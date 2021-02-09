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Автор Олег Артюков

"Унижение Европы": почему евродепутаты требуют отставки Борреля

Мир

В Европе вот уже который день не стихают страсти по поводу поездки в Москву верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозепа Борреля. Результаты этой поездки многие называют унизительными для Евросоюза, а поведение Борреля — недопустимым.

"Унижение Европы": почему евродепутаты требуют отставки Борреля

Борреля в отставку?

Впрочем, как ранее отмечала "Правда.Ру", если и были какие-то результаты, то исключительно со знаком минус. Визит Борреля в российскую столицу стал одним из самых неудачных для европейской дипломатии. Хотя не факт, что для России эти переговоры были успешными…

Но для самого Жозепа Борреля московский вояж теоретически может закончиться еще и крахом карьеры. Группа депутатов Европарламента потребовала его отставки после "унизительной" поездки в Москву, которая нанесла "серьезный ущерб репутации Европейского Союза".

Во время визита в Москву "г-ну Боррелю не удалось защитить интересы Европейского Союза", говорится в письме председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, которое цитирует агентство DPA. Обращение подписали более 80 депутатов Европарламента.

Жозепа Борреля критикуют за то, что он "молчал” и "полуулыбался" во время пресс-конференции с Сергеем Лавровым, в ходе которой российский министр назвал Евросоюз "ненадежным партнером".

Кроме того, евродепутаты полагают, что Боррель должен был прервать визит, как только узнал о решении России выслать дипломатов из Германии, Швеции и Польши.

Еще раз о последствиях визита

Впрочем, когда было сказано о возможном крахе карьеры — это все же преувеличение. В Европарламенте более 700 депутатов, то есть письмо подписали чуть более десяти процентов от их общего числа. Что заметно меньше, чем, например, во время голосований по антироссийским резолюциям. А их Европарламент принимает регулярно, хотя они и не носят обязательного характера для структур Евросоюза.

Представители Урсулы фон дер Ляйен, к слову, уже высказались в поддержку Борреля. Так что отставка ему не угрожает — скорее всего, если не только возобладают еще какие-то соображения…

Зато после визита Борреля не скрывают удовлетворения в Вашингтоне. Там полагают, что неудачные переговоры в Москвы дают больше возможностей для совместного давления на Россию. Правда, пока не очень понятно, как это будет выглядеть на практике.

Ну и надо полагать, что официальные структуры Евросоюза какое-то время будут воздерживаться от контактов с Россией. Интересно, возьмет ли на себя инициативу в этом плане лидер какого-нибудь европейского государства.

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Темы сергей лавров жозеп боррель европарламент
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