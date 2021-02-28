У Минобороны плановые учения на Курилах. У Японии - интернет-война с РФ

Похоже, что японцев так пугают фотографии российских танков и вертолётов, что они готовы объявить России полноценную войну. Но только в интернете.

Минобороны РФ проводит с 26 февраля плановые военные учения на Курильских островах. Российское военное ведомство, как полагается, заранее официально предупредило о проведении учений, в которых задействовано более 1000 военнослужащих различных родов войск и 300 единиц техники.

Японские медиаресурсы называют проходящие учения "беспрецедентно крупными" и подробно рассказывают о российских танках, вертолётах, системах противоракетной обороны (ПРО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сопровождая описания картинками, взятыми, по всей видимости, с официального сайта Минобороны РФ. Больше всего японских военных экспертов пугают российские средства РЭБ, считающиеся едва ли не самыми продвинутыми в мире.

Но сильнее всего раздражает японскую прессу то обстоятельство, что учения проходят на Кунашире и Итурупе — островах Южно-Курильской гряды, которые Япония считает своими "северными территориями" наряду с Шикотаном и грядой Хабомаи. Среди других "настораживающих и опасных аспектов" выделяется то, что Россия развёртывает на "северных территориях" новые системы вооружения, а учения стали проходить регулярно.

Похоже, что такие "опасные манёвры" вблизи границ всполошили всё японское интернет-воинство. Судя по комментариям к этому событию в японском сегменте Сети, все диванные самураи ринулись в молниеносную интернет-атаку:

bpd: "Нельзя позволять России такие действия! Нужно душить её экономически: ограничивать её экспорт, давить высокими импортными пошлинами и т. д." hgt: "Как сейчас, наверное, рыдают на небесах смелые воины императорской армии, дававшие отпор советским войскам!" kurowaka: "То, что потеряно по результатам войны, и вернуть можно только войной! Нечего питать иллюзии, что мы можем о чём-то договориться с Россией! Нам тоже нужно проводить военные маневры в непосредственной близости от неё, чтобы оказывать на русских сдерживающий эффект!"

Впрочем, среди интернет-воинов раздаются и осторожные голоса, намекающие, что при существующем положении дел Япония может навсегда забыть про свои "северные территории":

per: "Этот бастион — "северные территории" эффективно защищает Охотское море от атак со стороны Тихого океана. Это важнейшее звено в ядерной стратегии России, которая основывается на близости к США и мощи российского ядерного подводного флота, оперирующего в глубоких водах Охотского моря. Это море сейчас практически превратилось во "внутреннее российское море". Забудьте о "северных территориях"! Россия никогда нам их не отдаст!"

Встречаются и просто паникёры, уповающие на "дядюшку Сэма":

Abenomask: "Нам сможет помочь только Америка-сан!"

По мнению японских экспертов, анализирующих учения, российские военные отрабатывают тактику активной обороны островов. Они не допустят проведения десантных операций на Курильской гряде, сообщает Inosmi.