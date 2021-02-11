Санду не приведёт Молдавию в Евросоюз

В Молдавии нет независимой власти, все её ветви — законодательная, судебная, исполнительная, находятся под контролем людей олигарха Влада Плахотнюка.

Молдавию никто не ждёт в Евросоюзе

Президент Молдавии Майя Санду — это только "картинка", за которой скрываются люди олигарха Влада Плахотнюка, такой же картинкой был и прежний глава государства социалист Игорь Додон, сказал в программе "Точка зрения" председатель молдавского общественного совета "За свободную Родину" Игорь Тулянцев.

Политик подчеркнул, что не Санду выиграла ноябрьские президентские выборы, а их проиграл Додон, потому что не выполнил ни одного обещания, данного избирателям. И главным из них было устранение из политики олигарха Влада Плахотнюка, который продолжает грабить народ Молдавии.

Игорь Тулянцев указал на тот факт, что Додон так и не смог объяснить обнародованный видеосюжет, на котором запечатлен момент передачи денег для выплаты "зарплат в конвертах" представителям Партии социалистов (ПСРМ) — лично ему лично от Плахотнюка.

Но, очевидно, что принятое потом решение парламентом, где социалисты имели большинство, о частичных выборах по мажоритарным округам, было выгодно Плахотнюку, поскольку эти кандидаты им покупаются, а затем, мигрируя из фракции в фракцию, принимают нужные решения.

Таким же очевидно неоднозначным выглядит решение Конституционного суда (КС) о замене выборов президента парламентом на всенародное голосование. Такой вердикт был вынесен КС по запросу депутатов, которые заявляли о нарушениях при принятии поправок в Конституцию Молдавии в 2000 году, когда страна перешла от всенародных выборов к выборам президента в парламенте.

В Молдавии нет независимой власти, все её ветви — законодательная, судебная, исполнительная, находятся под контролем людей олигарха Плахотнюка. В этом смысле Санду — не исключение, отметил Игорь Тулянцев.

Она хотела бы изменить ситуацию, но в её окружении находятся люди Плахотнюка, и они уже влияют на её решения, добавил политик.

Между тем, по его словам, народу Молдавии безразлична геополитическая приверженность их руководства, люди ждут от политиков работы на народ, а не на интересы одиозного олигарха.

Предстоящие внеочередные выборы в парламент Игорь Тулянцев рассматривает, как новую попытку избрать некоррумпированных депутатов, но сомневается, что это случится, если не будет отменены выборы по мажоритарной системе.

Игорь Тулянцев отметил, что Майя Санду является прозападным политиком, но это не значит, что Молдавия быстрыми темпами будет интегрироваться в ЕС, Молдавию там никто не ждёт.

Впрочем, не ждут Молдавию и в ЕАЭС, все эти геополитические визиты (Додон ездил в Москву, Санду — в Париж и Киев) лишь ничего не значащая демонстрация. Пока Молдавия не разберется с Плахотнюком, она не сможет стать партнером любого блока.

По мнению Игоря Тулянцева, проблему Приднестровья Санду тоже не решит в ключе, нужном Западу — реинтеграции. Приднестровцы свой выбор сделали, а российский миротворческий контингент не уйдёт, так как это единственный фактор, который обеспечивает мир в регионе.

Что касается склада боеприпасов в селе Колбасна, который принадлежит России — это проблема, которую Москва готова решать в нужном Санду (и ранее Додону) ключе — выводить, но это сложная комплексная проблема, которую надо решать вместе с Украиной, так как через её территорию поедут боеприпасы.

Кроме того большая часть их них находится в нетранспортабельном виде, их надо утилизировать на месте. Кто это будет делать, за чей счёт, на каком полигоне, на все эти вопросы ответов нет, переговоры не ведутся, сказал Игорь Тулянцев.

Подробно интервью с молдавским политиком смотрите на YouTube канале "Правды.Ру". Ведёт программу "Точка зрения" Любовь Степушова.

Подписывайтесь на YouTube канал "Правды.Ру", чтобы быть в курсе мировых событий.