как фанера над Парижем в Елисейских полях, встретившись с Макроном.

Потом ее пропагандистская машина рассказывала, что Игорь Додон встречался с ним якобы где-то у туалета, Майя Санду будто бы встретилась во дворце. Вот это — большая заслуга и повод для гордости.

На самом деле народ Молдавии ждет не фотоотчета — у кого, где и с кем круче эти фотографии. Люди хотят увидеть, что у власти есть хотя бы какой-то план по выходу из кризиса.

У нас очень плохая ситуация с covid, больницы переполнены, достаточно высокая смертность. Экономических проблем — просто куча. Поэтому мериться размерами фотографий — совсем не то, что ожидали граждане нашей страны.

Лица меняются, коррупция остаётся

Майя Санду — прозападный политик, она сама себя таким образом позиционирует, это ни для кого не секрет. У Майи Санду имидж не коррупционера — это действительно правда. Но окружение Майи Санду за два месяца уже успело запачкаться в коррупционных скандалах.

Игорь Додон действительно запачкался в связях с Плахотнюком. Майя Санду как раз позиционировала себя в качестве альтернативы коррупционной системе Плахотнюка, а ее ближайшее окружение уже вписалось в эту систему.

Высокопоставленные назначенцы Санду баловали себя покупкой элитной недвижимости и прочими радостями жизни. Конечно, это скажется на ее имидже, потому что если таких людей ты продвигаешь и на них опираешься, то понятно, что до хорошего это не доведёт. И это не может закончиться хорошо для нее как для политика.

— Кику уже довольно давно подал в отставку, а нового правительства нет до сих пор. Получается, что сейчас страна — без правительства?

— Есть правительство, которое как бы исполняет обязанности, но дело совсем не в этом. Реально — де юре и де факто — в Молдавии вообще нет власти. То есть — не то, что нет правительства, власти как таковой вообще нет.

Потому что не только президента выбирали по правилам Плахотнюка, но и парламент выбирали по его же правилам. Поэтому большинство членов этого преступного парламента — девочки из борделя Плахотнюка, даже несмотря на то, что они себя позиционируют мальчиками.

Эти люди всегда занимались политической проституцией на профессиональном уровне.

— Перебегают из партии в партию, вы имеете в виду?

— Да, в этом и только в этом они — настоящие профессионалы. Это политики, которые меняют партии как трусы после ночи, проведенной со своим боссом, с другими боссами из олигархических кланов, с новыми хозяевами…

Поэтому среди народа сегодня имидж парламента примерно равен имиджу и рейтингу Плахотнюка. Меньше 2% населения (фактически — сами депутаты и их близкие) доверяет нынешнему парламенту. Это же — позор, стыд и срам на весь мир. Такого парламента быть не должно, конечно, его нужно распускать. В парламентской республике парламенту не доверяет никто.

Правительство: пчелы против меда

Дальше — правительство. Исполняют обязанности какие-то люди какого-то правительства с ограниченными полномочиями, которые тоже были в прошлом правительстве, но на других должностях.

Предположим, исполняющий обязанности премьер-министра сейчас — это бывший министр иностранных дел Чокой. К его профессионализму и заявлениям и тогда было очень много вопросов, к нынешней деятельности — тоже.

Конечно, к прошлому правительству осталось очень много вопросов. Правительство Кику состояло из тех же людей Плахотнюка. Как можно бороться с олигархическим режимом, назначая в правительство людей из этого режима? Какую борьбу с олигархами могут вести их люди? Это же — пчелы против меда.

Президент у нас — с ограниченными полномочиями. Он может награждать медалями, организовывать званые ужины, проводить фотосессии…

— Написано, что он — модератор между партиями в период кризиса.

— Да, это точно. В России, кстати, не прописано ни про выдачу наград, ни про организацию званых ужинов, ни про то, что президент может встречаться с другими президентами за пределами страны. Это — как бы самом собой, а сказано о действительно важных делах.

У наших президентов главные обязанности — ужины и фотографии. Все это делается за счет граждан республики. Но президент Молдавии никак не может серьезно повлиять на политику страны…