Пригожин рассказал, кто "прокачал" Навального

В воскресенье, 17 января Алексей Навальный был задержан правоохранительными органами в аэропорту "Шереметьево". Химкинский городской суд в понедельник, 18 января, отправил его в СИЗО "Матросская тишина" на 30 суток.

Известно, что во время пребывания главы ФБК (признан иноагентом) в Германии, петербургский бизнесмен Евгений Пригожин перечислял средства на его лечение в клинику "Шарите". Редакция портала "Правда.Ру" отправила запрос в официальную группу пресс-службы компании "Конкорд", с вопросом, планирует ли Евгений Викторович снова помочь Навальному.

Бизнесмен высказался сразу обо всех событиях, произошедших с главой ФБК (признан иноагентом) в последнее время. По его словам, Навальный — лишь проект, спонсируемый из-за границы. Его "псевдорасследования" не имеют достаточных оснований и являются "технологиями зарубежных спецслужб".