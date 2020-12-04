Недовольны остались во властных кругах Японии решением России разместить комплексы С-300В4 на островах Курильской гряды. Данные об этом приводит канал NHK.

Традиционно, отметили в NHK, японская сторона склонна думать о южных Курилах как о своей территории, так что причины протеста понятны. Однако это — позиция японских властей. Что же думают об этом простые японцы? Специально для читателей "Правды. Ру" - мнения с сайта japantoday. com.

"Русские сохранят острова"

"Эти острова имеют огромное тактическое значение для России, как и Крым, у них нет шансов когда-либо вернуться в Японию! Пора Японии отказаться от этого и двигаться дальше", — комментирует пользователь Paul.

"Потеря территории — следствие поражения в войне"

"Япония потратила более 60 лет на бесполезную миссию. Русские сохранят острова.

Россия должна показать дружбу? Кто снова начал войну в Тихом океане?

Потеря территории, если действительно острова были исторически японскими, является следствием поражения в войне. Франция "забыла" вернуть Бельгии часть Фландрии после Первой мировой войны, и мы были союзниками. Но что с того?" — удивляется пользователь robert maes.

"Япония не собирается ни на кого нападать"

"Бесполезная трата денег и времени со стороны России. Япония не собирается ни на кого нападать. Путину было бы гораздо лучше потратить деньги на повышение уровня жизни среднего россиянина", — уверен пользователь 1glenn.

"Надо объявить острова нейтральной территорией"

"Надо объявить острова нейтральной территорией. Предоставьте двойное гражданство всем жителям, прожившим там десять лет. Откройте границы для бизнеса и туризма. Конечно, никакого оружия. Так можно достичь мира", — предлагает Patricia Yarrow.

"Ещё одно доказательство того, что Россия — не друг Японии"

"Ещё одно доказательство того, что Россия — не друг Японии. По этой причине мы никогда не подписывали мирное соглашение с Россией. Они заняли острова, которые принадлежат Японии.

Россия в знак дружбы и мира должна была вернуть эти острова Японии, как США вернули Окинаву", — считает ReasonandWisdomNippon.