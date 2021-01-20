Запад делает ставку Алексея Навального, как на единственную альтернативу Владимиру Путину. Но ставка проигрышная, потому что в результате "цветной революции" к власти в России придёт сталинист.
Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил в эфире телеканала "Эспрессо", что если Запад сделает ставку на либерального блогера Алексея Навального, как на единственную альтернативу действующей власти и "новое лицо" России, то это будет большой ошибкой.
"Если на Западе из Навального сделают героя и будут вести линию, что именно он является лицом новой России, то я боюсь, наши западные партнеры в очередной раз сильно ошибутся. Это было уже не раз в истории современной России, Советского Союза, когда черное оказывалось белым и наоборот. И потом принимались абсолютно неадекватные решения. Боюсь, что Навальный не в состоянии сегодня подорвать путинский режим — слишком неравные силы", — заявил Огрызко.
Не имеет никакого значения, сам блогер ведёт курс на дискредитацию власти (как он утверждает) или его втёмную ведут кураторы, главное понять, для чего его используют, почему у этого проекта не видно альтернатив, и к чему приведёт раскрутка "цветной революции" в России.
Несомненно, "цветная революция" в России возможна, потому что элита ворует бюджетные деньги, продается Западу и ментально деградирует. Не видно роли православия, воцерковлённый президент — это исключение , и пока спасает. Преобладают же разновидности касьяновых, ходорковских, полковников захаровых, арашуковых, минцев и других.
На этом фоне поднять население на протест по сколько-нибудь значимому поводу, как было сделано в Хабаровске — просто. А если будет сразу несколько Хабаровсков по стране, то надо будет решать вопрос политически (не ОМОНОМ же). Однако есть большие сомнения, что власть сможет это сделать, например, уйти в отставку, передав бразды правления … кому? Тоже большой и хороший вопрос, на который не видно ответа.
Однако, вряд ли именно Навальный сможет этот протест возглавить (кстати, его сторонники были изгнаны с демонстраций в Хабаровске), по одной постой причине: россияне не хотят возвращения в эпоху козыревщены, когда Россия стояла перед Западом в позиции: чего изволите. Эта же эпоха ассоциируется с крайним беспорядком, разгулом преступности, нищетой.
Скорее, протест возглавит сталинист, который будет ставить на национализацию элит, наведение порядка в банковской сфере, деприватизацию, оценку наследия Горбачева и Ельцина, выработку новой идеологии страны. Такого человека не видно пока, но он обязательно появится, и есть бизнес, который его материально поддержит. О том, что эти настроения сильны в России свидетельствуют опросы.
Так НКО-иноагент "Левада-центр" в опросе от марта 2019 года свидетельствует, что роль Сталина в истории положительно оценивают 70% россиян. Доля тех, кто негативно относится к Сталину, испытывая раздражение, страх или отвращение — 14%. Согласно опросу ВЦИОМ в 2017 году, установку памятника Сталину поддержали 77% молодых людей (18-24 года). Это говорит о том, что родители им транслируют свое отношение к Сталину, как к лидеру, работавшему на благо народа, исключившего коррупцию в эшелонах власти.
Любопытно, что перед каждыми выборами в Госдуму в западной прессе появляются статьи, которые начинают пропагандировать зюгановскую КПСС, как сильного оппонента Путину, в надежде на то, что нынешние коммунисты в России — это социал-демократы и с ними можно договориться, в отличие от нынешнего главы государства. Создаётся впечатление, что будь Геннадий Зюганов посговорчивей, он бы занял место Навального.
Однако его шансы были бы также невелики, популярность КПСС постоянно падает, а её клоны никак не могут набрать и трёх процентов одобрения. Очевиден запрос в России на новое лицо, но это не Навальный и не Зюганов. Хорошо бы президенту этот запрос понять и выбрать соответствующую кандидатуру преемника, иначе трансфер власти будет неспокойным.
Как сказал "Правде.Ру" профессор кафедры государственной политики факультета политологии МГУ, президент Академии политической науки (АПН) Олег Шабров, Навальный — это проект одной из" башен Кремля", в котором заинтересован и Запад.
"Посмотрите какую рекламу ему сделали в Думе, посвятив его возвращению первое заседание. Как будто других дел нет, других проблем нет — Навальный приехал", — заметил эксперт.
По его словам, заметно, что население Навального не поддерживает, а раскрутка ситуации идёт в политической элите, что говорит о её расколе, "предположительно между либеральным крылом и силовиками."
"И сейчас Навальный стал использоваться либеральным крылом для того, чтобы склонить Путина в свою сторону, либо сделать так, чтобы он ушёл", — сказал Олег Шапров.
Эксперт считает, что Навальный на предстоящих выборах в Государственную Думу, опять сможет сыграть свою роль как человек, вносящий раскол в оппозицию, но реальных политических перспектив он вряд ли имеет.
Олег Шапров не исключает, что раскачивание обстановки и ситуации в регионах, это одна из возможных технологий, "но не для того, чтобы радикально изменить ситуацию, а чтобы Владимир Владимирович отошел в сторону".
"Но тогда возникает вопрос: а кто придёт? Потому что я не вижу никого ни с либеральной стороны, ни со стороны силовиков. Кстати, обратите внимание, по "России-24" в Новый год после того, как страну приветствовал Путин, следующим выступил Шойгу. Это интересные сюжеты. То ли это его инициатива, то ли это инициатива более серьезная. Но, в целом, как представляется, мы сейчас наблюдаем тенденцию закручивания гаек и в законодательном плане. И в какой-то степени можно сказать, что инициативу имеют силовики", — сказал Олег Шапров.
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