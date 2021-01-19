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Геннадий Зюганов: Никакой Навальный не оппозиционер

Политика » Партии » Коммунисты

Алексей Навальный не является политической фигурой, он всего лишь представляет американские деньги в России.

Геннадий Зюганов: Никакой Навальный не оппозиционер

Так считает лидер крупнейшей оппозиционной партии страны Геннадий Зюганов.

Будучи ветераном российской политики — он член парламента с 1993 года и четырежды был кандидатом в президенты — Зюганов уверен, что знает, о чём говорит:

"Я не считаю Навального оппозиционером. Он представляет американский финансовый капитал, — сказал Зюганов в эфире радио "Комсомольская правда" — Запад представляет его как крупную фигуру, но на деле это ни что иное, как попытка очернить российскую действительность."

По словам Зюганова, Навальный был подготовлен иностранными спецслужбами для организации революции, сценарий которой был обкатан на Украине в 2014 году.

"Он сам себе не хозяин. Он работает с опытными специалистами, которые продвигали других людей до него", — заявил Зюганов.

Стоит отметить, что мнение лидера российских коммунистов о Навальном существенно изменилось с 2012 года: тогда он объявлял, что будет работать вместе с оппозиционером, чтобы выборы были свободными и справедливыми.

В 2020 году Зюганов сравнил Навального со своим бывшим противником на президентских выборах 1996 года Борисом Ельциным, заявив, что активист — "Молодой, но трезвый Ельцин."

К слову, напомним, что ранее "пешкой в чужой игре" назвал Навального спикер Госдумы Вячеслав Володин. А политик-ветеран Владимир Жириновский увидел в его фигуре сходство с Лениным.

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Анатолий Баранов
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