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Автор Любовь Степушова

Зеленский на ручном управлении Байдена. Украине не до славы

Мир » Бывший СССР » Украина

Вашингтон начал наступление на Россию и Китай, переведя президента Украины Владимира Зеленского на ручное управление.

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29 января президент Украины ввёл санкции против четырёх китайских инвесторов ПАО "Мотор Сич" сроком на три года, а также против гражданина КНР Ван Цзина — ключевого акционера компаний Beijing Xinwei Technology Group и Beijing Skyrizon.

Согласно данным госреестра Украины, на третий квартал 2020 года более 72% акций "Мотор Сичи" совокупно владеют семь компаний. В 2016 году китайские инвесторы купили 56% акций предприятия, однако в следующем году Служба безопасности Украины (СБУ) наложила на них арест.

Причина санкций, если её обрисовать простыми словами — китайцы якобы планировали перенести производство в Поднебесную, что ослабляет обороноспособность Украины, полагает СБУ.

Санкции включают: блокирование активов, ограничение торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, запрет на вывод капиталов за пределы Украины, полный запрет совершения сделок с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции, отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов въезда на территорию Украины.

Также санкции предусматривают аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений.

Ограничения наложены после того, как 15 января Министерство торговли США ввело санкции против Skyrizon, инвестора "Мотор Сичи".

Китайские инвесторы завода уведомили правительство Украины об обращении в международный арбитраж относительно инвестиционного спора для взыскания с Украины 3,5 миллиарда долларов, сообщила пресс-служба группы DCH Александра Ярославского — партнёров китайцев.

Вероятно, Вашингтон пообещал эти миллиарды Украине перечислить или вложить в её экономику, если нет, то не очень понятно, откуда их Украина будет брать. 

Россия лишается информационной поддержки на Украине

На Россию давление было оказано через удар по оппозиционным телеканалам партии ОПЗЖ Виктора Медведчука с наложением на них драконовских санкций (хотя по закону на украинские активы Украина не может налагать санкции).

Оформление этих санкций такое же, как и в случае с китайскими компаниями — также указом президента во исполнение решений СНБО с формулировкой о противодействии "агрессивным планам по отношению к Украине" и якобы найденными доказательствами финансирования из России.

По замыслу Вашингтона, действие призвано ослабить Владимира Путина ( в США борются якобы с ним, а не с российским народом) в условиях активной разработки ситуации по Алексею Навальному.

Впереди дальнейшие запреты, санкции против людей и команды Виктора Медведчука, будут задействованы украинские силовики и националисты, ожидаются репрессии.

Не случайно США, а затем и Великобритания поддержали "усилия украинского руководства" по "противодействию российскому вмешательству", сообщили в пресс-службе посольства США в Киеве.

Очевидно, что США взялись за Украину, но не как за партнёра, которому надо помочь в трудной экономической ситуации, а как за орудие давления на Китай и Россию, не встречая в Киеве Realpolitik и даже минимальных уровней суверенитета.

Впереди период эскалации в Донбассе

С учетом заявления представителя госдепа Джен Псаки, что США будут воспитывать Россию не только санкциями, но и другими мерами, можно понять, что начинается период эскалации российско-украинских отношений, в котором мнение ЕС не будет учитываться (ЕС воздержался от одобрения решения о закрытии каналов).

Вице-премьер по вопросам реинтеграции "оккупированных территорий " Алексей Резников уже подал в Раду законопроект о "деоккупации" Донбасса, который:

  • перекладывает ответственность за понесенный Украиной ущерб на Россию,
  • передаёт Черноморский флот в собственность Украины (Харьковские соглашения о военной базе РФ в Севастополе признают неконституционными),
  • исключает полную амнистию в ЛДНР (согласно Минским соглашениям), а те, "кто не совершал тяжких преступлений", будут ограничены в правах.

России придётся ответить Зеленскому

Китайцы, конечно, отсудят свои миллиарды и лишат Украину инвестиций, а вот что будет делать Россия — это вопрос. Через посредничество Белоруссии, Москва по-прежнему поставляет Украине электроэнергию и топливо в ситуации их нехватки.

При желании Россия могла бы ввести реальные ограничения и довести Украину до ситуации дефицита энергоресурсов, однако не делает этого.

Но отвечать Кремлю всё же придётся, потому что надо же выходить с позиции силы на саммит глав государств постоянных членов СБ ООН, предложенный Владимиром Путиным.

А Зеленскому ответ придёт от избирателей в восточной Украине. Решение о закрытии популярных телеканалов, недофинансирование "Мотор Сич" с последующим закрытием, повысит электоральные позиции ОПЗЖ.

Украина, в каком бы контексте она не рассматривалась, совершенно не учитывает опыт СССР, который американцы развалили из самых благих побуждений, воспользовавшись внутренними трудностями.

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Темы санкции мотор сич джо байден владимир зеленский
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