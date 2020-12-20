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Автор Любовь Степушова

Николай Стариков: России надо быть злее

Мир

Американцы, чуть что не по ним, сразу размахивают санкционной дубинкой. Почему мы только уговариваем другие страны, даже если надо сделать шаги, которые им явно на пользу? Как надо вести себя России на международном поле? Изменится ли мягкотелая внешняя политика нашей страны? На все эти и многие другие вопросы ведущей "Правды.Ру" Любови степушовой ответил писатель, член экспертного совета партии "За правду" Николай Стариков.

Читайте начало интервью:

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Попытки оттащить Евросоюз от США — правильная политика

— Николай Викторович, может быть, не обязательно нам стараться обеспечить немцам дешевый газ, а больше обращать внимание на свою страну и думать про свои интересы. Пусть они получат дорогой американский газ, а мы свой продадим куда-нибудь еще. Как вы считаете?

План американцев на ближайшие 15 лет

— Я не являюсь идеологом обязательной продажи российских природных ресурсов куда-то, но здесь есть очень важный момент. Под видом борьбы с недемократической Россией задача англосаксов сегодня — добиться полного отделения Германии от России во всех смыслах: историческом, ментальном, политическом и экономическом.

В "Северном потоке-2" задействованы все-таки не только наши деньги, Россия и Германии вложили туда примерно напополам. Если нам не дадут его достроить, то дальше они потребуют разрыва всех экономических контрактов — вообще полностью. Они полностью отделят европейскую экономику от России.

Для Европы это будет серьезный удар, но это не будет плюсом и для нашей экономики. Что будет дальше с немецкой экономикой, нам уже действительно будет мало интересно после этого.

Но они собираются нас опять загнать за этот самый железный занавес. Вот их цель. Их мало волнует сама труба, даже сам газ американцев мало волнует. Это — всего лишь часть. Они хотят вообще отделить Россию от Европы.

Для этого опять будет какая-нибудь провокация, какого-нибудь совестливого борца за свободу отравят, убьют, застрелят сами, а потом скажут, что это сделала Россия. Ну и конечно, как же можно продавать России автомобили, технологии или еще что-то, раз она якобы творит такие вещи.

Поэтому просто давайте смотреть вперёд. Они хотят создать сложности нашей экономике, разорвать все внешнеэкономические связи России для того, чтобы дальше поменять власть в России и направить Россию против Китая.

Вот такой план, ну, на ближайшие лет 15, начало реализации которого мы уже наблюдаем. Естественно, мы должны сопротивляться, бороться на каждом этапе, а не только на последнем.

Поэтому важно достроить "Северный поток-2", не потому что нам евро и доллары нужны (хотя тоже это есть, чтобы хотя бы бабушке газификацию где-нибудь в Сибири сделать), а для того чтобы не было этого разрыва, потому что следующий этап после разрыва — демонизация и война. Американцам очень нужна война в Европе.

Все идет по американскому плану

— Практически все постсоветские страны теперь ориентируются на Запад или, в лучшем случае, говорят о многовекторности, даже те, которые уже не раз хорошо получили от прыжков по этим граблям. Даже Лукашенко и Пашинян в критической ситуации, только благодаря России немного оклемавшись, не забыли сделать реверансы Западу.

Более того, они с позиции шантажа пытаются разговаривать с Россией. Если вы нам скидку на газ не сделаете и ещё что-то, мы обратимся на Запад и так далее. И только после того, как там их опять хорошенько ударят по одному месту, они опять бегут к России.

Почему мы все время только обороняемся, а ведем наступательную политику, не обозначаем свои приоритеты? У нас есть рычаги влияния и на Германию. Можно и немцам поставить более жесткие условия по участию в "Северном потоке-2". Американцы вводят санкции за участие, мы можем ввести за неучастие. Почему мы опять в обороне и только мягко просим?

— Всё, что надо сказать Германии, мы уже сказали, но Германия, что-то стала плохо понимать по-русски, потому что, видимо, у них традиция переводчиков потерялась. Такое впечатление, что они просто не понимают, что им говорят.

Им говорят, они улыбаются, кивают головами, но отвечают как в телеграмме: "Грузите апельсины бочках братья карамазовы", то есть — дают ответы совсем не на те вопросы, которые им задают.

Что касается лидеров постсоветского пространства, среди них есть прямые агенты влияния, например, Пашинян. Его поставили для решения определенных задач, вот он их и решает.

Что ж на него обижаться-то?… Что вы ожидали от лидера, который пришёл к власти в результате цветной революции. Всё идёт по плану. Можно с ним встретиться и разговаривать, но всё равно вы его не перетащите на свою сторону.

Наш президент, безусловно, обаятельный и опытный переговорщик, но, если Запад поставил Пашиняна у власти, то от нескольких встреч с лидерами России он не перейдёт на сторону добра, он останется там, по ту сторону.

Но других, как говорил товарищ Сталин, у меня для вас нет. Сейчас у армян все-таки просветление в голове начинает наступать.

На Александра Григорьевича когда-то была сделана ставка. Как видите, ставка сыграла лишь частично и только сейчас. Лукашенко перестаёт, я надеюсь, быть тормозом реального воссоединения и интеграции в рамках Союзного государства.

В любом случае, я думаю, что последующая внешнеэкономическая политика России будет куда более зубастая и злая, потому что общество этого очень хочет, а все наши немецкие и так далее и тому подобные партнеры просто сами нас к этому подталкивают.

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Редактор: Юрий Кондратьев
Темы сша европа германия северный поток николай стариков постсоветское пространство
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