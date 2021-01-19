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Пригожин рассказал, кто "прокачал" Навального

Общество

В воскресенье, 17 января Алексей Навальный был задержан правоохранительными органами в аэропорту "Шереметьево". Химкинский городской суд в понедельник, 18 января, отправил его в СИЗО "Матросская тишина" на 30 суток.

Пригожин рассказал, кто "прокачал" Навального

Известно, что во время пребывания главы ФБК (признан иноагентом) в Германии, петербургский бизнесмен Евгений Пригожин перечислял средства на его лечение в клинику "Шарите". Редакция портала "Правда.Ру" отправила запрос в официальную группу пресс-службы компании "Конкорд", с вопросом, планирует ли Евгений Викторович снова помочь Навальному.

Бизнесмен высказался сразу обо всех событиях, произошедших с главой ФБК (признан иноагентом)  в последнее время. По его словам, Навальный — лишь проект, спонсируемый из-за границы. Его "псевдорасследования" не имеют достаточных оснований и являются "технологиями зарубежных спецслужб".

"… западные спецслужбы "прокачали", ввалили в него кучу денег и попытались сделать из него политическую фигуру. А заодно дали ему простую технологию: делай красивую картинку, правильно маши руками, искажай факты, а главное — выпучивай глаза, как будто постоянно в туалет хочешь. И люди поверят в то, что ты гениальный сыщик".

Автор: Ольга Лазарева, Куратор: Наталия Красовская
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