Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Не понимаю": Большунов оценил санкции WADA
Устюгов отказался от участия в командном спринте чемпионата мира
Из-за пандемии Великобританию покинуло более 700 тыс. человек
Украина планирует в ближайшие десять лет вернуть Донбасс
Стало известно, что Елизавета II сказала принцу Гарри по телефону
Главный тренер "Фиорентины" рассказал о тренировках Кокорина
В Чёрном море начались учения НАТО
Криптобиржа Latoken теперь осуществляет вывод в фиатной валюте
Президент Армении встретился с начальником Генштаба

У Минобороны плановые учения на Курилах. У Японии - интернет-война с РФ

Мир

Похоже, что японцев так пугают фотографии российских танков и вертолётов, что они готовы объявить России полноценную войну. Но только в интернете.

У Минобороны плановые учения на Курилах. У Японии - интернет-война с РФ

Минобороны РФ проводит с 26 февраля плановые военные учения на Курильских островах. Российское военное ведомство, как полагается, заранее официально предупредило о проведении учений, в которых задействовано более 1000 военнослужащих различных родов войск и 300 единиц техники.

Японские медиаресурсы называют проходящие учения "беспрецедентно крупными" и подробно рассказывают о российских танках, вертолётах, системах противоракетной обороны (ПРО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сопровождая описания картинками, взятыми, по всей видимости, с официального сайта Минобороны РФ. Больше всего японских военных экспертов пугают российские средства РЭБ, считающиеся едва ли не самыми продвинутыми в мире.

Но сильнее всего раздражает японскую прессу то обстоятельство, что учения проходят на Кунашире и Итурупе — островах Южно-Курильской гряды, которые Япония считает своими "северными территориями" наряду с Шикотаном и грядой Хабомаи. Среди других "настораживающих и опасных аспектов" выделяется то, что Россия развёртывает на "северных территориях" новые системы вооружения, а учения стали проходить регулярно.

Похоже, что такие "опасные манёвры" вблизи границ всполошили всё японское интернет-воинство. Судя по комментариям к этому событию в японском сегменте Сети, все диванные самураи ринулись в молниеносную интернет-атаку:

bpd: "Нельзя позволять России такие действия! Нужно душить её экономически: ограничивать её экспорт, давить высокими импортными пошлинами и т. д."

hgt: "Как сейчас, наверное, рыдают на небесах смелые воины императорской армии, дававшие отпор советским войскам!"

kurowaka: "То, что потеряно по результатам войны, и вернуть можно только войной! Нечего питать иллюзии, что мы можем о чём-то договориться с Россией! Нам тоже нужно проводить военные маневры в непосредственной близости от неё, чтобы оказывать на русских сдерживающий эффект!"

Впрочем, среди интернет-воинов раздаются и осторожные голоса, намекающие, что при существующем положении дел Япония может навсегда забыть про свои "северные территории":

per: "Этот бастион — "северные территории" эффективно защищает Охотское море от атак со стороны Тихого океана. Это важнейшее звено в ядерной стратегии России, которая основывается на близости к США и мощи российского ядерного подводного флота, оперирующего в глубоких водах Охотского моря. Это море сейчас практически превратилось во "внутреннее российское море". Забудьте о "северных территориях"! Россия никогда нам их не отдаст!"

Встречаются и просто паникёры, уповающие на "дядюшку Сэма":

Abenomask: "Нам сможет помочь только Америка-сан!"

По мнению японских экспертов, анализирующих учения, российские военные отрабатывают тактику активной обороны островов. Они не допустят проведения десантных операций на Курильской гряде, сообщает Inosmi.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Людмила Черткова
Последние материалы
Бойцовый петух зарезал хозяина ножом
Акция памяти Немцова: кому память, а кому - пиар
Белоруссия: что, где, как менять?
"Не понимаю": Большунов оценил санкции WADA
Устюгов отказался от участия в командном спринте чемпионата мира
Из-за пандемии Великобританию покинуло более 700 тыс. человек
Бутина рассказала о пытках в американской тюрьме
Украина планирует в ближайшие десять лет вернуть Донбасс
Стало известно, что Елизавета II сказала принцу Гарри по телефону
Главный тренер "Фиорентины" рассказал о тренировках Кокорина
Популярное
Российский шоу-бизнес
Директор "Ленкома" озвучил зарплату вдовы Караченцова

Гонорар Людмила Поргина получает, несмотря на то, что давно не выходит на сцену.

Директор "Ленкома" озвучил зарплату вдовы Караченцова
Никогда не говори "никогда": Зеленский насмешил, а Байден разозлил Крым
Мир. Новости мира
Никогда не говори "никогда": Зеленский насмешил, а Байден разозлил Крым
Новости медицины
Обнаружен неожиданный эффект от употребления яблок
Российский шоу-бизнес
В Интернете появилось фото Ольги Бузовой без фильтров
Василий Амирджанов Москвичи выбирают памятник на Лубянке Василий Амирджанов Любовь Степушова Терпение закончилось: австрийские врачи заказывают "Спутник V" по личным каналам Любовь Степушова Светлана Таскаева Протесты в Армении: чего ожидать от развития ситуации? Светлана Таскаева
Новости спорта
"Не понимаю": Большунов оценил санкции WADA
Новости Украины
Украина финансирует "страну-агрессора", заявил Турчинов
Бутина рассказала о пытках в американской тюрьме
Мир. Новости мира
Бутина рассказала о пытках в американской тюрьме
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников