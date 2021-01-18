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Автор Антон Куликов

Немедленно и безоговорочно: Запад грозит России новыми санкциями из-за Навального

Политика

Итак, Алексей Навальный, как и обещал, 17 января вернулся в Россию. По прибытии в аэропорт "Шереметьево" он был задержан. Тоже, в общем-то, было ожидаемо, поскольку в Федеральной службе исполнения наказаний ранее пообещали его задержать за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

Немедленно и безоговорочно: Запад грозит России новыми санкциями из-за Навального

Не ждали, а готовились

Реакция со стороны западных государств последовала незамедлительно. И надо сказать, это тоже было ожидаемо. Оперативность удивлять не должна — в конце концов, там же тоже слышали про заявление ФСИН. А стало быть, предполагали, что Алексея Навального могут задержать сразу же по прибытии в Россию.

Первой, впрочем, отреагировали в Amnesty International. На сайте организации буквально спустя несколько минут после сообщения о задержании Навального был опубликован большой текст, в котором произошедшее осуждалось, а Алексей Анатольевич был объявлен узником совести. Оперативность публикации и объем текста свидетельствуют о том, что готовили его заранее.

Из западных политиков первым отреагировал председатель Европейского совета Шарль Мишель, который назвал недопустимым задержание Навального и призвал немедленно его отпустить.

Следом вышло совместное заявление главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии — также о недопустимости задержания и необходимости немедленного освобождения. Кроме того, они пригрозили, что если быстрой реакции российских властей не последует, то поднимут вопрос о введении Евросоюзом новых ограничительных мер в отношении России.

В США оперативнее всех отреагировал советник избранного президента США Джо Байдена Джейк Салливан: "Г-на Навального следует немедленно освободить, а виновных в возмутительном покушении на его жизнь привлечь к ответственности".

С осуждением задержания Навального позднее выступил госсекретарь Майк Помпео, который потребовал его "немедленного и безоговорочного освобождения".

В общем, схожие заявления прозвучали от глав внешнеполитических ведомств Канады, Германии, Франции и ряда других государств. И очевидно, что такой реакции и следовало ожидать.

Реакция России

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя требования западных политиков о немедленном освобождении Навального, заявил, что таким образом они отвлекают внимание от кризиса, в котором находятся их страны: "Мы видим, как сейчас ухватились за вчерашнюю новость о возвращении Навального в РФ, прямо чувствуется, с такой радостью идут комментарии, как под копирку. С радостью, потому что это позволяет, судя по всему, западным политикам думать, что они таким образом смогут отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития".

В общем очевидно, что продолжение истории с Алексеем Навальным приведет к новому витку напряженности в отношениях между Россией и Западом. Сколько их уже было, этих витков…

Санкции? Вполне возможно. США после инаугурации Джо Байдена будут оперативнее в этом вопросе, чем при Дональде Трампе. Великобритания тоже — после завершения выхода из Евросоюза. Хотя и Евросоюз, можно не сомневаться, постарается внести свою лепту.

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Темы санкции майк помпео сергей лавров алексей навальный
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