Запад делает проигрышную ставку на Навального

Запад делает ставку Алексея Навального, как на единственную альтернативу Владимиру Путину. Но ставка проигрышная, потому что в результате "цветной революции" к власти в России придёт сталинист.

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Устами небрата глаголет истина

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил в эфире телеканала "Эспрессо", что если Запад сделает ставку на либерального блогера Алексея Навального, как на единственную альтернативу действующей власти и "новое лицо" России, то это будет большой ошибкой.

"Если на Западе из Навального сделают героя и будут вести линию, что именно он является лицом новой России, то я боюсь, наши западные партнеры в очередной раз сильно ошибутся. Это было уже не раз в истории современной России, Советского Союза, когда черное оказывалось белым и наоборот. И потом принимались абсолютно неадекватные решения. Боюсь, что Навальный не в состоянии сегодня подорвать путинский режим — слишком неравные силы", — заявил Огрызко.

Не имеет никакого значения, сам блогер ведёт курс на дискредитацию власти (как он утверждает) или его втёмную ведут кураторы, главное понять, для чего его используют, почему у этого проекта не видно альтернатив, и к чему приведёт раскрутка "цветной революции" в России.

"Цветная революция" в России возможна

Несомненно, "цветная революция" в России возможна, потому что элита ворует бюджетные деньги, продается Западу и ментально деградирует. Не видно роли православия, воцерковлённый президент — это исключение , и пока спасает. Преобладают же разновидности касьяновых, ходорковских, полковников захаровых, арашуковых, минцев и других.

На этом фоне поднять население на протест по сколько-нибудь значимому поводу, как было сделано в Хабаровске — просто. А если будет сразу несколько Хабаровсков по стране, то надо будет решать вопрос политически (не ОМОНОМ же). Однако есть большие сомнения, что власть сможет это сделать, например, уйти в отставку, передав бразды правления … кому? Тоже большой и хороший вопрос, на который не видно ответа.

Однако, вряд ли именно Навальный сможет этот протест возглавить (кстати, его сторонники были изгнаны с демонстраций в Хабаровске), по одной постой причине: россияне не хотят возвращения в эпоху козыревщены, когда Россия стояла перед Западом в позиции: чего изволите. Эта же эпоха ассоциируется с крайним беспорядком, разгулом преступности, нищетой.

К власти придёт сталинист

Скорее, протест возглавит сталинист, который будет ставить на национализацию элит, наведение порядка в банковской сфере, деприватизацию, оценку наследия Горбачева и Ельцина, выработку новой идеологии страны. Такого человека не видно пока, но он обязательно появится, и есть бизнес, который его материально поддержит. О том, что эти настроения сильны в России свидетельствуют опросы.

Так НКО-иноагент "Левада-центр" в опросе от марта 2019 года свидетельствует, что роль Сталина в истории положительно оценивают 70% россиян. Доля тех, кто негативно относится к Сталину, испытывая раздражение, страх или отвращение — 14%. Согласно опросу ВЦИОМ в 2017 году, установку памятника Сталину поддержали 77% молодых людей (18-24 года). Это говорит о том, что родители им транслируют свое отношение к Сталину, как к лидеру, работавшему на благо народа, исключившего коррупцию в эшелонах власти.

Почему не Зюганов?

Любопытно, что перед каждыми выборами в Госдуму в западной прессе появляются статьи, которые начинают пропагандировать зюгановскую КПСС, как сильного оппонента Путину, в надежде на то, что нынешние коммунисты в России — это социал-демократы и с ними можно договориться, в отличие от нынешнего главы государства. Создаётся впечатление, что будь Геннадий Зюганов посговорчивей, он бы занял место Навального.

Однако его шансы были бы также невелики, популярность КПСС постоянно падает, а её клоны никак не могут набрать и трёх процентов одобрения. Очевиден запрос в России на новое лицо, но это не Навальный и не Зюганов. Хорошо бы президенту этот запрос понять и выбрать соответствующую кандидатуру преемника, иначе трансфер власти будет неспокойным.

Раскол внутри элиты России

Как сказал "Правде.Ру" профессор кафедры государственной политики факультета политологии МГУ, президент Академии политической науки (АПН) Олег Шабров, Навальный — это проект одной из" башен Кремля", в котором заинтересован и Запад.

"Посмотрите какую рекламу ему сделали в Думе, посвятив его возвращению первое заседание. Как будто других дел нет, других проблем нет — Навальный приехал", — заметил эксперт.

По его словам, заметно, что население Навального не поддерживает, а раскрутка ситуации идёт в политической элите, что говорит о её расколе, "предположительно между либеральным крылом и силовиками."

"И сейчас Навальный стал использоваться либеральным крылом для того, чтобы склонить Путина в свою сторону, либо сделать так, чтобы он ушёл", — сказал Олег Шапров.

Эксперт считает, что Навальный на предстоящих выборах в Государственную Думу, опять сможет сыграть свою роль как человек, вносящий раскол в оппозицию, но реальных политических перспектив он вряд ли имеет.

Олег Шапров не исключает, что раскачивание обстановки и ситуации в регионах, это одна из возможных технологий, "но не для того, чтобы радикально изменить ситуацию, а чтобы Владимир Владимирович отошел в сторону".

"Но тогда возникает вопрос: а кто придёт? Потому что я не вижу никого ни с либеральной стороны, ни со стороны силовиков. Кстати, обратите внимание, по "России-24" в Новый год после того, как страну приветствовал Путин, следующим выступил Шойгу. Это интересные сюжеты. То ли это его инициатива, то ли это инициатива более серьезная. Но, в целом, как представляется, мы сейчас наблюдаем тенденцию закручивания гаек и в законодательном плане. И в какой-то степени можно сказать, что инициативу имеют силовики", — сказал Олег Шапров.

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