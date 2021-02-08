После визита Борреля: пути России и ЕС разошлись окончательно

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель по итогам своего визита в Москву пришел к выводу, что Россия не хочет диалога с Евросоюзом. И из этого, по словам Борреля, придется сделать выводы. Первое, что приходит на ум — новые санкции против России. Какими они могут быть?

Агрессивная драматургия

Боррель побывал с визитом в Москве 4-6 февраля. Пятого февраля он провел переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. В тот же день стало известно, что Россия высылает трех дипломатов из Швеции, Германии и Польши из-за их участия в несогласованных акциях в поддержку Алексея Навального.

Вообще говоря, судебный процесс по делу Навального и акции 23 и 31 января серьезно отразились на ходе визита главы дипломатии Евросоюза. Вообще было достаточно много призывов визит отменить. Но Боррель подчеркивал, что проблемы, какими бы сложными они не были, надо обсуждать. Однако с обсуждением явно не задалось.

По итогам визита Жозеп Боррель написал в своем блоге, что "агрессивная драматургия пресс-конференции и высылка трех дипломатов ЕС во время моего визита показывают, что российские власти не захотели использовать эту возможность для более конструктивного диалога с ЕС".

"Нам в Евросоюзе придется сделать выводы, тщательно обдумать направление наших отношений с Россией и двигаться дальше, согласованно и решительно", — подчеркнул он.

Контрасты и последствия

В российском МИДе этой оценке удивились: "С удивлением ознакомились с оценками Борреля итогов визита, они сильно контрастируют с его заявлениями, данными на пресс-конференции в Москве".

"Никто его не ограничивал ни во времени, ни в формате. Возможно, по прилете в Брюссель главе евродипломатии объяснили, как нужно было расставить акценты, но тогда это лишь подтверждает, как и кем на самом деле формируется политика ЕС", — несколько туманно прокомментировали ситуацию в российском внешнеполитическом ведомстве, не уточнив, кем же на самом деле формируется политика Евросоюза.

Очевидно, что в Москве заняли достаточно жесткую позицию. И едва ли она была таким уж сюрпризом для Борреля. В российском МИДе на протяжении нескольких последних месяцев говорили о пересмотре отношений с Европейским союзом, если там не прекратят вмешательство во внутренние дела России.

Ну а если все же стала сюрпризом, то это проблема главы европейской дипломатии.

Можно констатировать, что отношения России и Евросоюза если не заморожены, то близки к тому. И судя по всему, в Москве готовы к тому, что Евросоюз в ближайшем будущем примет новый пакет санкций.

Скорее всего, речь будет идти о персональных санкциях. Хотя, конечно, возможны варианты. Но никакого влияния на позицию России они не окажут. Зато, вполне вероятно, риторика российских официальных лиц станет еще жестче.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Россия будет действовать очень решительно в том, что касается вмешательства в ее интересы.