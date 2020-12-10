Токийская выставка о южных Курилах поразила российский МИД

Выставка о судьбе южных Курил, которая была открыта в Токио с первого по третье декабря, возмутила российский МИД. По данным представителя ведомства Марии Захаровой, организаторы выставки решили достаточно вольно обращаться с историей.

Первый и главный момент: устроители полностью проигнорировали тот факт, что территории принадлежат России. Более того — выставка была описана как "просветительская", но не содержала важнейших моментов истории региона.

"Главное, о чём забыли, организаторы забыли — это суверенитет нашей страны над южными Курилами. Он закреплен Уставов ООН. Мы убеждены, что документ должен встречать посетителей выставки в качестве главное экспоната выставки", — рассказала Захарова.

Также она отметила: ни данных о том, что именно на южных Курилах сосредотачивалась эскадра перед печально знаменитой атакой на Перл-Харбор, ни данных о подписании Акта капитуляции в 1945 году посетители не увидели.