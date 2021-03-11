Япония ждёт претензий Китая к России, чтобы вернуть Южные Курилы

Японские аналитики надеются не только на ослабление России, но и на то, что Москва подарит Токио Южные Курилы в обмен на союзничество в противостоянии с Китаем.

Как Россия защитит Курилы

Два условия возврата Японии Южных Курил

Японский политолог, бывший дипломат Акио Кавато в своей статье на портале Newsweek Japan предложил взять Россию измором в вопросе возвращения Южных Курил.

Он начинает с того, что заявления Владимира Путина о том, что поправки в Конституцию РФ, запрещающие отчуждать территории, — это "всего лишь тактические ходы в его остающейся принципиальной линии".

"Для Японии пришло время терпения. Территориальный спор с Россией продвинется только тогда, когда её национальная мощь значительно снизится, как в 1990-е годы, или когда Китай в полную силу проявит свои амбиции на российском Дальнем Востоке. Ведь Россия ограбила династию Цин на Дальнем Востоке на земли, в четыре раза превышающие территорию Японии, и Китай когда-нибудь в удобное для него время не преминет вспомнить эти исторические обстоятельства", — пишет Кавато.

Важно показать решимость и работать с обществом России

Но в обозримом будущем, он уверен, ничего подобного не произойдёт, надо ждать. Кавато, "чтобы российские власти осознавали важность решения территориальной проблемы", предлагает своему правительству демонстрировать готовность и способность "блокировать" пролив Соя (Лаперуза) и Цугару (Сангарский), которые являются основными маршрутами снабжения и между материковой частью России, и четырьмя "северными островами".

Однако уже сейчас Токио, по мнению политолога, должен "разрушить главную предпосылку позиции России" и доказывать "всему миру", что "Ялтинское соглашение (1945 года. — Ред.) само по себе не определяет изменения границ между Россией и Японией".

"Нам необходимо выстраивать отношения с Россией комплексно, постепенно добиваясь создания в ней настроений, выгодных для нас с точки зрения решения территориального вопроса", — заключает автор.

Известно, что Акио Кавато долгое время работал в МИД Японии, он трижды был в командировках в посольстве в СССР и России. В качестве приглашённого профессора политолог преподаёт в Токийском университете и Университете Васэда.

Это не позиция официального Токио

В комментарии для "Правды.Ру" руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов отметил, что Кавато — давно неофициальное лицо и это личное мнение отдельного политолога и не более того.

Эксперт не стал бы акцентировать внимание на этом мнении и говорить, что сейчас Токио примет его на вооружение и тут же начнёт готовиться к блокированию проливов.

Валерий Кистанов пояснил, что тем более ни о какой блокаде речь не идёт, поскольку Сангарский пролив находится под японским контролем, а через пролив Лаперуза "проходит наше морское сообщение с островами".

"Но у нас ещё эти острова выходят в Охотское море, которое фактически является внутренним озером. О какой блокаде здесь может идти речь?" — сказал эксперт.

Тем не менее Валерий Кистанов считает показательным такой настрой и считает главным тезисом статьи предложение о "правильной тактике переговоров с Путиным".

"Кусают локти" и ждут

Ключевые слова статьи следующие: "Проблема северных территорий сдвинется тогда, когда резко ослабнет государственная мощь России или Китай проявит свои амбиции в отношении российского дальневосточного региона".

"Кавато здесь в посольстве работал, когда Ельцин чуть было не отдал острова. Можно было сначала получить два, потом договориться ещё о двух других по формуле 2+2. Но японцы, видя, что Россия "стоит на коленях", решили разом потребовать все четыре острова. Но это даже Ельцину не понравилось. Они промахнулись и теперь "локти кусают" и ждут следующего нашего падения", — пояснил для "Правды.Ру" Валерий Кистанов.

Считается также, продолжил эксперт, что когда Китай предъявит свои претензии на российские дальневосточные земли, включая Владивосток, тогда Россия, "испугавшись китайской угрозы, рухнет в объятья Японии с просьбой совместно ей противостоять". А чтобы завоевать расположение японцев, Россия им "принесёт на блюдечке с голубой каёмочкой" "северные территории".

И в этой статье Кавато рассуждает, почему не нужно торопиться. Потому что надо работать с общественным мнением в России — россияне любят японскую кухню, любят японские автомобили, добавил Валерий Кистанов.

Эксперт считает, что трудные для России времена могут вернуться.

"Никогда не говори никогда. Кто мог в 1990 году предвидеть хоть в Советском Союзе, хоть в Японии, хоть в Америке — где угодно, что через год не будет Советского Союза? Тем более у нас такой прецедент был, когда мы стояли на коленях, а может быть, даже и лежали в 90-е годы", — сказал "Правде.Ру" Валерий Кистанов.

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